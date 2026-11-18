Με μια ματιά Η Julianne Moore πρωταγωνιστεί στη νέα μουσική κωμωδία του Jesse Eisenberg, «The Debut».

Η ταινία ακολουθεί μια νοικοκυρά που παίρνει ρόλο σε θεατρική παραγωγή και αφοσιώνεται απόλυτα.

Η εμμονή της Moore με τον ρόλο την φέρνει σε σύγκρουση με τον σκηνοθέτη, τον οποίο υποδύεται ο Paul Giamatti.

Η ταινία περιλαμβάνει πρωτότυπα μουσικά κομμάτια γραμμένα από τον Eisenberg και κυκλοφορεί στις ΗΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Julianne Moore, η Emma Stone και ο Paul Giamatti συναντιούνται στη μεγάλη οθόνη για το «The Debut», τη νέα μουσική κωμωδία του Jesse Eisenberg, ο οποίος υπογράφει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία. Η A24 έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο προωθητικό βίντεο για την ταινία, με τίτλο «In the Spotlight», ενώ παράλληλα παρουσιάζει το επίσημο trailer, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορίας.

Η υπόθεση ακολουθεί τη Mona Friedman, μια ντροπαλή νοικοκυρά από τα προάστια του New Jersey, η οποία βρίσκεται απρόσμενα με έναν μικρό ρόλο σε μια τοπική θεατρική παραγωγή. Σύντομα, όμως, η συμμετοχή της μετατρέπεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η Mona αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στον χαρακτήρα της, υιοθετεί τη μέθοδο υποκριτικής και είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την καλλιτεχνική ακεραιότητα του ρόλου της.

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Αυτή η εμμονή τη φέρνει σε διαρκή σύγκρουση με τον απαιτητικό και ιδιαίτερα αυταρχικό σκηνοθέτη της παράστασης, τον οποίο υποδύεται ο Paul Giamatti. Η σχέση των δύο χαρακτήρων αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της ταινίας, με τη Julianne Moore να δοκιμάζεται σε έναν ρόλο που συνδυάζει κωμωδία, ένταση και μουσική.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Halle Bailey, Havana Rose Liu, Colton Ryan, Lilli Cooper, Maulik Pancholy και Bernadette Peters. Μάλιστα, η ταινία περιλαμβάνει πρωτότυπα μουσικά κομμάτια, τα οποία έχει γράψει ο ίδιος ο Jesse Eisenberg, προσθέτοντας ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο στην κινηματογραφική αφήγηση.

Το «The Debut» αποτελεί την επόμενη σκηνοθετική δουλειά του Eisenberg μετά το «A Real Pain», την ταινία που του χάρισε υποψηφιότητες για Όσκαρ και απέσπασε θετικές κριτικές. Αυτή τη φορά, ο δημιουργός επιλέγει να εξερευνήσει τον κόσμο του ερασιτεχνικού θεάτρου, μέσα από μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο παράλογο χιούμορ και τις προσωπικές αναζητήσεις.

Η ταινία έχει ήδη παρουσιαστεί σε φεστιβάλ όπως τα Telluride, Toronto International Film Festival και New York Film Festival, ενώ θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2026, από την A24.

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