Με μια ματιά Το Greatness Athens by Vicky Kagia αντλεί έμπνευση από την αθηναϊκή ταυτότητα και τις αντιθέσεις της πόλης.

Η φιλοσοφία του brand εστιάζει στην προσωπική έκφραση και την ελευθερία του στιλ, απορρίπτοντας τις ταμπέλες.

Στο MadWalk 2026, το brand παρουσιάζει τη συλλογή «THE ART OF LAYERING» με genderless φιλοσοφία και έντονα χρώματα.

Η Ήβη Αδάμου συνεργάζεται με το brand, αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα και τον δυναμισμό της προσωπικής έκφρασης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε πόλη έχει τον δικό της ρυθμό, τις δικές της αντιθέσεις και μια ξεχωριστή ενέργεια που αποτυπώνεται στους ανθρώπους και στις εικόνες της. Για το Greatness Athens by Vicky Kaya, αυτή η πόλη είναι η Αθήνα, «μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, ενέργεια, διαφορετικές προσωπικότητες και εικόνες που συνυπάρχουν». Με αφετηρία την αστική ταυτότητα της ελληνικής πρωτεύουσας, το brand διαμορφώνει τη δική του πρόταση στη μόδα, δίνοντας προτεραιότητα στην προσωπικότητα και όχι στις προκαθορισμένες στιλιστικές κατηγορίες.

Η φιλοσοφία του συνοψίζεται στο μότο «Greatness is not a label. It’s a way of showing up», μια φράση που αποτυπώνει την πεποίθηση ότι η πραγματική ταυτότητα δεν χρειάζεται ταμπέλες. Για το brand «Η μόδα δεν έχει να κάνει με το να ακολουθείς μια συγκεκριμένη εικόνα, αλλά με το να δημιουργείς τη δική σου». Στο MadWalk 2026 by Three Cents, το Greatness Athens by Vicky Kagia επιστρέφει με μια συλλογή που αντλεί έμπνευση από την ελευθερία και τις αντιθέσεις της Αθήνας, έχοντας στο πλευρό του την Ήβη Αδάμου. Η καλλιτέχνιδα θα ανέβει στην πασαρέλα, μεταφέροντας τη δική της σκηνική ενέργεια σε μια παρουσίαση που συνδέει τη μόδα με την προσωπική έκφραση.

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Greatness Athens: Μια σύγχρονη ματιά στην αθηναϊκή ταυτότητα

Η Αθήνα δεν αποτελεί απλώς την έδρα του Greatness Athens by Vicky Kagia, αλλά την αφετηρία κάθε δημιουργικής του αναζήτησης. Η ενέργεια της πόλης, οι διαφορετικές προσωπικότητες που συναντάς στους δρόμους της και οι αντιθέσεις που συνθέτουν την καθημερινότητά της γίνονται στοιχεία μιας αισθητικής που δεν περιορίζεται σε μία μόνο εικόνα. Το brand επιλέγει να αντλεί έμπνευση από αυτή την πολυμορφία και να τη μεταφράζει σε ρούχα που συνδυάζουν την άνεση με τον χαρακτήρα και την απλότητα με την προσωπική έκφραση.

Για το Greatness Athens by Vicky Kagia , η μόδα δεν είναι μια προσπάθεια να ακολουθήσεις μια συγκεκριμένη εικόνα, αλλά μια ευκαιρία να δημιουργήσεις τη δική σου. Η σχεδιαστική του προσέγγιση αφήνει χώρο σε διαφορετικές προσωπικότητες, διαθέσεις και στιλιστικές επιλογές, χωρίς να επιβάλλει έναν ενιαίο τρόπο ένδυσης. Κάθε κομμάτι σχεδιάζεται και παράγεται στην Αθήνα, κουβαλώντας κάτι από τον παλμό της πόλης, αλλά με προοπτική να ξεπεράσει τα γεωγραφικά της όρια.

Αυτή η εξωστρέφεια αποτυπώνεται και στο μότο «Born in Athens. Worn everywhere». Το Greatness Athens by Vicky Kagia θέλει να εκπροσωπεί μια σύγχρονη ελληνική μόδα που δεν χρειάζεται να μιμείται τις διεθνείς τάσεις για να αποκτήσει θέση στον παγκόσμιο χάρτη. Αντίθετα, πιστεύει στη δύναμη της δικής της αισθητικής πρότασης, με την Αθήνα να αποτελεί την πηγή έμπνευσης και τον κόσμο τον φυσικό της προορισμό. Όπως αναφέρει το brand, «η σύγχρονη ελληνική μόδα έχει τη δυνατότητα να έχει δυνατή παρουσία διεθνώς, διατηρώντας παράλληλα τη δική της ταυτότητα».

Η μόδα χωρίς ταμπέλες και η genderless φιλοσοφία του brand

Στον πυρήνα του Greatness Athens by Vicky Kagia βρίσκεται η genderless φιλοσοφία, μια σχεδιαστική αντίληψη που απομακρύνεται από τις παραδοσιακές κατηγορίες και τους αυστηρούς κανόνες. Το brand «δεν ξεκινά από το ερώτημα σε ποιον «ανήκει» ένα ρούχο, αλλά από την αισθητική, τη γραμμή και τις δυνατότητες που προσφέρει σε όποιον επιλέξει να το φορέσει».

Στο catwalk του MadWalk 2026, το Greatness Athens by Vicky Kagia παρουσιάζει το «THE ART OF LAYERING», ένα δημιουργικό παιχνίδι με τις αναλογίες, τα χρώματα και τους συνδυασμούς, που επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη γκαρνταρόμπα. Οι χαρακτηριστικές ρίγες του brand αποκτούν νέα δυναμική μέσα από διαφορετικές κατευθύνσεις και χρωματικές εκδοχές, ενώ το έντονο κόκκινο, το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο και το ροζ συναντούν διαχρονικούς ουδέτερους τόνους. Oversized σιλουέτες, σύγχρονο tailoring και streetwear αναφορές συνθέτουν μια συλλογή που κινείται με άνεση ανάμεσα στο casual και το sophisticated.

Στην καρδιά της συλλογής βρίσκεται η ελευθερία του στιλιστικού πειραματισμού. Κάθε κομμάτι αποκτά τη δική του υπόσταση, αλλά ταυτόχρονα γίνεται μέρος αμέτρητων συνδυασμών, προσκαλώντας σε ένα παιχνίδι layering χωρίς αυστηρούς κανόνες και προκαθορισμένες φόρμουλες. Με χρώματα που συνομιλούν, γραμμές που εναλλάσσονται και διαφορετικές αισθητικές που συνυπάρχουν, η Greatness Athens μετατρέπει το καθημερινό ντύσιμο σε μια προσωπική μορφή έκφρασης, εκεί όπου το στιλ δεν ακολουθεί κανόνες, αλλά δημιουργεί τους δικούς του.

Ήβη Αδάμου: Μια σκηνική παρουσία με αυθεντικότητα και δυναμισμό

Η επιλογή της Ήβης Αδάμου για τη φετινή συνεργασία δεν είναι τυχαία. Το Greatness Athens by Vicky Kagia αναγνωρίζει στην καλλιτέχνιδα έναν ιδιαίτερο συνδυασμό δυναμισμού και φρεσκάδας, μαζί με μια αυθεντικότητα που παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της σκηνικής της παρουσίας. Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία του look της, με στόχο να αναδεικνύεται η προσωπικότητά της και όχι να καλύπτεται πίσω από μια προκαθορισμένη εικόνα.

Για το brand, το styling οφείλει να λειτουργεί «ως προέκταση του ανθρώπου που το φοράει». Έτσι, η εμφάνιση της Ήβης Αδάμου στην πασαρέλα δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα εντυπωσιακό fashion moment, αλλά ως μια ευκαιρία να συναντηθούν η αισθητική του Greatness Athens και η προσωπική ταυτότητα της τραγουδίστριας. Η αυτοπεποίθηση, η ελευθερία και η αυθεντικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της δημιουργικής συνάντησης.

«WE ARE ALL MADE OF STARS»: Ο καθένας λάμπει με τον δικό του τρόπο

Το φετινό μήνυμα του MadWalk, «WE ARE ALL MADE OF STARS», συναντά με φυσικό τρόπο τη φιλοσοφία του Greatness Athens by Vicky Kagia.μέσα από μια κοινή πεποίθηση για τη δύναμη της προσωπικής έκφρασης και της διαφορετικότητας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το brand, «πιστεύουμε ότι ο καθένας έχει τη δική του μοναδικότητα και τον δικό του τρόπο να ξεχωρίζει», μια φιλοσοφία που βρίσκει την έκφρασή της και στη συνεργασία με την Ήβη Αδάμου.

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, το Greatness Athens by Vicky Kagia θέλει να υπενθυμίσει ότι «δεν χρειάζεται να μοιάζουμε μεταξύ μας για να λάμπουμε. Ο καθένας έχει το δικό του φως και αυτό είναι που κάνει τη διαφορετικότητα τόσο όμορφη». Γιατί, τελικά, το πιο δυνατό statement δεν είναι να ακολουθείς το φως κάποιου άλλου, αλλά να τολμάς να αναδείξεις το δικό σου. Και αυτό είναι το μήνυμα που μένει από την παρουσία του brand στο catwalk του MadWalk 2026: η αληθινή λάμψη δεν έχει καλούπια, έχει τη δική σου ταυτότητα.

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