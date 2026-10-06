Οικονομική διαμάχη μεταξύ Νίκου Καρβέλα και Άννας Βίσση – Τι αναφέρει ο δικηγόρος της Άννας Βίσση

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συζητήσεις για την οικονομική διαφορά μεταξύ Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα, με τον δικηγόρο της τραγουδίστριας να διαψεύδει τις φήμες για ένταση

Με μια ματιά Οικονομική διαφορά ύψους 200.000-300.000 ευρώ μεταξύ Νίκου Καρβέλα και Άννας Βίσση.

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση επιβεβαιώνει το οικονομικό ζήτημα, αλλά διαψεύδει εντάσεις.

Διάψευση για εξώδικο Καρβέλα και για έντονο διάλογο στο καμαρίνι της Βίσση κατά τη συναυλία.

Οι σχέσεις τους χαρακτηρίζονται καλές, με διάλογο για εξωδικαστική επίλυση του ζητήματος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σημαντική οικονομική διαφορά φαίνεται να έχει προκύψει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση, δύο καλλιτεχνών που έχουν συνδέσει την πορεία τους με αμέτρητες επιτυχίες. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, το ποσό που φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης κυμαίνεται μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ, με τις δύο πλευρές να έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την εξωδικαστική επίλυσή του.

Ο κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της Άννας Βίσση, μίλησε στο protothema.gr, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη του οικονομικού ζητήματος. Ωστόσο, έσπευσε να διαψεύσει φήμες που ήθελαν την κατάσταση να έχει φτάσει σε οριακό σημείο. «Οι σχέσεις της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα είναι καλές», δήλωσε ο κ. Δημητρακόπουλος, προσθέτοντας ότι «εξελίσσεται ένας καλόπιστος διάλογος ανάμεσά τους σε θέματα οικονομικής φύσεως».

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Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας διέψευσε κατηγορηματικά την πληροφορία ότι ο Νίκος Καρβέλας εισήλθε στο καμαρίνι της Άννας Βίσση κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους συναυλίας της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, μετά από έναν διάλογο με ένταση. Οι φήμες κάνουν λόγο για μια έντονη διαφωνία που ξεκίνησε όταν ο συνθέτης φέρεται να πληροφορήθηκε ότι δεν θα λάβει ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο και οι δύο πλευρές φέρονται να είχαν συμφωνήσει προηγουμένως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στον Νίκο Καρβέλα για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις δύο λεπτά. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες εμφανίσεις της σε συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, όπου αφιέρωνε τουλάχιστον πέντε λεπτά στον πρώην σύζυγό της, ενώ τον είχε ανεβάσει και στη σκηνή.

Ο κ. Δημητρακόπουλος ήταν κατηγορηματικός και σχετικά με την πληροφορία ότι ο Νίκος Καρβέλας απέστειλε εξώδικο στην Άννα Βίσση, με το οποίο της απαγορεύει να ερμηνεύει τα τραγούδια του μέχρι να επιλυθεί το οικονομικό ζήτημα. «Ο κύριος Νίκος Καρβέλας ουδέποτε έστειλε εξώδικο στην Άννα Βίσση», δήλωσε ο δικηγόρος.

Παρασκήνιο της διένεξης

Ενώ η πλειοψηφία των πληροφοριών συγκλίνει σε μια οικονομική διαφορά, αναφορές θέλουν τον Νίκο Καρβέλα να έχει παραστεί σε μέρος της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, ενώ άλλες πηγές το αρνούνται. Είναι γνωστό ότι μέχρι την Παρασκευή πριν τη συναυλία, ο συνθέτης παρακολουθούσε σχεδόν καθημερινά τις πρόβες της ερμηνεύτριας, δίνοντας τη γνώμη του για τα κομμάτια.

Παρόντες στη συναυλία φέρεται να ήταν η σύντροφος του Νίκου Καρβέλα, Έλενα Φερεντίνου, μαζί με τον γιο τους, καθώς και περίπου τριακόσιοι καλεσμένοι του συνθέτη. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του, ο ίδιος δεν απαθανατίστηκε από κάμερες και φωτογράφους, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι υπήρχε κάποια ένταση στις σχέσεις του με την Άννα Βίσση.

Η κατάσταση, παρά την οικονομική διαφορά, βαδίζει προς μια εξωδικαστική λύση, αποφεύγοντας έτσι μια δημόσια διαμάχη που θα έφερνε για πρώτη φορά αντιμέτωπο ένα καλλιτεχνικό δίδυμο που έχει προσφέρει τόσα πολλά στην ελληνική μουσική σκηνή.

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