Ο αγαπημένος ηθοποιός αναβιώνει τον εμβληματικό ρόλο του από το «Home Alone» για την προώθηση ενός νέου Happy Meal

Με μια ματιά Ο Macaulay Culkin επιστρέφει ως Kevin McCallister σε διαφήμιση της McDonald's.

Η διαφήμιση προωθεί ένα ειδικό Happy Meal εμπνευσμένο από το "Home Alone".

Το Happy Meal περιλαμβάνει φαγητά και κάλτσες με χαρακτήρες της McDonald's.

Η αξιοποίηση δημοφιλών ταινιών για διαφημίσεις είναι συχνή πρακτική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Macaulay Culkin δίνει ξανά ζωή στον Kevin McCallister, τον αξέχαστο χαρακτήρα από τις ταινίες «Home Alone», σε μια νέα, εορταστική διαφήμιση της McDonald’s. Η συνεργασία στοχεύει στην προώθηση ενός ειδικού Happy Meal, εμπνευσμένου από την κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία.

Στο διαφημιστικό σποτ, βλέπουμε τον Macaulay Culkin να υποδύεται έναν ελαφρώς μεγαλύτερο Kevin, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται μόνος του σε ένα κλειστό κατάστημα McDonald’s κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με το χαρακτηριστικό του ύφος, ο ηθοποιός στήνει ένα αυτοσχέδιο σκηνικό, προσποιούμενος ότι παίρνει παραγγελίες και ετοιμάζει φαγητό, αναφέροντας χιουμοριστικά «Everyone disappeared, again» (Όλοι εξαφανίστηκαν, ξανά), μια ευθεία αναφορά στην πλοκή της ταινίας.

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Το νέο Happy Meal, που θα είναι διαθέσιμο από την 1η Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει συνοδευτικά φαγητά που παραπέμπουν στα αγαπημένα του Kevin McCallister, καθώς και κάλτσες με σχέδια χαρακτήρων της McDonald’s, όπως ο Grimace και η Birdie. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Macaulay Culkin αναβιώνει τον ρόλο του Kevin. Το 2018, είχε πρωταγωνιστήσει σε μια διαφήμιση για το Google Assistant, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να παραγγείλει φαγητό και να ελέγχει ποιος χτυπάει την πόρτα.

Η αξιοποίηση της δημοτικότητας των κινηματογραφικών έργων για διαφημιστικούς σκοπούς αποτελεί κοινή πρακτική για πολλές μεγάλες εταιρείες. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τη General Motors και την Verizon, οι οποίες έχουν συνεργαστεί με το καστ του «Austin Powers: International Man of Mystery» για μεγάλες καμπάνιες, ενώ η Comcast είχε επαναφέρει τον E.T. σε διαφημιστικό κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Macy’s.

Πρόσφατα, οι Billy Crystal και Meg Ryan αναβίωσαν τους ρόλους τους από το «When Harry Met Sally» για μια διαφήμιση της Hellmann’s.

Αυτή η νέα συνεργασία της McDonald’s με τον Macaulay Culkin αναμένεται να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, συνδυάζοντας τη νοσταλγία των Χριστουγέννων με την αγάπη για έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της ποπ κουλτούρας.

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