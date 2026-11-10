City Guide 10.11.2026

Παιδικό & Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 – Η κινηματογραφική γιορτή powered by ΔΕΗ

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Οι προσβάσιμες προβολές, οι προβολές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και οι δράσεις της ΔΕΗ για τα παιδιά
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Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ

Μετράμε πλέον αντίστροφα για την έναρξη του Παιδικού & Εφηβικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ. Στην ένατη διοργάνωσή του το Φεστιβάλ είναι έτοιμο να αποκαλύψει ένα πολύχρωμο κινηματογραφικό σύμπαν, γεμάτο ταινίες από την παγκόσμια και εγχώρια παραγωγή, εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, ψηφιακά παιχνίδια, όπως κι ομιλίες για γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του χώρου.

ΑΤΛΑΣ_ΤΟΥ_ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ©Razvan Marinescu

Η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή για όλη την οικογένεια επιστρέφει στην πόλη από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου με τις προβολές και τις δράσεις να πραγματοποιούνται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και στους κινηματογράφους Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, Δαναός, Village Cinemas Ρέντη, Μαρούσι και Ίλιον.

Για 3η συνεχή χρονιά μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ είναι η ΔΕΗ, η οποία υποστηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό, δημιουργούν αξία για την κοινωνία, ενισχύουν τη δημιουργικότητα, καλλιεργούν τη φαντασία και δίνουν φωνή στη νέα γενιά. Μέσα από δράσεις που εμπνέουν, ενημερώνουν και ψυχαγωγούν, η ΔΕΗ ενώνει την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, προσφέροντας στα παιδιά και τους εφήβους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο της καθαρής ενέργειας μέσα από τη δύναμη της τέχνης και του παιχνιδιού.

Φέτος, η μεγάλη οθόνη θα συστήσει στο κοινό ήρωες που θα γίνουν φίλοι του για πάντα. Όπως την Πρου και τον Κέρτις που οπλισμένοι με θάρρος θα εισέλθουν στο «Μαγεμένο Δάσος» για να ανακαλύψουν ένα ολόκληρο κόσμο, στο ομώνυμο animation του εμβληματικού στούντιο LAIKA που θα ανοίξει πανηγυρικά το φετινό Φεστιβάλ, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η_ΛΕΟ_ΤΟ_ΣΚΑΣΕ

Τη σκυτάλη θα πάρουν ήρωες που θα διασκεδάσουν και θα συγκινήσουν μικρούς και μεγάλους με τις ιστορίες τους το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου. H Λέο, στην ταινία «Η Λέο το’ σκασε», δραπετεύει για να νιώσει έστω και λίγο κοντά στους γονείς της για να ανακαλύψει τελικά τη νέα της οικογένεια. Ο Φίλιπ θα ζήσει τη δική του Οδύσσεια στην ταινία «Άτλας του Σύμπαντος». Η Λάτι θα βρει την φωνή της στη ραπ και στο freestyle, στο Beef. Τρία αδέρφια («Ένα Καλοκαίρι στο Σόμερμπι») θα περάσουν τις διακοπές τους στο Σόμερμπι, αντί για την Ιταλία, όπου θα αναγκαστούν να βουτήξουν στον… αναλογικό κόσμο, μακριά από τις οθόνες. Η αγαπημένη μας Μέισι, με τη μεγάλη καρδιά, θα θελήσει να γνωρίσει τον μέχρι πρότινος απόντα πατέρα της, για να μάθει μια δύσκολη αλήθεια στην ταινία «Ο Βασιλιάς των Περιπλανώμενων». Στο ντοκιμαντέρ Bugboy, η Ιζαμπέλα, ένας γρύλος, θα δείξει στον Γιώργο πώς να χτίζει φιλίες, ενώ η Ίρις στο «Κράτα Με» θα επανασυνδεθεί με τον πατέρα της, έπειτα από μια απώλεια. Και βέβαια η γιαγιά Αχτίτσα της « Σταχομαζώχτρας », του ελληνικού animation που βασίζεται στο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, θα φέρει κοντά μας, πιο νωρίς, το νόημα των Χριστουγέννων. Υπέροχα μακάβριοι και άκρως τρυφεροί είναι βέβαια και οι πρωταγωνιστές του αφιερώματος στα animation του Τιμ Μπάρτον, που ολοκληρώνουν το φετινό κινηματογραφικό μωσαϊκό του ATHICFF.

Η_ΝΕΚΡΗ_ΝΥΦΗ (1)

Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν φέτος και οι μαθητές του Γυμνασίου Σουφλίου, που θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο με σχολεία που προσκαλούνται από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και γίνονται ένα με τους συνομήλικους τους στην Αθήνα.

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΠΟ ΤΟ Α ΩΣ ΤΟ Ω!

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας powered by ΔΕΗ η προσβασιμότητα είναι βασική αρχή και στόχος μας. Με ένα σύνολο πρωτοβουλιών και δράσεων, προσβλέπουμε στην συμμετοχή όλων των παιδιών και όλων των οικογενειών στο Φεστιβάλ. Για το λόγο αυτό ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος του Φεστιβάλ είναι προσβάσιμο.

ΤΟ_ΜΑΓΕΜΕΝΟ_ΔΑΣΟΣ

Συγκεκριμένα:
Προσβάσιμες προβολές με SDH υπότιτλους για κωφά και βαρήκοα άτομα. Προσβάσιμες προβολές με ακουστική περιγραφή για ανθρώπους με ακουστική αναπηρία.
Προσβάσιμες προβολές με διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα : Το αγαπημένο πρόγραμμα της «Ζωντανής Μεταγλώττισης», όπου ηθοποιοί ανεβαίνουν στη σκηνή και υποδύονται τους ήρωες των ταινιών… ζωντανά, αντί για τη συνηθισμένη μεταγλώττιση αποκτά και διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.
Αισθητηριακά προσβάσιμες προβολές: Με τη συνεργασία της TheHappyAct θα προβληθεί η ενότητα «Μικρά για τα Μικρά» (ταινίες μικρού μήκους χωρίς διαλόγους για παιδιά 3+ ετών) σε ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Οι αισθητηριακά προσβάσιμες προβολές εντάσσονται στη δράση του Φεστιβάλ «Action!forAutism», η οποία υλοποιείται με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Αυτισμός &amp; Δημιουργικότητας 2026» στον Κινηματογράφο και τον Οπτικοακουστικό Τομέα.

Tim Burton's holiday classic, THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS, makes a return to the big screen this holiday season in stunning Disney Digital 3D?.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Από τη Δευτέρα 9/11 έως και την Παρασκευή 13/11 θα προβάλλονται ταινίες του φετινού προγράμματος κατά τις πρωινές ώρες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μόνο για τα σχολεία. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ταινίες και τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες που θα ακολουθήσουν:

  • «Ντάντε- Το Ποντίκι Ντεντέκτιβ» Με τους ηθοποιούς Αθηνά Μουστάκα, Λήδα Πλατσή και τον βαρύτονο Τάση Χριστογιαννόπουλο.
  • «Splish Splash για Πάντα» Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, και η συντονίστρια εκπαίδευσης στην ΕΛΙΞ, Αλίκη Τζάθα συνομιλούν με τους μαθητές για τον εθελοντισμό, την ενεργή πολιτειότητα και το πώς οι νέοι μπορούν να προασπίσουν τα δικαιώματά τους.
  • «Το Καινούργιο Κορίτσι της Τάξης» Συζήτηση με την παιδοψυχολόγο, Αντιγόνη Γινοπούλου για τις αλλαγές και τις δυσκολίες της εφηβείας.
  • «Τα Παιδιά της Ελευθερίας» Ο αρχιτέκτονας και ιδρυτής της Trail Practice, Μάνος Μπαμπούνης θα μας μυήσει στις αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες της Νέας Υόρκης.
  • «Beef» Η πρωταγωνίστρια της ταινίας και ράπερ Latifa Drame μιλάει για την κινηματογραφική της εμπειρία και την εκρηκτική επιτυχία της ταινίας στην Ισπανία.

BEEF

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τα πρωτότυπα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Φεστιβάλ έχουν ως στόχο να εξοικειώσουν τα παιδιά με έννοιες και τεχνικές του κινηματογράφου, αλλά και την τεχνολογία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα:

Μαθαίνω πώς μαθαίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη», για παιδιά 13-16 ετών: σε αυτό το διαδραστικό workshop τα παιδιά μαθαίνουν βασικές έννοιες της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Δίνοντας ζωή σε αντικείμενα» για παιδιά 8-12 ετών: Εργαστήριο stop-motion animation με τις κούκλες από την ταινία «Πρώτη Μέρα του Χειμώνα».
Κάτι σαν… rotoscoping» για παιδιά 10-12 ετών: Εργαστήριο animation που θα κατανοήσουν, αλλά θα φτιάξουν και ένα τρέιλερ με τη μέθοδο του rotoscoping.
Κάτι Τρέχει με την Τέχνη» για παιδιά 7-9 ετών: Εργαστήριο animation στη διάρκεια του οποίου τα παιδιά θα φτιάξουν όλα μαζί μια ιστορία που θα γίνει… ταινία.

BUGBOY

Και μία ακόμα δράση για όλη την οικογένεια:
Ο Γιούκι και η Ένωση του Δάσους: διαδραστική αφήγηση για παιδιά 6-8 ετών και τους συνοδούς τους από την ομάδα Europa Experience Athens, με την υποστήριξη του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Κυριακή, 13:30 μ.μ., στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (ελεύθερη είσοδος, με κράτηση θέσης).

ATHICFF Talks: ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

«Το Νευροδιαφορετικό Παιδί μέσα στην Τάξη και η Συμβολή των Γονιών στην Επιτυχία του». Η Δρ. Ελένη Λιβανίου, εκπαιδευτική ψυχολόγος με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες θα μιλήσει για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στην κοινωνική και εκπαιδευτική πορεία του νευροδιαφορετικού παιδιού. Σάββατο 14/11, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την υποστήριξη Life is for All. Ελεύθερη είσοδος, με κράτηση θέσης.

ENA_KAΛΟΚΑΙΡΙ_ΣΤΟ_ΣΟΜΕΡΜΠΙ

«Παιδιά, Τεχνολογία και ο Δρόμος προς την Ψηφιακή Ενηλικίωση». Ανοιχτή συζήτηση για την ψυχική υγεία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή σε συνεργασία με την Google. Ομιλητές: Δημήτρης Κιρμικίρογλου, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Νίκος Καζάζης, Deputy Head του CGS (Costeas Geitonas School), Πέτρος Ρούσσος, Καθηγητής Γνωστικής Ψυχολογίας και Κυβερνοψυχολογίας στο ΕΚΠΑ και συγγραφέας του βιβλίου «Μεγαλώνοντας Παιδιά στην Ψηφιακή Εποχή» και η Ευγενία Μπόζου, Διευθύντρια Κυβερνητικών Υποθέσεων και Δημόσιας Πολιτικής της Google για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Τη συζήτηση συντονίζει η, Ιωάννα Φωτιάδη, Δημοσιογράφος στην Καθημερινή. Κυριακή 15/11, στις 18:30 μ.μ. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ελεύθερη είσοδος, με κράτηση θέσης.

ATHICFF FOR PROFESSIONALS

Τρεις μέρες, ένας στόχος: οι ελληνικές ταινίες για παιδιά και εφήβους να αποκτήσουν πρόσβαση στη διεθνή αγορά.

Το Σύγχρονο Ελληνικό Τοπίο σε Κινηματογράφο και Τηλεόραση για το Νεανικό Κοινό: Τέσσερις ελληνικές παραγωγές που συμμετέχουν φέτος στο ATHICFF δείχνουν τον δρόμο. Οι συντελεστές τους συζητούν για την εμπειρία τους και τα δεδομένα της παραγωγής στην Ελλάδα.

Ομιλητές οι παραγωγοί, Γιούρι Αβέρωφ (Bugboy, Anemon Productions), Αλέξης Τσουκαλάς (Σταχομαζώχτρα, Pan Entartainment), Κωνσταντίνα Σταυριανού (Κράτα Με, Graal), Ισαβέλλα Αλωπούδη (Ο Κύριος Χαρτόνης, Neda Film). Η Ζωή Κανδύλα, Επικεφαλής Μονάδας Ελληνικών Κινηματογραφικών Έργων και Συμπαραγωγών (ΕΚΚΟΜΕΔ) θα παρουσιάσει τις εξελίξεις στην στήριξη ελληνικών πρότζεκ για παιδιά και νέους. Τον συντονισμό θα κάνει ο Γιάννης Καντέα- Παπαδόπουλος, Κριτικός κινηματογράφου. Σάββατο, 14/11, Stratos Hotel Athens.
Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά, μόνο με προσκλήσεις.

"FRANKENWEENIE" (L-R) VICTOR and SPARKY. "Frankenweenie" is a new stop-motion, animated comedy from the creative genius of director Tim Burton. Presented by Walt Disney Pictures, "Frankenweenie" opens in theaters on October 5, 2012. ©2012 Disney Enterprises. All Rights Reserved.
“FRANKENWEENIE” (L-R) VICTOR and SPARKY.
“Frankenweenie” is a new stop-motion, animated comedy from the creative genius of director Tim Burton. Presented by Walt Disney Pictures, “Frankenweenie” opens in theaters on October 5, 2012.
©2012 Disney Enterprises. All Rights Reserved.

Από την Ιδέα στη Διεθνή Αγορά: Πώς μια αρχική ιδέα μπορεί να γίνει μια συναρπαστική ιστορία για παιδιά και εφήβους και μάλιστα να ταξιδέψει εκτός συνόρων; Παρουσιάσεις από: Jessica Cohen, Talent Development Manager, Cinekid (Ολλανδία), Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Δραματουργός (Ελλάδα) και Klemen Dvornik, Σκηνοθέτης, Παραγωγός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του CIFF KEKEC (Σλοβενία). Τη συζήτηση θα συντονίσει η Louise H. Johansen, Σύμβουλος του προγράμματος ATHICFF for Professionals. Παρασκευή 13/11, Stratos Hotel Athens. Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά, μόνο με προσκλήσεις.

Επίσης το Φεστιβάλ διοργανώνει για τους επαγγελματίες του χώρου, το Greet the Greeks, στο πλαίσιο του οποίου Έλληνες δημιουργοί παρουσιάζουν τα πρότζεκτ τους (pitching) σε διεθνείς ειδικούς προκειμένου να λάβουν feedback. Φέτος, σημειώνεται ρεκόρ συμμετοχών για τον θεσμό, με 7πρότζεκτ. Και το Scriptwriter’s Playground, όπου 3 Έλληνες σεναριογράφοι θα λάβουν συμβουλές για τα σενάριά τους από Έλληνες και Ευρωπαίους Μέντορες. Τα συμμετέχοντα project προκρίθηκαν μέσα από τον 5o Διαγωνισμό Ανάπτυξης Σεναρίου που διοργανώνεται από το ATHICFF σε συνεργασία με το Cinekid Festival (Ολλανδία), και τον ΕΚΚΟΜΕΔ ως στρατηγικό εταίρο.

PLAYROOMpoweredbyΔΕΗ_2_ArisKamarotos_web

ATHICFF PLAYROOM 2026 POWERED BY ΔΕΗ

Από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου, στο Φουαγιέ της Αίθουσας Δημήτρης Μητρόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Φεστιβάλ, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, διοργανώνουν δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με περιβαλλοντικό και κινηματογραφικό χαρακτήρα για όλες τις οικογένειες και για τους νεαρούς θεατές.  Μέσα από τα παιχνίδια UTOPIA και Cinenergy &amp; Genius Quiz Game, τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο της πράσινης ενέργειας και του κινηματογράφου, συνδυάζοντας τη γνώση με τη διασκέδαση. Παράλληλα, η  εμπειρία στο ATHICFF Playroom powered by ΔΕΗ συμπληρώνεται από μεγάλα μαξιλάρια για
παιχνίδι και στιγμές ξεκούρασης.

PLAYROOMpoweredbyΔΕΗ_1_ArisKamarotos_web

Στα παιχνίδια έρχονται να προστεθούν ακόμη περισσότερα:
AniMagic: Σχεδιάζετε ή ζωγραφίζετε τον δικό μας ήρωα και βλέπουμε την Tεχνητή Nοημοσύνη να του δίνει ζωή μπροστά στα μάτια μας.
Fashion Filter Factory: Aν σας αρέσει η Μόδα δεν έχετε παρά να σχεδιάσετε το δικό σας εικονικό ντύσιμο και να το δείτε να ζωντανεύει… πάνω σας μέσω AR (επαυξημένη πραγματικότητα).
Τι Συμβαίνει Μετά; Μια Ιστορία Χτισμένη με LEGO: Κάθε παιδί δημιουργεί τη δική του εκδοχή μιας ιστορίας με τη συνεργασία, την ανταλλαγή και βέβαια τα LEGO.
H Επισκευή Είναι Πολύ ΦΑΝ: Παίζουμε, επισκευάζουμε και κάνουμε καλό στον πλανήτη. Μικροί και μεγάλοι μαθαίνουμε πώς να παράγουμε λιγότερα σκουπίδια και περισσότερη χαρά. Με την υποστήριξη του British Council

ΣΤΑΧΟΜΑΖΩΧΤΡΑ

Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media, με Κύριο Θεσμικό Εταίρο το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). To πρόγραμμα «Όλοι στο Κάδρο» τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

● Δείτε το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ αναλυτικά εδώ.
● Συνδεθείτε με το Φεστιβάλ, ακολουθώντας τις συχνές ενημερώσεις σε Facebook, Instagram και φυσικά την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.athicff.com.

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Screenshot

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
7€ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
6€ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (10+ ατόμων)
5€ ΑΜΕΑ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ
7€ ΒΑΒΥ &amp; ME (συνοδός με μωρό έως 3 ετών) &amp; 3,5 € (επιπλέον μωρό)
4,5€ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ (9,10,11,12,13 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ., τηλεφωνικές κρατήσεις στο 210 7256579). Αυθημερόν διατίθενται εισιτήρια και στα ταμεία των χώρων για τις προβολές του εκάστοτε χώρου (δεν υπάρχει η δυνατότητα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας)

Προπώληση στα: athicff.com, megaron.gr, villagecinemas.gr, www.more.com

 

Χορηγοί επικοινωνίας:
Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

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ΔΕΗ Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026
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