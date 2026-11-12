Screen News 12.11.2026

Ο Macaulay Culkin πήρε θέση για το cameo του Donald Trump στο «Home Alone 2»

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Ο Macaulay Culkin είχε συμφωνήσει με την αφαίρεση του Donald Trump από το «Home Alone 2», σχολιάζοντας με χιούμορ τις προτάσεις των fans
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Macaulay Culkin υποστηρίζει την αφαίρεση του Donald Trump από το "Home Alone 2".
  • Ο Culkin συμφώνησε με πρόταση να αντικατασταθεί ο Trump από τον ίδιο σε μεγαλύτερη ηλικία.
  • Ο ηθοποιός σχολίασε χιουμοριστικά την αφαίρεση του Trump από fan edit της ταινίας.
  • Η εμφάνιση του Trump στην ταινία έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης λόγω της πολιτικής του καριέρας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Macaulay Culkin είχε συμφωνήσει με την ιδέα να αφαιρεθεί η εμφάνιση του Donald Trump από την ταινία «Home Alone 2», αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μια μικρή κινηματογραφική σκηνή μπορεί να προκαλέσει μεγάλη συζήτηση.

Ο Macaulay Culkin και η Brenda Song σε κοινή τους εμφάνιση από το προφίλ του ηθοποιού στο Instagram.
https://www.instagram.com/culkamania/

Όλα ξεκίνησαν το 2021, μετά τη δεύτερη παραπομπή του Donald Trump σε δίκη καθαίρεσης, όταν ένας χρήστης του Twitter (πλέον X) πρότεινε μια διαφορετική εκδοχή της αγαπημένης χριστουγεννιάτικης ταινίας. Συγκεκριμένα, πρότεινε να αντικατασταθεί η σύντομη εμφάνιση του Trump με τον Macaulay Culkin, όπως θα ήταν σήμερα, περίπου 40 ετών τότε. Η απάντηση του ηθοποιού δεν άφησε πολλά περιθώρια παρερμηνείας. «Sold», έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως θα υποστήριζε ευχαρίστως αυτή την αλλαγή.

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Η ιστορία, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Ο Culkin έδειξε στη συνέχεια τη θετική του διάθεση και απέναντι σε μια άλλη πρόταση θαυμαστών, η οποία ήθελε να εξαφανιστεί εντελώς το cameo του Trump από την ταινία. Όταν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα σχετικό μονταρισμένο απόσπασμα, ο ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ «Λόγω της μεγάλης ζήτησης, αφαίρεσα τον Trump από το Home Alone». Μια ατάκα που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα στο fan edit και αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από τη συγκεκριμένη σκηνή.

Η σύντομη εμφάνιση που απέκτησε τη δική της ιστορία

Για όσους δεν θυμούνται τη σκηνή, ο Donald Trump εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα στο «Home Alone 2: Lost in New York», όταν ο Kevin McCallister, τον οποίο υποδύεται ο Culkin, τον συναντά στο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης και τον ρωτά πώς μπορεί να φτάσει στο λόμπι. Ο Trump τού δείχνει τον δρόμο, σε ένα στιγμιότυπο που αρχικά περνούσε σχεδόν απαρατήρητο μέσα στην πλοκή.

Ο ηθοποιός Macaulay Culkin σε εμφάνισή του το 2018, από το αφιέρωμα για τα παιδιά αστέρες του Χόλιγουντ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τα χρόνια, όμως, αυτή η μικρή κινηματογραφική εμφάνιση απέκτησε διαφορετική βαρύτητα, κυρίως εξαιτίας της πολιτικής πορείας του Trump και της δημόσιας συζήτησης που τη συνόδευσε. Οι αντιδράσεις του Macaulay Culkin έφεραν ξανά τη σκηνή στο προσκήνιο, μετατρέποντας ένα σύντομο cameo σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα trivia της χριστουγεννιάτικης ταινίας. Μέχρι σήμερα, άλλωστε, το ερώτημα για το αν η εμφάνιση αυτή έχει θέση στην κλασική ταινία παραμένει θέμα συζήτησης μεταξύ των fans.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Home Alone 2 Macaulay Culkin
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