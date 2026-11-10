Cinema 10.11.2026

Η επιστροφή του Johnny Depp που συζητούν όλοι – Τι λένε οι πρώτοι θεατές για το «Ebenezer»

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Ο Johnny Depp επιστρέφει με το Ebenezer και οι πρώτες αντιδράσεις για την ερμηνεία του στον ρόλο του Scrooge έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ταινία «Ebenezer» είναι μια νέα, σκοτεινή μεταφορά του «A Christmas Carol» με τον Johnny Depp.
  • Οι πρώτες αντιδράσεις στα social media επαινούν την ερμηνεία του Johnny Depp ως Ebenezer Scrooge.
  • Κάποιοι κριτικοί θεωρούν την ταινία πιστή και ατμοσφαιρική, ενώ άλλοι λιγότερο πρωτότυπη.
  • Η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του Johnny Depp σε μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ μετά από δικαστικές διαμάχες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Johnny Depp στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Ebenezer» έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με τις πρώτες αντιδράσεις από τις προβολές να κατακλύζουν τα social media. Η Paramount Pictures διοργάνωσε πολλαπλές προβολές της ταινίας, η οποία αποτελεί μια νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού «A Christmas Carol» του Charles Dickens, με μια πιο σκοτεινή και μαύρη κωμική προσέγγιση.

Ο Ebenezer Scrooge ζωντανεύει στους δρόμους της Νέας Υόρκης με καμπαρντίνα και καπέλο, κρατώντας ένα μπαστούνι.
https://www.imdb.com/

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Νέα Υόρκη την 1η Νοεμβρίου, ενώ ακολούθησε η πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 4 Νοεμβρίου. Ενώ οι επίσημες κριτικές αναμένεται να δημοσιευτούν στις 12 Νοεμβρίου, η Paramount επέτρεψε στους παρευρισθέντες των προβολών να μοιραστούν σύντομες εντυπώσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το «Ebenezer» αναμένεται να κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.

Διάβασε επίσης: «Ebenezer»: Η Paramount Pictures άνοιξε την προπώληση για την ταινία των γιορτών

Το «Ebenezer» παρουσιάζει μια εκδοχή της ιστορίας του Ebenezer Scrooge, του τσιγκούνη επιχειρηματία με το μίσος για τα Χριστούγεννα, ο οποίος υφίσταται ένα ταξίδι λύτρωσης μετά την επίσκεψη τριών πνευμάτων. Η σκηνοθεσία του Ti West, γνωστού για τη σειρά ταινιών «X», υπόσχεται μια ατμοσφαιρική και, σύμφωνα με ορισμένες αντιδράσεις, «γοτθική» ερμηνεία του κλασικού έργου.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα κοιτάζει έξω από ένα παράθυρο, καθώς η Paramount Pictures ανοίγει την προπώληση για την ταινία των γιορτών.
https://www.imdb.com/

Στο πλευρό του Johnny Depp, ο οποίος υποδύεται τον Ebenezer Scrooge, βρίσκεται ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Tramell Tillman, Ian McKellen, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber και Henry Lloyd-Hughes. Το σενάριο υπογράφει ο Nathaniel Halpern.

Η μεγάλη επιστροφή του Johnny Depp

Η ταινία «Ebenezer» φέρει ιδιαίτερο βάρος για τον Johnny Depp. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή του Χόλιγουντ για τον διάσημο ηθοποιό μετά τις δικαστικές διαμάχες που προέκυψαν από τον χωρισμό του με την Amber Heard. Μετά από μια περίοδο περιορισμένων εμφανίσεων, συμπεριλαμβανομένης της γαλλικής ταινίας «Jeanne du Barry» το 2023, ο Johnny Depp επιχειρεί την επανείσοδό του στην mainstream κινηματογραφική σκηνή. Μετά το «Ebenezer», αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο υπερφυσικό θρίλερ «Day Drinker» της Lionsgate το 2027.

Οι πρώτες αντιδράσεις στα social media ποικίλλουν, αλλά γενικά εκφράζουν έκπληξη και ικανοποίηση για την απόδοση του Johnny Depp. Ορισμένοι χρήστες επαινούν την ταινία ως μια «πιστή, ατμοσφαιρική και όμορφα γυρισμένη προσαρμογή», με τον Johnny Depp να «κλέβει την παράσταση» ως Ebenezer Scrooge, συγκρινόμενος με εμβληματικές ερμηνείες όπως αυτές των Alaistair Sim και Michael Caine. Άλλοι σχολιάζουν ότι η ταινία αποτελεί έναν «ιδανικό ρόλο για την επιστροφή του Johnny Depp στον κινηματογράφο», τονίζοντας την ικανότητά του να ισορροπεί μεταξύ της «παιχνιδιάρικης γοητείας και της συναισθηματικής βαρύτητας».

 

Υπάρχουν και πιο κριτικές φωνές, οι οποίες αναφέρουν ότι η ταινία «δεν εφευρίσκει ξανά την ιστορία του A Christmas Carol» ή ότι, αν και τεχνικά άρτια, μπορεί να είναι «ξεχασιμότερη και βαρετή» για όσους είναι εξοικειωμένοι με την ιστορία. Ωστόσο, η πλειοψηφία των σχολίων εστιάζει στην εντυπωσιακή ερμηνεία του Johnny Depp, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν «μαγνητικό» και «εξαιρετικό» στον ρόλο.

Η προσέγγιση του Ti West χαρακτηρίζεται από κάποιους ως «έξυπνα διασκεδαστική» και «μια γοτθική οπτική», ενώ άλλοι τονίζουν ότι «αντιμετωπίζει την ιστορία σαν γνήσια ιστορία τρόμου». Η ατμόσφαιρα της ταινίας, η κινηματογράφηση και η μουσική επένδυση από τον Tyler Bates λαμβάνουν επίσης θετικά σχόλια, ενώ ορισμένοι θαυμαστές θα ήθελαν να δουν περισσότερο χρόνο στη μεγάλη οθόνη για τους Rupert Grint και Daisy Ridley.

Παρά τις όποιες επιμέρους παρατηρήσεις, η κοινή γνώμη φαίνεται να συμφωνεί ότι ο Johnny Depp επιστρέφει δυναμικά, προσφέροντας μια αξιομνημόνευτη ερμηνεία στον ρόλο του Ebenezer Scrooge, σε μια νέα, πιο σκοτεινή εκδοχή ενός διαχρονικού κλασικού.

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