«Survivors»: Το ντοκιμαντέρ που δίνει φωνή σε τρεις γυναίκες που επέζησαν από την έμφυλη βία

Τρεις γυναίκες, επιζώσες έμφυλης βίας, συναντιούνται σε ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής. Ενωμένες, ξεκινούν ένα ταξίδι αναγέννησης, μέσα από το οποίο ξαναγράφουν τους αρχαιοελληνικούς μύθους και μεταπλάθουν τις πατριαρχικές αφηγήσεις της καταπίεσης. Μέσα από τον φακό της Μαρίας Λούκα και της Νίνας Μαρίας Πασχαλίδου, το ντοκιμαντέρ Survivors: Ξαναγράφοντας τον Mύθο της σε παραγωγή της Marni Films, φωτίζει τις ιστορίες της Όλγας, της Γεωργίας και της Ήβης, οι οποίες βρίσκουν ενωμένες τον δρόμο προς την ενδυνάμωση. Η ταινία παρουσιάζεται σε Αθήνα, Βόλο, Λάρισα και Ρέθυμνο μέσα από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2026-27, ενώ οι προβολές διοργανώνονται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεμβρίου).

Σχετικά με την ταινία

Οι αρχαιοελληνικοί μύθοι είναι θεμελιωμένοι στη γραμματική της πατριαρχίας, που σημαίνει βία και αδικία για τις γυναίκες. Ακόμα και ο ιδρυτικός μύθος της Ευρώπης βασίζεται στην αρπαγή μιας γυναίκας.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί το ταξίδι επούλωσης της Γεωργίας, της Ήβης και της Όλγας, οι οποίες έχουν υποστεί διαφορετικές μορφές έμφυλης βίας. Μέσα από τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο δημιουργικής γραφής με συντονίστρια την ποιήτρια και σκηνοθέτρια θεάτρου Παυλίνα Μάρβιν, επανοικειοποιούνται τους αρχαίους μύθους, οι οποίοι λειτουργούν ως αντικατοπτρισμοί της δικής τους οδύνης και τους μεταγράφουν σε ιστορίες αντίστασης και αναγέννησης.

Η Γεωργία είναι intimacy coordinator και χορογράφος. Ταυτίζεται με τη μυθική μορφή της Περσεφόνης που την απήγαγε ο Άδης και την πήρε μαζί του στον Κάτω Κόσμο. Η Όλγα, δημοσιογράφος και συγγραφέας, επιζώσα βιασμού, βρίσκει σημεία ταύτισης με την Ευρώπη. Την Ευρώπη την άρπαξε ο Δίας μεταμορφωμένος σε ταύρο και της στέρησε την ελευθερία της. Η Ήβη, τρανς γυναίκα και σεξεργάτρια που έχει δεχτεί τρανσφοβική επίθεση, συνδέεται με την Άλκηστη, που θυσιάστηκε για να σωθεί ο σύζυγος της.

Καθώς οι γυναίκες επιστρέφουν στο τραύμα τους, η ταινία συνυφαίνει την καθημερινότητά τους με τις στιγμές του γραψίματος, της συναισθηματικής μετακίνησης, του αναστοχασμού. Στο τέλος αυτής της διαδρομής, θα γεννηθούν τρεις νέες ηρωίδες, που ορίζουν τις ζωές τους. Μέσα από μια εμπειρία μοιράσματος και δημιουργίας, η Γεωργία, η Ήβη και η Όλγα, ξαναδιαβάζουν το παρελθόν και αντλούν δύναμη για το μέλλον.

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΑΘΗΝΑ: 19, 20, 21, 23/11/2026

ΠΡΕΜΙΕΡΑ:

 Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 19:30

Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 31, Αθήνα)

Θα ακολουθήσει Q&A με τις σκηνοθέτιδες Μαρία Λούκα και Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και τις πρωταγωνίστριες Ήβη Καϊσερλή, Γεωργία Παΐζη, Παυλίνα Μάρβιν, Όλγα Στέφου. Συντονίζει η Χριστίνα Γαλανοπούλου, δημοσιογράφος (Athens Voice).

Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/festival/cinedoc-festival-survivors-19/11/

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κινηματογράφος Δαναός (Κηφισίας 109, Αμπελόκηποι)

Πληροφορίες: https://danaoscinema.gr/portfolio-item/survivors-xanagrafontas-ton-mytho-tis-stis-2021-23-11/

Προπώληση: https://www.ticketmaster.gr/danaos-cinema_ven_87.html

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, 18.00

Θα ακολουθήσει Q&A με τη Δέσποινα Καλλέα, μητέρα της Κυριακής Γρίβα, την Άννα Απέργη, Special Advisor Expert, Diversity Charter Greece και μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη δικηγόρο Ιωάννα Στεντούμη.

Συντονίζει η Ελεωνόρα Ορφανίδου, δημοσιογράφος (Αθήνα 9,84).

Σάββατο 21 Νοεμβρίου, 18.00

Θα ακολουθήσει Q&A με τη δημοσιογράφο Ξένια Κουναλάκη και τη σκηνοθέτρια Εύα Στεφανή. Συντονίζει η Ιωάννα Μπρατσιάκου, δημοσιογράφος (Η Καθημερινή).

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, 18.00

Θα ακολουθήσει Q&A με την Άννα Βουγιούκα, ερευνήτρια, κοινωνική επιστημόνισσα, υπεύθυνη συνηγορίας του Κέντρου Διοτίμα, την ηθοποιό Ζέτα Δούκα και την ποιήτρια Λένα Καλλέργη. Συντονίζει η Νιόβη Αναζίκου, ντοκιμαντερίστρια, δημοσιογράφος και πρόεδρος του WIFT GR.

ΛΑΡΙΣΑ

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, 20:00

«Χατζηγιάννειο» Πνευματικό Κέντρο (διεύθυνση: Ρούσβελτ 59)

Προπώληση στο ταμείο του χώρου την ημέρα της προβολής.

Θα ακολουθήσει Q&A με τις σκηνοθέτιδες Μαρία Λούκα και Νίνα Μαρία Πασχαλίδου.

ΒΟΛΟΣ

Σάββατο 14 Νοεμβρίου, 20:00

«Αχίλλειον» Δημοτικό Κινηματοθέατρο Βόλου (διεύθυνση: Κουμουνδούρου και Ιάσωνος)

Σε συνδιοργάνωση με την Εταιρία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού (ΕΚΠΟΛ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας – είσοδος ελεύθερη.

Θα ακολουθήσει Q&A με τις σκηνοθέτιδες Μαρία Λούκα και Νίνα Μαρία Πασχαλίδου.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Σάββατο 28 Νοεμβρίου, 20:00

Χώρος Πολιτισμού «Σημείο» (διεύθυνση: Πατριάρχου Αθηναγόρα 17)

Προπώληση στο ταμείο του χώρου την ημέρα της προβολής.

Θα ακολουθήσει Q&A με τη σκηνοθέτρια Νίνα Μαρία Πασχαλίδου.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Ως γυναίκες και οι δύο, έχουμε βιώσει περιστατικά έμφυλης βίας σε εποχές που ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσεις για μια τέτοια εμπειρία και κυρίως να ακουστείς. Οπότε, φέρουμε αυτό το τραύμα στη βιογραφία μας και προσπαθούμε να το επεξεργαστούμε, να το εντάξουμε στη μεγαλύτερη ιστορία του τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στην πατριαρχία και να το μετασχηματίσουμε δημιουργικά μέσα στην κινηματογραφική γλώσσα. Η έμφυλη οπτική υπάρχει στο έργο της καθεμιάς μας και με αυτή την παρακαταθήκη συνεργαζόμαστε στην ταινία μας Survivors – Ξαναγράφοντας τον Μύθο της, στρέφοντας πλέον το βλέμμα μας στη ζωή μετά τη βία. Πολλές γυναίκες που βιώνουν οι ίδιες ή ένα οικείο τους πρόσωπο έμφυλη βία, υποφέρουν και νιώθουν ότι βρίσκονται σε τοίχο. Αυτό που τις πληγώνει προβάλλεται μέσα από πατριαρχικά στερεότυπα ως φυσικοποιημένη κατάσταση, ως εκδήλωση «έρωτα» ή ως δική τους ενοχή. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι μέχρι πρόσφατα τέτοια θέματα παρέμεναν αποσιωπημένα σ’ ένα βαθμό και δεν έφτανε στην δημόσια σφαίρα η αδιαμεσολάβητη φωνή των γυναικών, η ταινία πρώτα απ’ όλα βάζει στο κέντρο της τον λόγο, τη μνήμη, τη σιωπή, τη σωματικότητα των πρωταγωνιστριών.

Με τις τρεις γυναίκες που παρακολουθούμε, την Όλγα, την Ήβη, την Γεωργία έχουμε συνδεθεί και έχουμε χτίσει σχέση εμπιστοσύνης και φροντίδας. Για εμάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η ταινία δίνει χώρο στις αφηγήσεις τους και μέσω του εργαστηρίου φτιάχνει τον χώρο που οι τρεις αυτές ιστορίες συναντιούνται με τους μύθους της Περσεφόνης, της Άλκηστης και της Ευρώπης. Χαρτογραφούν τη ρίζα της έμφυλης βίας και καταπίεσης στις απαρχές του χρόνου και ξαναγράφουν τη μυθολογία όπως οι ίδιες πιστεύουν πως πρέπει να γραφτεί. Δεν είναι μια ταινία για την έμφυλη βία αλλά μια κινηματογραφική διαδρομή προς την επούλωση, μια εξερεύνηση στον ψυχικό κόσμο των γυναικών εκείνων που κατόρθωσαν να βγουν ζωντανές από αυτή την καταστροφή, να προχωρήσουν, να δυναμώσουν και να ανοίξουν ένα μονοπάτι διαφυγής και ελπίδας για τις γυναίκες και τις θηλυκότητες που βρίσκονται σε κίνδυνο. (Μαρία Λούκα & Νίνα Μαρία Πασχαλίδου)

Βραβεία Κοινού Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.

Με στόχο την ενίσχυση του ελληνικού ντοκιμαντέρ και της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών σε πολιτιστικές δράσεις, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc συνεχίζει και φέτος τη συνεργασία του με τη διεθνή πλατφόρμα Votemo, καθιερώνοντας τοπικά Βραβεία Κοινού σε Αθήνα, Βόλο και Ρέθυμνο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2026-27, το ντοκιμαντέρ SURVIVORS είναι υποψήφιo για το Βραβείο Κοινού στην Αθήνα, τον Βόλο και το Ρέθυμνο. Οι θεατές της κάθε περιοχής, θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν online, σκανάροντας το QR code που θα τους δοθεί τις ημέρες των προβολών. Μετά το τέλος της ταινίας, η πλατφόρμα ψηφοφορίας θα παραμένει ανοιχτή για 24 ώρες. Τα Βραβεία Κοινού του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2026-27 είναι μια χορηγία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2027.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΡΙΩΝ

Μαρία Λούκα

Η Μαρία Λούκα είναι ντοκιμαντερίστρια και συγγραφέας. Έχει αναλάβει το σενάριο και την αρχισυνταξία για αρκετές εκπομπές και ντοκιμαντέρ. Το 2023 έκανε πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ που συν- σκηνοθέτησε «Πένθος – Αυτοί που μένουν» (βραβείο ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Βερολίνο και στο Φεστιβάλ Πελοποννήσου). Το «Survivors» που συν- σκηνοθετεί με τη Νίνα Μαρία Πασχαλίδου είναι η δεύτερη ταινία της. Έχει γράψει τα κείμενα για τρεις θεατρικές παραστάσεις, ενώ τον Μάρτιο του 2021 εκδόθηκε η πρώτη της νουβέλα «Μια γυναίκα απολογείται» από τις εκδόσεις Τόπος. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή άλλων έξι βιβλίων. Έχει παραδώσει πλήθος ομιλιών και σεμιναρίων πάνω σε θέματα του ερευνητικού και θεωρητικού της ενδιαφέροντος. Πλέον, είναι project coordinator στο Ινστιτούτο Eteron. Για τη δουλειά της έχει βραβευτεί το 2013 με το Δημοσιογραφικό Βραβείο «Ελένη Βλάχου», το 2018 με το Migration Media Award κι έχει προταθεί 4 φορές για το European Press Prize.

Νίνα Μαρία Πασχαλίδου

Η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου είναι ντοκιμενταρίστρια και δημοσιογράφος. Η ταινία της «Kismet» σε παραγωγή AlJazeera και ARTE και Anemon, με θέμα τις τουρκικές σαπουνόπερες και την χειραφέτηση των γυναικών, προβλήθηκε σε συνολικά 60 χώρες. Οι ταινίες της έχουν λάβει πολλά διεθνή βραβεία και υποψηφιότητες, ανάμεσα τους το Β’ βραβείο στο IDFA (Διεθνές Φεστιβάλ του Άμστερνταμ), το Youth Jury Award στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Prix Europa Awards, το International Broadcast Award Βiography στα New York Festivals και το 1ο Βραβείο στο Greek Film Festival, Picture of the Year Awards και Webby Award. ενώ η ίδια ήταν υποψήφια για το γαλλογερμανικό βραβείο δημοσιογραφίας για τη σειρά «Europe: Un ContinentBouleverse» του ARTE. H τελευταία της ταινία σε παραγωγή A Jazeera, «The Tempe Tragedy: A Father’s Fight», διηγείται την ιστορία του Πάνου Ρούτσι και τον αγώνα του για δικαιοσύνη μετά την απώλεια του γιου του Ντένις στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημάδεψε τη χώρα. Σπούδασε MME και δημιουργική γραφή στο Boston University και ολοκλήρωσε το MBA στο Bentley University, ενώ παρακολούθησε προγράμματα στο La Femis, στο Παρίσι και στο NYU της Νέας Υόρκης. Eίναι επίσης fellow στο School of Foreign Service του Georgetown University. Συνεργάζεται με την εφημερίδα «Η Καθημερινή» καθώς και με το διεθνές δίκτυο AlJazeera.

Credits

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαρία Λούκα & Νίνα Μαρία Πασχαλίδου | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Αίγλη Δράκου | ΜΟΝΤΑΖ: Γωγώ Μπεμπέλου- GFE | ΜΟΥΣΙΚΗ: Θοδωρής Οικονόμου |ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: Βάλια Τσέρου | ΗΧΟΛΗΨΙΑ: Δάφνη Φαραζή | ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Παυλίνα Μάρβιν | ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Idra Kayne | ΣΤΙΧΟΙ: Νίνα Μαρία Πασχαλίδου | ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Όλγα, Γεωργία, Ήβη | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: Μίνα Ντρέκη- Marni Films | ΣΕ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας, ΕΡΤ, Viewmaster Film

Σχετικά με το CineDoc

Το CineDoc προβάλλει και διανέμει βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ. Στόχος του Φεστιβάλ είναι να αναδείξει το ντοκιμαντέρ ως μία από τις πιο επιδραστικές μορφές τέχνης. Πιστεύουμε στη δύναμή του να μας εμπνέει, να αλλάζει τις αντιλήψεις μας και να επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και τη ζωή μας. Εδώ και 16 χρόνια, το CineDoc πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Σεπτέμβριο έως τον Απρίλιο, παρουσιάζοντας μία νέα ταινία κάθε μήνα, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και κινηματογραφικούς φορείς. Οι προβολές πλαισιώνονται από συζητήσεις και δράσεις που φέρνουν το κοινό σε επαφή με σκηνοθέτες και ειδικούς, ανοίγοντας έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τις θεματικές των ταινιών.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Γαλλικό Ινστιτούτο, τον κινηματογράφο Δαναό, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Λαρισαίων, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τον χώρο πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο και την κινηματογραφική λέσχη «Γυμνός Οφθαλμός» στην Πάτρα. Με αφετηρία την Αθήνα, οι προβολές ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, τη Λάρισα, το Ρέθυμνο και την Πάτρα, αλλά και σε χωριά της Θεσσαλίας και ελληνικά νησιά. Παράλληλα, το CineDoc διευρύνει διαρκώς το δίκτυο προβολών του σε όλη τη χώρα, μέσα από συνεργασίες με κινηματογραφικές λέσχες, σχολεία, τοπικές κοινότητες, καθώς και πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, με δράσεις που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Χορηγός του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2026-27 είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad Radio 106,2, Mad TV