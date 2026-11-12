«You’ve Got Mail»: Η Meg Ryan και ο Tom Hanks επιστρέφουν μέσα από το remake της θρυλικής ταινίας

30 χρόνια μετά την πρώτη της κυκλοφορία, η ρομαντική κομεντί με τη Meg Ryan και τον Tom Hanks ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη

Με μια ματιά Η Warner Bros. ετοιμάζει remake της ταινίας «You’ve Got Mail» του 1998.

Σκηνοθέτης του remake είναι ο Jason Orley, ενώ οι παραγωγοί της πρώτης ταινίας επιστρέφουν.

Η αρχική ταινία με Meg Ryan και Tom Hanks είχε παγκόσμιες εισπράξεις άνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα το καστ ή η ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου remake. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Warner Bros. ετοιμάζει μια νέα κινηματογραφική εκδοχή της ταινίας που έκανε εκατομμύρια θεατές να αγαπήσουν τον έρωτα μέσα από τα μηνύματα στο διαδίκτυο, σχεδόν 3 δεκαετίες μετά την πρώτη της προβολή. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ρομαντικές κομεντί των ’90s ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη. Η Warner Bros. αναπτύσσει το remake του «You’ve Got Mail», της ταινίας του 1998 που έφερε ξανά μαζί τους Meg Ryan και Tom Hanks και παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές ιστορίες αγάπης.

Σύμφωνα με το Variety, τη σκηνοθεσία της νέας παραγωγής αναλαμβάνει ο Jason Orley, ο οποίος εργάζεται αυτή την περίοδο και πάνω στο σενάριο, βασισμένος σε αρχικό προσχέδιο των Deborah Kaplan και Harry Elfont. Στο πρότζεκτ επιστρέφουν επίσης οι παραγωγοί της πρώτης ταινίας, Neal Moritz και Tanya Landau, μέσω της εταιρείας Original Film.

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Στην αρχική ταινία, σε σκηνοθεσία Nora Ephron, ο Tom Hanks υποδυόταν τον ιδιοκτήτη μιας μεγάλης αλυσίδας βιβλιοπωλείων, η οποία απειλούσε να οδηγήσει στο κλείσιμο το μικρό, ανεξάρτητο κατάστημα παιδικών βιβλίων της Kathleen Kelly, την οποία ενσάρκωνε η Meg Ryan. Οι δύο ήρωες βρίσκονταν σε αντίπαλα στρατόπεδα στον επαγγελματικό στίβο, χωρίς να γνωρίζουν ότι είχαν ήδη αρχίσει να ερωτεύονται μέσα από την ανώνυμη διαδικτυακή αλληλογραφία τους.

Η ιστορία του «You’ve Got Mail» είχε, μάλιστα, τις ρίζες της αρκετές δεκαετίες νωρίτερα. Η Nora Ephron εμπνεύστηκε από το θεατρικό έργο «Parfumerie» του Miklós László, που γράφτηκε το 1937. Το ίδιο έργο είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο το 1940 μέσα από την κλασική ρομαντική κομεντί «The Shop Around the Corner», με πρωταγωνιστές τους James Stewart και Margaret Sullavan.

Tom Hanks and Meg Ryan’s You’ve Got Mail remake confirmed… as industry insiders slam the project: ‘You’ve Got AI Slop!’ https://t.co/kl1UnfI3Ko — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 10, 2026

Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 1998 και σημείωσε εντυπωσιακή εμπορική πορεία, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, με προϋπολογισμό περίπου 65 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως αναφέρει το Deadline, αποτέλεσε την τρίτη κινηματογραφική συνάντηση της Meg Ryan και του Tom Hanks, μετά τα «Joe Versus the Volcano» και «Sleepless in Seattle».

Παράλληλα, ήταν η τελευταία φορά που οι 2 ηθοποιοί συνεργάστηκαν με τη Nora Ephron, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2012, αφήνοντας πίσω της μερικές από τις πιο αγαπημένες ρομαντικές κομεντί του κινηματογράφου. Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για το καστ ή την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου «You’ve Got Mail».

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