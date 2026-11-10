David Schwimmer: Η νοσταλγική επιστροφή στο εμβληματικό κόκκινο πουλόβερ του Ross από τα «Friends»

Με μια ματιά Ο David Schwimmer πρωταγωνιστεί σε διαφήμιση της Quince, αναβιώνοντας το κόκκινο πουλόβερ του Ross από τα «Friends».

Η διαφήμιση «The Red Sweater» είναι αναφορά στο 2ο επεισόδιο της 8ης σεζόν των «Friends».

Ο Schwimmer βρήκε την ιδέα ξεκαρδιστική, λόγω της ιστορίας του με το κόκκινο πουλόβερ.

Η Quince συνδέει το brand της με την ποπ κουλτούρα μέσω της δημιουργικής αυτής καμπάνιας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο David Schwimmer, ο ηθοποιός που αγαπήθηκε παγκοσμίως ως Ross Geller στην εμβληματική σειρά «Friends», ζει μια νοσταλγική επανένωση με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της τηλεοπτικής του περσόνας: το κόκκινο πουλόβερ. Μετά από 25 χρόνια, ο David Schwimmer πρωταγωνιστεί σε μια νέα διαφημιστική καμπάνια για την εταιρεία ρούχων Quince, όπου κυνηγάει αυτό το «όνειρο πουλόβερ» στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Η καμπάνια, με τίτλο «The Red Sweater», παρουσιάζει τον ηθοποιό να αναζητά απεγνωσμένα ένα συγκεκριμένο κασμιρένιο πουλόβερ της Quince, στο ζωηρό χρώμα Coulis Red. Η αναζήτηση τον φέρνει αντιμέτωπο με διάφορα πρόσωπα, ακόμα και ένα σκυλάκι, που φορούν όλοι το ίδιο «ονειρεμένο» πουλόβερ. Στο τέλος, όταν επιτέλους το βρίσκει, ένας άλλος άντρας πλησιάζει και δηλώνει ότι είναι «το δικό του όνειρο πουλόβερ», ωθώντας τον David Schwimmer να συνεχίσει την ξέφρενη καταδίωξη.

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Η διαφήμιση αποτελεί μια σαφή αναφορά στο 2ο επεισόδιο της 8ης σεζόν των «Friends», με τίτλο «The One with the Red Sweater», το οποίο προβλήθηκε το 2001. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, η Rachel (Jennifer Aniston) είναι έγκυος, αλλά αρνείται να αποκαλύψει την ταυτότητα του πατέρα μέχρι να μιλήσει μαζί του. Ο Joey (Matt LeBlanc) βρίσκει ένα μυστηριώδες κόκκινο πουλόβερ που είχε αφήσει πίσω ο εραστής της Rachel, υποθέτοντας ότι ανήκει στον πρώην της, Tag (Eddie Cahill), ο οποίος φορούσε παρόμοιο. Ωστόσο, στο τέλος του επεισοδίου, αποκαλύπτεται ότι ο Ross είναι ο πατέρας, όταν εισέρχεται στο διαμέρισμα της Monica (Courteney Cox) ανακοινώνοντας ότι έψαχνε το χαμένο του κόκκινο πουλόβερ.

Ο David Schwimmer δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία: «Όταν η Quince μου παρουσίασε αυτή την ιδέα, τη βρήκα ξεκαρδιστική – τελικά, ένα κόκκινο πουλόβερ και εγώ έχουμε μια μακρά ιστορία. Αυτή τη φορά, κυνηγώ εγώ το πουλόβερ, και φαίνεται πως όλοι οι άλλοι έχουν ένα. Ακόμα και ο σκύλος. Δεν το γνώριζαν όταν με προσέγγισαν, αλλά ήμουν ήδη μεγάλος θαυμαστής της μάρκας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς καταφέρνουν να προσφέρουν τόσο υψηλής ποιότητας προϊόντα σε αυτές τις τιμές. Και μου άρεσε πολύ ο έξυπνος τρόπος που βρήκαν για να διασκεδάσουμε με αυτό.»

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Η Quince, γνωστή για τα ποιοτικά προϊόντα της σε προσιτές τιμές, φαίνεται να έχει κερδίσει έναν ακόμη πιστό πελάτη στο πρόσωπο του David Schwimmer, ο οποίος εκτός από την αναβίωση μιας αγαπημένης τηλεοπτικής στιγμής, δείχνει να στηρίζει ενεργά την εταιρεία. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη για τους fans των «Friends», που μπορούν πλέον να συνδέσουν τον αγαπημένο τους Ross με ένα σύγχρονο fashion brand, μέσα από μια δημιουργική και χιουμοριστική καμπάνια.

Η δημοτικότητα των «Friends» παραμένει αδιαμφισβήτητη, με τη σειρά να συνεχίζει να μαγεύει νέες γενιές θεατών, ενώ προσωπικά αντικείμενα των πρωταγωνιστών, όπως αυτά του Matthew Perry, δημοπρατούνται, αποδεικνύοντας την διαχρονική επίδραση της σειράς. Η Quince, με αυτή την έξυπνη κίνηση, κατάφερε να συνδέσει το brand της με ένα κομμάτι της ποπ κουλτούρας, προσφέροντας παράλληλα στους καταναλωτές την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι της «μαγείας» αυτής.

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