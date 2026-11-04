«La Bola Negra»: Ποια είναι η ταινία που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και βάζει την Ισπανία στο επίκεντρο

Με μια ματιά Η ταινία «La Bola Negra» είναι η επίσημη συμμετοχή της Ισπανίας στα Όσκαρ και έχει παγκόσμια εμπορική επιτυχία.

Στην Ισπανία, είναι η ταινία με τις υψηλότερες πωλήσεις εισιτηρίων για το 2026, ξεπερνώντας προηγούμενες ισπανικές παραγωγές.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στην Ισπανία και παραμένει στην κορυφή των εισπράξεων για έκτη εβδομάδα.

Το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα διανομής στις ΗΠΑ, όπου η πρεμιέρα της σημείωσε ρεκόρ για ισπανόφωνη ταινία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ταινία «La Bola Negra», η επίσημη συμμετοχή της Ισπανίας στα φετινά βραβεία Όσκαρ, έχει γνωρίσει μια εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία, όχι μόνο στην πατρίδα της αλλά και παγκοσμίως. Μέχρι στιγμής, έχει συγκεντρώσει 43,4 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, ενώ στην Ισπανία έχει ήδη αναδειχθεί στην ταινία με τις υψηλότερες πωλήσεις εισιτηρίων για το 2026, φτάνοντας τα 41 εκατομμύρια δολάρια.

Η επιτυχία του «La Bola Negra» στην Ισπανία είναι αξιοσημείωτη. Έχει ξεπεράσει την προηγούμενη κορυφαία ισπανική παραγωγή της χρονιάς, την ταινία «Torrente Presidente», η οποία είχε συγκεντρώσει 31,6 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία έχει προσελκύσει 5,5 εκατομμύρια θεατές στην Ισπανία, τον μεγαλύτερο αριθμό για οποιαδήποτε ταινία εντός του έτους.

Διάβασε επίσης: Η Glenn Close στο πλευρό της Penélope Cruz στο ισπανικό δράμα The Black Ball

Σε επίπεδο όλων των εποχών, το «La Bola Negra» κατατάσσεται πλέον στη 10η θέση με 36,7 εκατομμύρια ευρώ σε εισπράξεις, πίσω από ταινίες όπως το «Avatar» (77 εκατομμύρια ευρώ). Συγκεκριμένα, για τις ισπανικές παραγωγές όλων των εποχών, βρίσκεται στην τρίτη θέση, μετά την κωμωδία «Spanish Affair» (2014) με 56,2 εκατομμύρια ευρώ και την αγγλόφωνη παραγωγή «The Impossible» (2012) του J.A. Bayona με 42,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση με όλες τις ταινίες που προβλήθηκαν φέτος στην Ισπανία, το «La Bola Negra» κατατάσσεται τρίτο, πίσω από το «Spider-Man: Brand New Day» της Sony/Marvel (40,4 εκατομμύρια ευρώ) και το «The Odyssey» της Universal (39,5 εκατομμύρια ευρώ).

Η ταινία, σε σκηνοθεσία, σενάριο και παραγωγή των Javier Calvo και Javier Ambrossi, γνωστοί και ως «Los Javis», έκανε πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια της «Fiesta del Cine» όπου οι τιμές των εισιτηρίων ήταν μειωμένες. Συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή των εισπράξεων για έκτη συνεχή εβδομάδα, αποφέροντας 1,4 εκατομμύρια δολάρια.

Το «La Bola Negra» ακολουθεί τις ιστορίες τριών ανδρών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, εξερευνώντας θέματα όπως η σεξουαλικότητα, η επιθυμία, ο πόνος και η κληρονομιά. Η ταινία απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών, όπου οι «Los Javis» έλαβαν θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα διανομής στις ΗΠΑ για περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια. Η πρεμιέρα της ταινίας σε περιορισμένο αριθμό κινηματογράφων στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες στις 16 Οκτωβρίου απέφερε 277.500 δολάρια, με μέσο όρο 69.300 δολάρια ανά κινηματογράφο. Αυτό αποτελεί το υψηλότερο άνοιγμα για ισπανόφωνη ταινία στις Ηνωμένες Πολιτείες και το δεύτερο υψηλότερο για μη αγγλόφωνη ταινία. Μέχρι στιγμής, οι εισπράξεις της ταινίας στη Βόρεια Αμερική ανέρχονται σε 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε 38 τοποθεσίες.

Στο καστ της ταινίας περιλαμβάνονται οι Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos Gonzalez, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz και Glenn Close. Εκτός από το βραβείο των Καννών, το «La Bola Negra» έχει λάβει υποψηφιότητα για Καλύτερη Διεθνή Ανεξάρτητη Ταινία στα British Independent Film Awards. Επιπλέον, κέρδισε το Βραβείο Κοινού (People’s Choice Award) στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) και θα λάβει ένα Vanguard Tribute στα επερχόμενα Gotham Film Awards στη Νέα Υόρκη. Οι «Los Javis» είναι επίσης υποψήφιοι για βραβείο κοινού στα Gothams, ενώ ο Guitarricadelafuente διεκδικεί το βραβείο Breakthrough Performer.

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στη Γαλλία στις 16 Δεκεμβρίου, ενώ στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία έχει ήδη αποφέρει περίπου 300.000 δολάρια. Η Ισπανία αναμένεται να καταγράψει την καλύτερη κινηματογραφική χρονιά της από το 2019, με τις εισπράξεις έως σήμερα να είναι 40% υψηλότερες από το 2025 και ο αριθμός των εισιτηρίων να έχει αυξηθεί κατά 36%. Το «La Bola Negra» αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ των καλλιτεχνών, όπως φαίνεται και στο «Mad Color Box» με το Zaff – Caliente.

Διάβασε επίσης: