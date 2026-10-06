Celeb News 06.10.2026

Anne Hathaway: Ζητάει συγγνώμη για το viral βίντεο με τη Dakota Johnson που προκάλεσε αμηχανία

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Μάθε γιατί η Anne Hathaway ζητάει συγγνώμη για το viral βίντεο από το κόκκινο χαλί που προκάλεσε αμηχανία σε όλους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Anne Hathaway ζήτησε συγγνώμη για ένα viral βίντεο από την πρεμιέρα της ταινίας της.
  • Στο βίντεο, η ηθοποιός έδινε οδηγίες στους φωτογράφους, προκαλώντας αμηχανία.
  • Η Hathaway δήλωσε ότι βρισκόταν σε «mom mode» και προσπαθούσε να βοηθήσει.
  • Η συμπρωταγωνίστριά της, Dakota Johnson, αντέδρασε χιουμοριστικά στην κατάσταση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Anne Hathaway βρέθηκε στο επίκεντρο μιας δυσάρεστης στιγμής κατά την πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη, όταν το βίντεο της εμφάνισής της στο κόκκινο χαλί έγινε viral, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Η ηθοποιός, εμφανώς αμήχανη, απολογήθηκε για τη συμπεριφορά της, η οποία χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «τρομακτική» και «ενοχλητική».

https://www.instagram.com/annehathaway
https://www.instagram.com/annehathaway

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «The Tonight Show», η Anne Hathaway παραδέχτηκε ότι γνωρίζει καλά το βίντεο που πρόκειται να προβληθεί, περιγράφοντάς το ως κάτι που βλέπει κανείς σε εφιάλτες. Ο παρουσιαστής, Jimmy Fallon, σχολίασε χιουμοριστικά ότι η ηθοποιός βρισκόταν σε «mom mode», κάτι που η ίδια επιβεβαίωσε, παρομοιάζοντάς το με «mom mode διά χειρός Chorus Line».

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Η Hathaway εξήγησε ότι η πρόθεσή της ήταν να βοηθήσει, καθώς η ατμόσφαιρα γινόταν τεταμένη λόγω του πλήθους των φωτογράφων και του εκνευρισμού που άρχισε να επικρατεί. Ωστόσο, μόλις ολοκλήρωσε τις οδηγίες της, συνειδητοποίησε το λάθος της, λέγοντας: «Ωχ, όχι».

Η Anne Hathaway με λευκό φόρεμα κρατάει την κοιλιά της σε εκδήλωση, με την αντίδρασή της να γίνεται viral.
https://www.instagram.com/annehathaway/

«Το έκανα επειδή προσπαθούσα να τους εξασφαλίσω τη φωτογραφία τους, αλλά όταν τελείωσα σκέφτηκα «μα υπάρχει και βίντεο» και μπήκα σε μια πλήρη κατάσταση ντροπής μέσα μου», δήλωσε η ηθοποιός, προσθέτοντας με γέλιο: «Ζητώ συγγνώμη από όλους. Αυτό το κορίτσι βγήκε για παιχνίδι χθες το βράδυ. Για την ακρίβεια, δεν βγήκε για παιχνίδι. Ήρθε για δουλειά».

Στο viral βίντεο, που τραβήχτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, η Anne Hathaway ακούγεται να δίνει οδηγίες στους φωτογράφους: «Εντάξει, είναι όλοι έτοιμοι; Θα ξεκινήσουμε από τα αριστερά και μετά θα κινηθούμε προς τα εκεί. Και μετά θα ξεκινήσουμε από εδώ και μετά θα κάνουμε αυτό που είπε ο Τζος».

Η Anne Hathaway ποζάρει χαμογελαστή στο κόκκινο χαλί με το εντυπωσιακό «cloud dress» για την πρεμιέρα της ταινίας Mother Mary.
Πηγή: AP

Η αντίδραση της συμπρωταγωνίστριάς της, Dakota Johnson, η οποία φάνηκε να έχει κουραστεί από την κατάσταση, ήταν να αναφωνήσει: «Και μετά θα φύγω», προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένης της Hathaway.

Η ταινία «Verity», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Colleen Hoover, αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, με τους Anne Hathaway και Dakota Johnson να πρωταγωνιστούν σε αυτή τη σκοτεινή θρίλερ παραγωγή. Η πρεμιέρα της ταινίας στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon είχε προκαλέσει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο για την ταινία όσο και για τις εμφανίσεις των πρωταγωνιστριών.

Η Dakota Johnson ποζάρει στο κόκκινο χαλί με μπλε ρούχο, με φόντο γράμματα από φεστιβάλ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το περιστατικό αυτό, παρά την αμηχανία που προκάλεσε, έδειξε την ανθρώπινη πλευρά των διάσημων, οι οποίοι, όπως όλοι, μπορούν να βρεθούν σε δυσάρεστες καταστάσεις. Η άμεση και ειλικρινής απολογία της Anne Hathaway εκτιμήθηκε, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να διαχειρίζεται κρίσεις με χιούμορ και αυτογνωσία.

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Anne Hathaway Dakota Johnson
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