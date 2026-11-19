Η απόλυτη ένωση της πλούσιας σοκολατένιας υφής με τη βουτυρένια ζύμη μπισκότου, οι μικρές λεπτομέρειες στο ψήσιμο και όλα τα υλικά που χρειάζεσαι

Με μια ματιά Τα brookies συνδυάζουν την υφή του brownie με αυτή του μπισκότου.

Η προετοιμασία διαρκεί 20 λεπτά και το ψήσιμο 40 λεπτά.

Η συνταγή περιλαμβάνει ξεχωριστά υλικά για τη ζύμη μπισκότου και το brownie.

Το γλυκό ψήνεται στους 170°C και κόβεται σε κομμάτια αφού κρυώσει. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που η λιγούρα για σοκολάτα χτυπάει κόκκινο και βρίσκεσαι μπροστά στο αιώνιο, βασανιστικό δίλημμα της ζαχαροπλαστικής: να φτιάξεις ένα πλούσιο και σοκολατένιο brownie ή να υποκύψεις στη βουτυρένια γοητεία ενός ζεστού μπισκότου γεμάτου σταγόνες σοκολάτας; Όταν η όρεξή σου αρνείται πεισματικά να συμβιβαστεί με μία μόνο επιλογή, η λύση έρχεται μέσα από το πιο ευφυές γλυκό υβρίδιο που αγαπήθηκε όσο λίγα.

Τα brookies είναι ακριβώς αυτό που υπόσχεται το όνομά τους, συνδυάζοντας την πυκνή, λιωμένη καρδιά του κλασικού brownie με τη χρυσαφένια, τραγανή στις άκρες υφή του μπισκότου. Σε κάθε μπουκιά συναντάς διαφορετικές υφές, κομμάτια σοκολάτας που λιώνουν στον ουρανίσκο και το υπέροχο άρωμα του καραμελωμένου βουτύρου, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα μαλακό στο κέντρο που δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο.

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Με μόλις 20 λεπτά προετοιμασίας και 40 λεπτά στον φούρνο, μπορείς να ετοιμάσεις 9 γενναιόδωρα κομμάτια που θα εξαφανιστούν από το ταψί πριν καν προλάβουν να κρυώσουν εντελώς. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε αναλυτικά όλα τα υλικά και τα βήματα που χρειάζεσαι για να πετύχεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στις δύο ζύμες.

Υλικά για τη ζύμη μπισκότου

120 gr βούτυρο

120 gr μαύρη μαλακή ζάχαρη

μαλακή 50 gr λευκή κρυσταλλική ζάχαρη

κρυσταλλική 1 μεγάλο αβγό

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

2 πρέζες αλάτι

1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα

170 gr αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

που φουσκώνει μόνο του 200 gr σταγόνες σοκολάτας γάλακτος

Υλικά για το brownie

200 gr βούτυρο

150 gr κουβερτούρα 60% σε κομμάτια

60% σε κομμάτια 120 gr μαύρη μαλακή ζάχαρη

μαλακή 50 gr λευκή κρυσταλλική ζάχαρη

κρυσταλλική 3 αβγά χτυπημένα

χτυπημένα 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

50 gr άγλυκο κακάο

1 πρέζα αλάτι

80 gr αλεύρι

100 gr σοκολάτα σε κομμάτια και λίγη επιπλέον για την επιφάνεια

Εκτέλεση για τη ζύμη μπισκότου

Λιώνεις σε μια μικρή κατσαρόλα το βούτυρο και το αφήνεις για λίγα λεπτά να καραμελώσει η πρωτεΐνη του και να ξανθύνει ελαφρά. Το αποσύρεις από τη φωτιά και το αφήνεις στην άκρη μέχρι να κρυώσει τελείως. Χτυπάς σε ένα μπολ με το σύρμα το λιωμένο κρύο βούτυρο μαζί με τη μαύρη και τη λευκή ζάχαρη. Προσθέτεις το αβγό, τη βανίλια, το αλάτι και τη μαγειρική σόδα και ανακατεύεις καλά να ενωθούν. Ρίχνεις το αλεύρι αναδιπλώνοντας απαλά το μείγμα μέχρι να ομογενοποιηθεί. Ενσωματώνεις με τον ίδιο απαλό τρόπο τις σταγόνες σοκολάτας γάλακτος και βάζεις το μείγμα στο ψυγείο να παγώσει για 10-15 λεπτά.

Εκτέλεση για το μείγμα brownie

Λιώνεις το βούτυρο μαζί με την κουβερτούρα σε μπεν μαρί ή στον φούρνο μικροκυμάτων. Αποσύρεις το μείγμα και το αφήνεις για 5 λεπτά ώστε να πέσει η θερμοκρασία του. Χτυπάς με το σύρμα ή το μίξερ χειρός τα αβγά, τη μαύρη και τη λευκή ζάχαρη και τη βανίλια για λίγα λεπτά μέχρι να αφρατέψουν. Ενσωματώνεις το χλιαρό μείγμα βουτύρου και σοκολάτας ανακατεύοντας διαρκώς. Μόλις γυαλίσει το μείγμα, κοσκινίζεις μέσα το αλεύρι, το κακάο και το αλάτι, αναδιπλώνοντας απαλά μέχρι να «χαθούν» τα στερεά υλικά, και στο τέλος ρίχνεις τα κομμάτια σοκολάτας.

Σύνθεση και ψήσιμο

Βουτυρώνεις τη βάση και τα πλαϊνά τοιχώματα ενός τετράγωνου ταψιού 22 x 22 εκ. ή παραπλήσιου μεγέθους, το στρώνεις με αντικολλητικό χαρτί και αδειάζεις μέσα το μισό μείγμα του brownie. Απλώνεις από πάνω τη μισή ζύμη μπισκότου σε ακανόνιστα κομμάτια. Επαναλαμβάνεις άλλη μία φορά τις στρώσεις, βάζοντας πρώτα το υπόλοιπο μείγμα brownie και από πάνω τα υπόλοιπα κομμάτια ζύμης μπισκότου. Σκορπάς στην επιφάνεια τα επιπλέον κομμάτια σοκολάτας για ακόμα πιο πλούσιο αποτέλεσμα. Ψήνεις το γλυκό σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί στις άκρες αλλά να παραμένει τρεμουλιαστό στο κέντρο. Το αφήνεις να κρυώσει καλά, το ξεφορμάρεις με μεγάλη προσοχή – γιατί η επιφάνειά του σπάει εύκολα – και το κόβεις σε μικρά τετράγωνα κομμάτια.

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