Cinema 14.11.2026

Πώς το «Glee» κατέκτησε τα charts με 207 επιτυχίες – Οι θρύλοι της μουσικής που άφησε πίσω

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από το «Don't Stop Believin'» μέχρι τις συμμετοχές στο Billboard Hot 100, το «Glee» μετέτρεψε τις τηλεοπτικές διασκευές σε μουσικό φαινόμενο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «Glee» κατέγραψε 207 συμμετοχές στο Billboard Hot 100, ρεκόρ για μη σόλο καλλιτέχνες.
  • Το 2010, το cast ξεπέρασε τους Beatles σε αριθμό τραγουδιών στο Hot 100 μέσα σε μία χρονιά.
  • Τα τραγούδια του «Glee» είχαν 48,4 εκατομμύρια downloads και πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια streams στις ΗΠΑ.
  • Το cast του «Glee» είχε τρία Νο. 1 άλμπουμ στο Billboard 200 και 14 στο Top 10.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Glee» δεν ξεχώρισε μόνο ως μία από τις πιο αγαπημένες μουσικές σειρές της τηλεόρασης, αλλά άφησε το δικό του αποτύπωμα και στη μουσική βιομηχανία. Από το 2009 έως το 2015, οι ερμηνείες του cast έγιναν επιτυχίες στα Billboard charts, με εκατοντάδες συμμετοχές, εκατομμύρια ψηφιακές πωλήσεις και άλμπουμ που έφτασαν στην κορυφή. Αν θυμάσαι τα τραγούδια των New Directions, ίσως δεν φαντάζεσαι ότι η σειρά κατάφερε να ξεπεράσει ιστορικά ονόματα της μουσικής σε συγκεκριμένες κατατάξεις και να μετατρέψει τις τηλεοπτικές διασκευές σε ένα αυτόνομο μουσικό φαινόμενο.

Η μεγάλη επιστροφή του «Glee» με τον Cory Monteith σε μια σκηνή από την επιτυχημένη σειρά.
https://www.instagram.com/gleeofficial

Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του «Glee» Cast ήταν οι 207 συμμετοχές στο Billboard Hot 100, αριθμός που αποτέλεσε ρεκόρ για μη σόλο καλλιτέχνες. Η επιτυχία ξεκίνησε δυναμικά με τη διασκευή του «Don’t Stop Believin’» των Journey και συνεχίστηκε με δεκάδες τραγούδια που κυκλοφορούσαν παράλληλα με τα επεισόδια.

Διάβασε επίσης: Το HBO στρέφει την προσοχή του σε μία από τις πιο σκοτεινές ηρωίδες της DC

Το 2010, το cast σημείωσε 80 συμμετοχές στο Hot 100 μέσα σε μία χρονιά, ξεπερνώντας ακόμη και τους The Beatles ως προς τον αριθμό των τραγουδιών που κατέγραψε ένας καλλιτέχνης στο chart εκείνο το έτος. Το 2011 πρόσθεσε άλλες 77 συμμετοχές, ενώ στις αρχές της ίδιας χρονιάς ξεπέρασε τον Elvis Presley, φτάνοντας συνολικά τις 113. Η απήχηση της μουσικής του σειράς αποτυπώθηκε και στις ψηφιακές ακροάσεις και πωλήσεις. Τα τραγούδια του «Glee» συγκέντρωσαν 48,4 εκατομμύρια downloads και περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια streams στις ΗΠΑ.

Τρεις γυναίκες με μαύρα φορέματα χορεύουν στη σκηνή, με την επιστροφή του «Glee» να βρίσκεται στα σκαριά.
https://www.instagram.com/gleeofficial/

Από τη Madonna μέχρι τη Rihanna: Οι διασκευές που ξεχώρισαν

Το «Glee» έφερε τραγούδια διαφορετικών εποχών σε ένα νέο κοινό, μέσα από διασκευές επιτυχιών καλλιτεχνών όπως η Madonna, η Rihanna, η Adele, η Whitney Houston, η Lady Gaga και οι The Beatles. Συνολικά, το cast ερμήνευσε 58 τραγούδια που είχαν φτάσει στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 στην αρχική τους εκτέλεση.

Παράλληλα, κατέγραψε 235 συμμετοχές στο Digital Song Sales chart, ενώ τα «Teenage Dream» και «Forget You», με τη συμμετοχή της Gwyneth Paltrow στη δεύτερη διασκευή, έφτασαν στο Νο. 1 της κατάταξης το 2010. Η μουσική επιτυχία επεκτάθηκε και στα άλμπουμ. Το cast κατέκτησε τρία Νο. 1 άλμπουμ στο Billboard 200, με 14 κυκλοφορίες να φτάνουν στο Top 10. Οι συνολικές πωλήσεις των άλμπουμ του στις ΗΠΑ έφτασαν τα 8,2 εκατομμύρια αντίτυπα.

Τρεις performer με έντονο μακιγιάζ και θεατρικά κοστούμια, σε σκηνή που θυμίζει «Glee» ή παρόμοια παραγωγή.
https://www.instagram.com/gleeofficial/

Οι διάσημοι guests και το συγκινητικό αντίο στον Cory Monteith

Στη μουσική διαδρομή του «Glee» συμμετείχαν και γνωστά ονόματα, όπως η Olivia Newton-John, η Idina Menzel, ο Ricky Martin, ο Neil Patrick Harris, η Kristin Chenoweth και η Gwyneth Paltrow. Οι guest εμφανίσεις έδωσαν νέα δυναμική στα επεισόδια, ενώ η σειρά συνέδεσε διαφορετικές γενιές μέσα από γνωστές επιτυχίες.

Η τελευταία εμφάνιση του cast στο Billboard Hot 100 ήρθε τον Οκτώβριο του 2013, με το «To Make You Feel My Love», αφιερωμένο στον Cory Monteith, που υποδυόταν τον Finn Hudson και είχε φύγει από τη ζωή την ίδια χρονιά.

Η Lea Michele και ο Cory Monteith από το «Glee» σε μια σκηνή με μπάλα bowling, καθώς η μεγάλη επιστροφή της σειράς βρίσκεται στα σκαριά.
https://www.instagram.com/gleeofficial/

Η μουσική πορεία συνεχίστηκε και μετά τη σειρά για ορισμένους πρωταγωνιστές. Η Lea Michele, που ενσάρκωσε τη Rachel Berry, έφτασε στο Νο. 4 του Billboard 200 με το άλμπουμ «Louder» το 2014, ενώ ο Matthew Morrison, γνωστός ως Will Schuester, είχε φτάσει στο Νο. 24 με το ομώνυμο άλμπουμ του το 2011.

Το «Glee» άφησε πίσω του κάτι περισσότερο από αγαπημένες τηλεοπτικές στιγμές. Με εκατοντάδες συμμετοχές στα charts, επιτυχημένα άλμπουμ και διασκευές που έφεραν κλασικά τραγούδια σε νέους ακροατές, απέδειξε ότι μια τηλεοπτική σειρά μπορεί να αποκτήσει τη δική της θέση στην ιστορία της μουσικής.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

CHARTS Glee μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η K-beauty περνά από το skincare στις αισθητικές θεραπείες και αλλάζει τα δεδομένα

Η K-beauty περνά από το skincare στις αισθητικές θεραπείες και αλλάζει τα δεδομένα

14.11.2026
Επόμενο
True crime obsession: Γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε να παρακολουθούμε ιστορίες εγκλημάτων;

True crime obsession: Γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε να παρακολουθούμε ιστορίες εγκλημάτων;

14.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

True crime obsession: Γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε να παρακολουθούμε ιστορίες εγκλημάτων;
Cinema

True crime obsession: Γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε να παρακολουθούμε ιστορίες εγκλημάτων;

14.11.2026
Jennifer Aniston και Sylvester Stallone στην κορυφή των πιο ακριβοπληρωμένων σταρ της TV
Cinema

Jennifer Aniston και Sylvester Stallone στην κορυφή των πιο ακριβοπληρωμένων σταρ της TV

13.11.2026
Το πολυαναμενόμενο remake: Ο Michael B Jordan φέρνει τα πάνω-κάτω στο νέο «The Thomas Crown Affair»
Cinema

Το πολυαναμενόμενο remake: Ο Michael B Jordan φέρνει τα πάνω-κάτω στο νέο «The Thomas Crown Affair»

13.11.2026
Στη δημοσιότητα το νέο trailer «Maestro in Blue» – Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος
Cinema

Στη δημοσιότητα το νέο trailer «Maestro in Blue» – Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος

13.11.2026
Ο Snoop Dogg ετοιμάζει το δικό του χριστουγεννιάτικο show με λαμπερούς καλεσμένους – Πού θα το δεις
Cinema

Ο Snoop Dogg ετοιμάζει το δικό του χριστουγεννιάτικο show με λαμπερούς καλεσμένους – Πού θα το δεις

13.11.2026
Η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά τη Nicole Kidman – Η σπουδαία διάκριση για την καριέρα της
Cinema

Η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά τη Nicole Kidman – Η σπουδαία διάκριση για την καριέρα της

12.11.2026
Η μεγάλη ανατροπή για τον Johnny Depp: Πόσα χρήματα θα πάρει για τη νέα του ταινία;
Cinema

Η μεγάλη ανατροπή για τον Johnny Depp: Πόσα χρήματα θα πάρει για τη νέα του ταινία;

12.11.2026
«The Odyssey»: Το ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει πώς δημιουργήθηκε η επική ταινία του Christopher Nolan
Cinema

«The Odyssey»: Το ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει πώς δημιουργήθηκε η επική ταινία του Christopher Nolan

12.11.2026
2Pac: Η συνέντευξη που έμεινε κρυφή για 30 χρόνια έρχεται στο Netflix
Cinema

2Pac: Η συνέντευξη που έμεινε κρυφή για 30 χρόνια έρχεται στο Netflix

12.11.2026
Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες