Η Scarlett Johansson ερμηνεύει το «Too much to ask» της Kimbra για το «Ray Gunn» του Netflix που διεκδικεί μια θέση στα Όσκαρ

Με μια ματιά Το Netflix στοχεύει στα Όσκαρ με το τραγούδι «Too much to ask» από την ταινία «Ray Gunn».

Η Scarlett Johansson ερμηνεύει το τραγούδι και δανείζει τη φωνή της σε χαρακτήρα της ταινίας.

Η Kimbra έγραψε και παρήγαγε το τραγούδι, εμπνευσμένη από προσωπικές εμπειρίες και soul μουσική.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στα Abbey Road Studios με τη London Symphony Orchestra. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Netflix ετοιμάζεται να ρίξει το «βάρος» του στην κούρσα των βραβείων Όσκαρ, στοχεύοντας στην κατηγορία «Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού» με το κομμάτι «Too much to ask». Το τραγούδι προέρχεται από την επερχόμενη ταινία κινουμένων σχεδίων της Skydance Animation, «Ray Gunn», και την ερμηνεία του αναλαμβάνει η Scarlett Johansson, η οποία παράλληλα δανείζει τη φωνή της σε έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες της ταινίας.

Η σύνθεση και η παραγωγή του «Too much to ask» ανήκουν στην Kimbra, την πολυβραβευμένη τραγουδοποιό και παραγωγό, γνωστή για την ευρηματική μίξη pop, rock, R&B και jazz στοιχείων. Η Νεοζηλανδή καλλιτέχνιδα, εμπνευσμένη από τις προσωπικές της εμπειρίες στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας, δημιούργησε έναν ιδιαίτερο ήχο για την Venus Nova, την pop star της ταινίας.

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Το «Too much to ask» συνοδεύει μια κομβική στιγμή στην πλοκή του «Ray Gunn». Η Venus Nova, μια από τις μεγαλύτερες pop idols της Metropia, της φανταστικής μητρόπολης όπου διαδραματίζεται η ιστορία, εκφράζει τα βαθύτερα συναισθήματά της και την επιθυμία της να παραμείνει πιστή στον εαυτό της. Η Kimbra βλέπει κοινά σημεία ανάμεσα στον χαρακτήρα και τη δική της καλλιτεχνική διαδρομή, τονίζοντας την αξία της αυθεντικότητας ακόμα και μέσα στην εμπορική επιτυχία. Όπως έχει δηλώσει, η soul μουσική, ιδίως όταν γεννιέται από προσωπικό πόνο και εμπειρίες, είναι αυτή που αγγίζει περισσότερο την καρδιά της.

Η ηχογράφηση του τραγουδιού πραγματοποιήθηκε στα θρυλικά Abbey Road Studios του Λονδίνου, με τη συμμετοχή της London Symphony Orchestra. Η Kimbra άντλησε έμπνευση από θρυλικές φωνές όπως η Billie Holiday και η Aretha Franklin, επιδιώκοντας να δημιουργήσει μια μυστηριώδη μπαλάντα που θα θύμιζε την ατμόσφαιρα του «Twin Peaks». Η συνεργασία με μια συμφωνική ορχήστρα αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για την ίδια, τόσο ως δημιουργό όσο και ως παραγωγό.

Το «Ray Gunn» και οι ερμηνευτικές προκλήσεις

Η ταινία «Ray Gunn», σε σκηνοθεσία του Brad Bird, μεταφέρει τους θεατές στην Metropia, μια μεγαλούπολη που θυμίζει το όραμα του 1939 για το μέλλον. Εκεί, ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Raymond Gunn μπλέκεται σε μια υπόθεση με εξωγήινους, δολοφονίες και τη Venus Nova, έναν εμβληματικό χαρακτήρα των media. Στο φωνητικό cast συμμετέχουν επίσης οι Sam Rockwell και Tom Waits.

Η Kimbra αποκάλυψε ότι έχει γράψει συνολικά 3 πρωτότυπα τραγούδια για την ταινία. Το «Too much to ask» και το «Innocent» είναι 2 από αυτά. Το «Innocent» χαρακτηρίζεται από πιο έντονους pop ρυθμούς, με την Kimbra να εμπνέεται από την Britney Spears και την Charli XCX, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα εθιστικό, σχεδόν ενοχλητικό, αλλά παράλληλα μουσικά άρτιο κομμάτι. Η Kimbra ανέφερε επίσης ότι υπάρχει ένα τρίτο, ακόμη απόρρητο, τραγούδι που αποκαλύπτει μια διαφορετική πτυχή της προσωπικότητας της Venus.

Η συνεργασία με τη Scarlett Johansson ήταν για την Kimbra μια ευκαιρία να εξερευνήσουν τις φωνητικές δυνατότητες της ηθοποιού, η οποία είναι γνωστή για την προτίμησή της σε χαμηλότερες τονικές περιοχές. Η Kimbra εξέφρασε τον θαυμασμό της για την αφοσίωση της Scarlett Johansson στον ρόλο και τα απαιτητικά τραγούδια, καθώς και την προθυμία της ηθοποιού να δοκιμάσει νέα ερμηνευτικά μονοπάτια.

Η υποβολή του «Too Much to Ask» για την προεπιλογή των Όσκαρ σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τη μουσική επένδυση του «Ray Gunn». Με τη σύνθεση της Kimbra, την ορχηστρική ενορχήστρωση και την ερμηνεία της Scarlett Johansson, το τραγούδι φιλοδοξεί να ξεχωρίσει στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

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