Πώς το «Glee» κατέκτησε τα charts με 207 επιτυχίες – Οι θρύλοι της μουσικής που άφησε πίσω

Από το «Don't Stop Believin'» μέχρι τις συμμετοχές στο Billboard Hot 100, το «Glee» μετέτρεψε τις τηλεοπτικές διασκευές σε μουσικό φαινόμενο

Με μια ματιά Το «Glee» κατέγραψε 207 συμμετοχές στο Billboard Hot 100, ρεκόρ για μη σόλο καλλιτέχνες.

Το 2010, το cast ξεπέρασε τους Beatles σε αριθμό τραγουδιών στο Hot 100 μέσα σε μία χρονιά.

Τα τραγούδια του «Glee» είχαν 48,4 εκατομμύρια downloads και πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια streams στις ΗΠΑ.

Το cast του «Glee» είχε τρία Νο. 1 άλμπουμ στο Billboard 200 και 14 στο Top 10. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Glee» δεν ξεχώρισε μόνο ως μία από τις πιο αγαπημένες μουσικές σειρές της τηλεόρασης, αλλά άφησε το δικό του αποτύπωμα και στη μουσική βιομηχανία. Από το 2009 έως το 2015, οι ερμηνείες του cast έγιναν επιτυχίες στα Billboard charts, με εκατοντάδες συμμετοχές, εκατομμύρια ψηφιακές πωλήσεις και άλμπουμ που έφτασαν στην κορυφή. Αν θυμάσαι τα τραγούδια των New Directions, ίσως δεν φαντάζεσαι ότι η σειρά κατάφερε να ξεπεράσει ιστορικά ονόματα της μουσικής σε συγκεκριμένες κατατάξεις και να μετατρέψει τις τηλεοπτικές διασκευές σε ένα αυτόνομο μουσικό φαινόμενο.

Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του «Glee» Cast ήταν οι 207 συμμετοχές στο Billboard Hot 100, αριθμός που αποτέλεσε ρεκόρ για μη σόλο καλλιτέχνες. Η επιτυχία ξεκίνησε δυναμικά με τη διασκευή του «Don’t Stop Believin’» των Journey και συνεχίστηκε με δεκάδες τραγούδια που κυκλοφορούσαν παράλληλα με τα επεισόδια.

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Το 2010, το cast σημείωσε 80 συμμετοχές στο Hot 100 μέσα σε μία χρονιά, ξεπερνώντας ακόμη και τους The Beatles ως προς τον αριθμό των τραγουδιών που κατέγραψε ένας καλλιτέχνης στο chart εκείνο το έτος. Το 2011 πρόσθεσε άλλες 77 συμμετοχές, ενώ στις αρχές της ίδιας χρονιάς ξεπέρασε τον Elvis Presley, φτάνοντας συνολικά τις 113. Η απήχηση της μουσικής του σειράς αποτυπώθηκε και στις ψηφιακές ακροάσεις και πωλήσεις. Τα τραγούδια του «Glee» συγκέντρωσαν 48,4 εκατομμύρια downloads και περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια streams στις ΗΠΑ.

Από τη Madonna μέχρι τη Rihanna: Οι διασκευές που ξεχώρισαν

Το «Glee» έφερε τραγούδια διαφορετικών εποχών σε ένα νέο κοινό, μέσα από διασκευές επιτυχιών καλλιτεχνών όπως η Madonna, η Rihanna, η Adele, η Whitney Houston, η Lady Gaga και οι The Beatles. Συνολικά, το cast ερμήνευσε 58 τραγούδια που είχαν φτάσει στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 στην αρχική τους εκτέλεση.

Παράλληλα, κατέγραψε 235 συμμετοχές στο Digital Song Sales chart, ενώ τα «Teenage Dream» και «Forget You», με τη συμμετοχή της Gwyneth Paltrow στη δεύτερη διασκευή, έφτασαν στο Νο. 1 της κατάταξης το 2010. Η μουσική επιτυχία επεκτάθηκε και στα άλμπουμ. Το cast κατέκτησε τρία Νο. 1 άλμπουμ στο Billboard 200, με 14 κυκλοφορίες να φτάνουν στο Top 10. Οι συνολικές πωλήσεις των άλμπουμ του στις ΗΠΑ έφτασαν τα 8,2 εκατομμύρια αντίτυπα.

Οι διάσημοι guests και το συγκινητικό αντίο στον Cory Monteith

Στη μουσική διαδρομή του «Glee» συμμετείχαν και γνωστά ονόματα, όπως η Olivia Newton-John, η Idina Menzel, ο Ricky Martin, ο Neil Patrick Harris, η Kristin Chenoweth και η Gwyneth Paltrow. Οι guest εμφανίσεις έδωσαν νέα δυναμική στα επεισόδια, ενώ η σειρά συνέδεσε διαφορετικές γενιές μέσα από γνωστές επιτυχίες.

Η τελευταία εμφάνιση του cast στο Billboard Hot 100 ήρθε τον Οκτώβριο του 2013, με το «To Make You Feel My Love», αφιερωμένο στον Cory Monteith, που υποδυόταν τον Finn Hudson και είχε φύγει από τη ζωή την ίδια χρονιά.

Η μουσική πορεία συνεχίστηκε και μετά τη σειρά για ορισμένους πρωταγωνιστές. Η Lea Michele, που ενσάρκωσε τη Rachel Berry, έφτασε στο Νο. 4 του Billboard 200 με το άλμπουμ «Louder» το 2014, ενώ ο Matthew Morrison, γνωστός ως Will Schuester, είχε φτάσει στο Νο. 24 με το ομώνυμο άλμπουμ του το 2011.

Το «Glee» άφησε πίσω του κάτι περισσότερο από αγαπημένες τηλεοπτικές στιγμές. Με εκατοντάδες συμμετοχές στα charts, επιτυχημένα άλμπουμ και διασκευές που έφεραν κλασικά τραγούδια σε νέους ακροατές, απέδειξε ότι μια τηλεοπτική σειρά μπορεί να αποκτήσει τη δική της θέση στην ιστορία της μουσικής.

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