Sony Pictures: Κέρδη-ρεκόρ χάρη στο «Spider-Man: Brand New Day»

Το «Spider-Man: Brand New Day» οδήγησε σε εντυπωσιακή αύξηση των κερδών της Sony Pictures κατά το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία

Με μια ματιά Η Sony Pictures κατέγραψε κέρδη 581 εκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 527% σε σχέση με πέρυσι.

Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση κερδών και εσόδων.

Τα έσοδα της Sony Pictures ανήλθαν σε 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 37% σε ετήσια βάση.

Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» κατέχει ρεκόρ εισπράξεων και είναι η τρίτη πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sony Pictures Entertainment (SPE) κατέγραψε μια εντυπωσιακή αύξηση στα κέρδη της για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους, φτάνοντας τα 581 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η επίδοση αποτελεί μια εκπληκτική άνοδο 527% σε σύγκριση με τα 93 εκατομμύρια δολάρια που σημειώθηκαν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το βασικότερο καύσιμο αυτής της οικονομικής επιτυχίας ήταν, αναμφίβολα, η παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία του «Spider-Man: Brand New Day».

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων και απομείωσης (EBITDA) παρουσίασαν επίσης αξιοσημείωτη αύξηση, φτάνοντας τα 670,4 εκατομμύρια δολάρια, από 183 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 37% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η κινηματογραφική διανομή, ειδικότερα, παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη, η οποία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις επιδόσεις της ταινίας με τον αραχνούργο υπερήρωα.

Διάβασε επίσης: «Spider-Man: Brand New Day»: Ένα σπάνιο box office επίτευγμα που θα βάλει τη Sony σε νέα εποχή

Το «Spider-Man: Brand New Day», που κυκλοφόρησε στα τέλη Ιουλίου, κατέγραψε ιστορικά νούμερα στο box office της Βόρειας Αμερικής, ξεπερνώντας μάλιστα το προηγούμενο ρεκόρ τριημέρου του «Avengers: Endgame». Αυτή η επιτυχία πυροδότησε ένα κύμα εντυπωσιακών επιδόσεων παγκοσμίως, οδηγώντας την SPE στα εξαιρετικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Η ταινία έχει ήδη αναδειχθεί στην τρίτη πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών.

Μέσα στον Αύγουστο, το «Spider-Man: Brand New Day» έγινε η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών στην Ινδία, ενώ παράλληλα έγινε η δεύτερη ταχύτερη ταινία που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο διεθνές box office, υστερώντας μόνο πίσω από το «Avengers: Endgame». Είχε ήδη σημειώσει ρεκόρ ως η δεύτερη ταχύτερη ταινία που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, καταρρίπτοντας και πλήθος άλλων επιδόσεων.

Συγκριτικά, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, η SPE είχε παρουσιάσει έσοδα 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κέρδη 93 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσοστό που αποτελούσε μείωση 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, ο ιαπωνικός όμιλος πολυμέσων και ηλεκτρονικών Sony ανακοίνωσε έσοδα 3,43 τρισεκατομμυρίων γεν (21,5 δισεκατομμύρια δολάρια) για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 10%. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 622,3 δισεκατομμύρια γεν (3,9 δισεκατομμύρια δολάρια), που αντιστοιχεί σε αύξηση 45%. Η συναλλαγματική ισοτιμία γιεν προς δολάριο ήταν 159 γιεν προς 1 δολάριο.

Η CFO της Sony, Lin Tao, δήλωσε ότι οι αριθμοί της SPE ισοδυναμούν με «ιστορικά υψηλά λειτουργικά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο». «Πιστεύουμε ότι αυτή η ισχυρή επίδοση επιτεύχθηκε μέσω του συμβιωτικού συνδυασμού σταθερής ανάπτυξης στις πλατφόρμες διανομής μας, συμπεριλαμβανομένων του PlayStation Network και του Crunchyroll, και επιτυχημένου περιεχομένου που καθοδηγείται από τα ισχυρά μας IP και τα δημιουργικά ταλέντα, όπως το Spider-Man, ο Wolverine και η Ella Langley», πρόσθεσε.

Διάβασε επίσης: