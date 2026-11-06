Θρυλικά κινηματογραφικά αντικείμενα βγαίνουν σε δημοπρασία – Οι τιμές που ζαλίζουν

Η εμβληματική μηχανή «Batpod» και το καπέλο του Indiana Jones είναι ανάμεσα στα αντικείμενα που θα πωληθούν σε μεγάλη δημοπρασία, με στόχο τα 10 εκατομμύρια λίρες

Με μια ματιά Η Propstore διοργανώνει δημοπρασία με πάνω από 1.400 αντικείμενα από εμβληματικές ταινίες, αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών.

Η μηχανή «Batpod» από ταινίες Batman εκτιμάται μεταξύ 450.000 και 900.000 λιρών.

Το καπέλο fedora του Indiana Jones και άλλα αντικείμενα από το "Temple of Doom" εκτιμώνται 400.000-800.000 λίρες.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί 4-6 Δεκεμβρίου, με έκθεση αντικειμένων 19-22 Νοεμβρίου στο Λονδίνο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια μοναδική ευκαιρία για τους λάτρεις του κινηματογράφου, η εταιρεία δημοπρασιών Propstore προετοιμάζει μια μεγάλη χειμερινή δημοπρασία με περισσότερα από 1.400 αντικείμενα που προέρχονται από εμβληματικές ταινίες. Ανάμεσα στα σπάνια ευρήματα που θα διεκδικήσουν συλλέκτες και φαν, ξεχωρίζουν η μηχανή «Batpod» από τις ταινίες του Batman και το χαρακτηριστικό καπέλο τύπου fedora του Indiana Jones.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία των αντικειμένων που θα τεθούν προς πώληση αγγίζει τα 10 εκατομμύρια αγγλικές λίρες, γεγονός που υποδηλώνει το τεράστιο ενδιαφέρον για μοναδικά κομμάτια από την ιστορία του κινηματογράφου.

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Η μηχανή «Batpod», γνωστή από τις ταινίες «The Dark Knight» (2008) και «The Dark Knight Rises» (2012), αναμένεται να προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με την εκτιμώμενη τιμή της να κυμαίνεται από 450.000 έως 900.000 λίρες. Η επιβλητική αυτή κατασκευή αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οχήματα της σύγχρονης κινηματογραφικής μυθολογίας. Επιπλέον, η στολή του Batman που φορούσε ο Christian Bale στην ταινία «Batman Begins» (2005) θα είναι διαθέσιμη προς πώληση, με εκτιμώμενη αξία μεταξύ 125.000 και 250.000 λιρών.

Batman’s Screen-Matched Batpod From The Dark Knight Films Leads £10 Million Film Auction: https://t.co/652glulp6w — Flyin18T Motorsports (@Flyin18T) November 5, 2026

Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος του Indiana Jones εκπροσωπείται δυναμικά. Το εμβληματικό καπέλο τύπου fedora, που φορούσε ο Harrison Ford, μαζί με ένα πουκάμισο που χρησιμοποιήθηκε σε επικίνδυνες σκηνές, προέρχονται από την προσωπική συλλογή του κασκαντέρ Vic Armstrong, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με τον ηθοποιό. Τα αντικείμενα αυτά, που εμφανίστηκαν στην ταινία «Indiana Jones and the Temple of Doom» (1984), εκτιμάται ότι θα αποφέρουν από 400.000 έως 800.000 λίρες.

Επίσης, από την ίδια ταινία, 1 μαστίγιο μήκους περίπου 2,4 μέτρων, που χρησιμοποιήθηκε από τον Indiana Jones, θα δημοπρατηθεί με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 200.000 και 400.000 λιρών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου. Την πρώτη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές φυσικά, στον χώρο της British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) στο Λονδίνο. Παράλληλα, θα υπάρχουν επιλογές συμμετοχής από όλο τον κόσμο, μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου ή εξ αποστάσεως προσφορών.

Ωστόσο, πριν από την επίσημη δημοπρασία, οι φαν θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά αυτά τα μοναδικά κινηματογραφικά κομμάτια. Από τις 19 έως τις 22 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί έκθεση στο ξενοδοχείο The Cumberland στο Λονδίνο, προσφέροντας μια σπάνια ματιά σε αντικείμενα που έχουν γράψει ιστορία στον κινηματογράφο.

Άλλα αξιοσημείωτα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στη δημοπρασία είναι η στολή του John Snow από τη σειρά «Game of Thrones» και 1 αυγό δράκου που ανήκε στην Daenerys Targaryen, ενισχύοντας περαιτέρω την αξία και την αίγλη της επερχόμενης δημοπρασίας.

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