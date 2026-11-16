Η Keira Knightley αποκάλυψε ότι δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από το «Love Actually»

Η Keira Knightley αποκάλυψε πως δεν έχει ξαναδεί το «Love Actually» από την πρεμιέρα του το 2003 και δεν θυμάται καμία από τις ατάκες της

Μπορεί το «Love Actually» να αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες, με σκηνές που επιστρέφουν κάθε χρόνο στις τηλεοπτικές οθόνες, όμως η Keira Knightley έχει μια εντελώς διαφορετική σχέση με την κινηματογραφική επιτυχία του 2003. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν έχει παρακολουθήσει ξανά την ταινία από την πρώτη της προβολή, όταν ήταν μόλις 18 ετών, ενώ παραδέχτηκε πως δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από τις ατάκες της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Heart, η Knightley εξήγησε πως συχνά οι θαυμαστές της τής αναφέρουν χαρακτηριστικές φράσεις από την ταινία, περιμένοντας κάποια αντίδραση. Εκείνη, ωστόσο, αναγνωρίζει απλώς την έκφραση που παίρνουν όταν ετοιμάζονται να παραθέσουν κάποια ατάκα, χωρίς να γνωρίζει πάντα σε ποια σκηνή αναφέρονται.

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«Δεν έχω δει το Love Actually από την πρεμιέρα του, όταν ήμουν 18 ετών. Νομίζω ότι είμαι ο άνθρωπος που γνωρίζει λιγότερα πράγματα για την ταινία από οποιονδήποτε άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε πως της φαίνεται όμορφο το γεγονός ότι η ταινία έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη ζωή και εξακολουθεί να αγαπιέται από το κοινό, παρόλο που εκείνη δεν έχει ιδιαίτερη ανάμνηση από τα γυρίσματα. Όπως εξήγησε, ήταν μόλις 17 ετών όταν συμμετείχε στην παραγωγή και βρέθηκε στο πλατό για περίπου μία εβδομάδα.

Η σκηνή με τις κάρτες που δεν θυμάται, αλλά έχει γράψει ιστορία

Στο «Love Actually», η Keira Knightley υποδύεται την Juliet, μια νεαρή γυναίκα που παντρεύεται, χωρίς να γνωρίζει πως ο καλύτερος φίλος του συζύγου της είναι ερωτευμένος μαζί της.

Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σκηνές της ταινίας είναι εκείνη στην οποία ο χαρακτήρας του Andrew Lincoln εμφανίζεται στην πόρτα της με μια σειρά από κάρτες, αποκαλύπτοντας τα συναισθήματά του. Ανάμεσα στις φράσεις που έχουν μείνει στην ιστορία βρίσκεται και η περίφημη εξομολόγηση «To me, you are perfect».

Παρότι η σκηνή έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του χριστουγεννιάτικου κινηματογράφου, η Knightley έχει εκφράσει στο παρελθόν μια αρκετά διαφορετική άποψη για αυτήν. Σε συνέντευξή της στους Los Angeles Times το 2024, είχε χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη ερωτική εξομολόγηση «αρκετά ανατριχιαστική», επισημαίνοντας την κάπως παρεμβατική και σχεδόν εμμονική διάσταση της συμπεριφοράς του χαρακτήρα.

Μάλιστα, θυμήθηκε πως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ο σκηνοθέτης Richard Curtis τής ζητούσε να αλλάξει την έκφρασή της, επειδή κοιτούσε τον Andrew Lincoln σαν να της προκαλούσε φόβο. Η ίδια, όμως, θεωρούσε ότι αυτή ήταν η απολύτως φυσιολογική αντίδραση σε μια τόσο απρόσμενη εξομολόγηση.

Η ηθοποιός είχε επίσης επισημάνει πως τότε ήταν μόλις 17 ετών, κάτι που, όπως σχολίασε, αρκετοί θεατές συνειδητοποίησαν πολύ αργότερα. Έτσι, μια ταινία που για εκατομμύρια ανθρώπους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των Χριστουγέννων, για την ίδια παραμένει κυρίως μια σύντομη εμπειρία από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

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