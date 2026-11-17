Δες τις διχασμένες αντιδράσεις για το πρώτο βίντεο της νέας σειράς Harry Potter του HBO, με συγκρίσεις για τα οπτικά εφέ

Με μια ματιά Το HBO κυκλοφόρησε ένα 90-δευτερολέπτων απόσπασμα της νέας σειράς Harry Potter, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις.

Πολλοί χρήστες στα social media εξέφρασαν απογοήτευση για την ποιότητα των ψηφιακών εφέ, συγκρίνοντάς τα δυσμενώς με την ταινία του 2001.

Κάποιοι θεατές θεώρησαν τη σειρά περιττή, πιστεύοντας ότι οι ταινίες ήταν ήδη τέλειες και διαχρονικές.

Θετικές αντιδράσεις υπήρξαν για τη συνομιλία Dumbledore-McGonagall, που εστιάζει σε στοιχεία πέρα από την οπτική του Harry. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μαγικού κόσμου του Harry Potter στη μικρή οθόνη, μέσω της νέας σειράς του HBO, ξεκίνησε με ένα πρώτο, 90 δευτερολέπτων, απόσπασμα που προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, παρουσιάζει μια σκηνή από το εναρκτήριο συμπόσιο στο Hogwarts, οδηγώντας σε έντονες συζητήσεις μεταξύ των φίλων του διάσημου κινηματογραφικού και λογοτεχνικού σύμπαντος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Skydance, David Ellison, ήταν ο πρώτος που μοιράστηκε το απόσπασμα στα social media, γράφοντας: «Καλώς ήρθατε στο Hogwarts! Ακολουθεί ένα αποκλειστικό απόσπασμα από τη νέα πρωτότυπη σειρά του HBO, «Harry Potter and the Philosopher’s Stone», η οποία κάνει πρεμιέρα ανήμερα των Χριστουγέννων στο HBO Max». Η ανάρτηση αυτή, ωστόσο, δεν άργησε να πυροδοτήσει ένα κύμα σχολίων, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την απογοήτευσή τους, εστιάζοντας κυρίως στην ποιότητα των ψηφιακών εφέ.

Διάβασε επίσης: «Harry Potter and the Philosopher’s Stone»: Το νέο teaser από HBO Max

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν άμεσες και, σε μεγάλο βαθμό, αρνητικές. Ένας χρήστης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Φαίνεται απαίσιο. Θέλω πραγματικά να μου αρέσει, αλλά χρειάζεται αλλαγή στο καστ και καλύτερη δουλειά. Τα οπτικά εφέ του 2001 ήταν καλύτερα». Η αναφορά στην πρώτη κινηματογραφική ταινία, που κυκλοφόρησε το 2001 σε σκηνοθεσία Chris Columbus, προκάλεσε ερωτήματα για το πώς, 25 χρόνια μετά, η τεχνολογία φάνηκε να μην προσφέρει την αναμενόμενη βελτίωση.

Άλλοι χρήστες προχώρησαν σε ακόμη πιο καυστικές συγκρίσεις, με έναν να γράφει: «Αυτό μοιάζει με Harry Potter από την Temu. Δεν έχει καθόλου ζωντάνια. Γιατί χρειαζόταν εξαρχής κάτι τέτοιο; Οι ταινίες ήταν ήδη διαχρονικές και τέλειες. Είναι πολύ νωρίς για ένα remake αυτού του κινηματογραφικού σύμπαντος!». Ένας ακόμη χρήστης εξέφρασε την έλλειψη ενθουσιασμού του, λέγοντας: «Δυστυχώς, δεν με πείθει».

Ωστόσο, η αρνητική υποδοχή δεν ήταν καθολική. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αντιδράσεις στο YouTube παρουσιάστηκαν αισθητά πιο θετικές σε σύγκριση με αυτές στην πλατφόρμα X. Ιδιαίτερα θετικές κριτικές απέσπασε η συνομιλία μεταξύ των καθηγητών Dumbledore, τον οποίο υποδύεται ο John Lithgow, και McGonagall, την οποία ενσαρκώνει η Janet McTeer.

Welcome to Hogwarts! Here’s an exclusive clip of the new HBO Original Series Harry Potter and The Philosopher’s Stone premiering Christmas Day on HBO Max. #HarryPotterHBO https://t.co/s054JTOKIX — David Ellison (@davidellison) November 15, 2026

Η συζήτηση των 2 καθηγητών, που εστιάζει στην ένταξη του Harry στον κοιτώνα του Gryffindor και στην ομοιότητά του με τον πατέρα του, θεωρείται ένα στοιχείο που δεν είχε αναπτυχθεί επαρκώς στις κινηματογραφικές μεταφορές. Πολλοί θεατές εκτίμησαν αυτή την πτυχή, επισημαίνοντας ότι η νέα σειρά φαίνεται να προσφέρει μια ευρύτερη εικόνα του κόσμου του Harry Potter, δίνοντας έμφαση στους χαρακτήρες και στις μεταξύ τους σχέσεις, πέρα από την οπτική γωνία του κεντρικού ήρωα. «Αυτή η μικρή συνομιλία ανάμεσα στον Dumbledore και τη McGonagall μάς δίνει ένα δείγμα του πώς η σειρά θα παρουσιάζει περισσότερα πράγματα πέρα από την οπτική του Harry», σχολίασε ένας θεατής στο YouTube.

Το νέο καστ και η αναμενόμενη πρεμιέρα

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Harry Potter βρίσκεται ο Dominic McLaughin, ενώ την Hermione Granger υποδύεται η Arabella Stanton και τον Ron Weasley ο Tealí James. Το υπόλοιπο καστ περιλαμβάνει τους John Lithgow ως Dumbledore, Janet McTeer ως McGonagall, Paapa Essiedu ως Severus Snape και Nick Frost ως Rubeus Hagrid.

Η σειρά έχει ήδη εξασφαλίσει ανανέωση για δεύτερη σεζόν, πριν καν προβληθεί η πρώτη, με τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου να έχουν ήδη ξεκινήσει. Η πρεμιέρα της πρώτης σεζόν του «Harry Potter and the Philosopher’s Stone» αναμένεται ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 25 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά στο HBO Max.

Διάβασε επίσης: