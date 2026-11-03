Θα ξαναδούμε τον Johnny Depp ως «Jack Sparrow» – Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός

Ο Johnny Depp μιλά για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ως Jack Sparrow στους «Πειρατές της Καραϊβικής» και αποκαλύπτει τι θα ήθελε να πετύχει

Με μια ματιά Ο Johnny Depp είναι πρόθυμος να επιστρέψει ως Jack Sparrow, αν η ιστορία ολοκληρωθεί ικανοποιητικά.

Ο ηθοποιός έχει βαθιά φιλία και εμπιστοσύνη στον παραγωγό Jerry Bruckheimer.

Ο Bruckheimer είχε δηλώσει νωρίτερα ότι συζητούν με τον Depp και δουλεύουν σε σενάριο για έκτη ταινία.

Υπάρχουν και άλλα πρότζεκτ στο franchise, όπως reboot και ταινία με Margot Robbie. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Johnny Depp έχει αφήσει ανοιχτή την πόρτα για μια πιθανή επιστροφή στο αγαπημένο σύμπαν των «Πειρατών της Καραϊβικής», εκφράζοντας την επιθυμία του να επαναλάβει τον ρόλο του θρυλικού Captain Jack Sparrow. Ο ηθοποιός, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Entertainment Tonight, αποκάλυψε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί ξανά με τον παραγωγό Jerry Bruckheimer, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο Johnny Depp δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν τα πράγματα είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι όσον αφορά το πώς θα ολοκληρωθεί η σειρά «Pirates»… η μόνη συμμετοχή που πραγματικά θέλω, ειλικρινά, είναι να τους δώσω ένα καλύτερο τέλος». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι ο ηθοποιός δεν θα επαναλάβει απλώς τον ρόλο, αλλά επιθυμεί η συμμετοχή του να συμβάλλει σε μια ουσιαστική και ικανοποιητική κατάληξη της ιστορίας.

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Επιπλέον, ο Johnny Depp εξέφρασε την αμέριστη εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του προς τον Jerry Bruckheimer, δηλώνοντας: «Θα πήγαινα να δουλέψω με τον [Jerry] Bruckheimer αύριο για οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία… αν είναι ο Jerry, τον εμπιστεύομαι. Έχουμε μια βαθιά φιλία». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ισχυρή σχέση και την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των δύο δημιουργών, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο για μια νέα συνεργασία.

Η σχέση του Johnny Depp με τη σειρά «Pirates of the Caribbean» ξεκίνησε το 2003 με την ταινία «Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl». Έκτοτε, ενσάρκωσε τον Jack Sparrow σε τέσσερις ακόμη ταινίες: «Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest» (2006), «Pirates of the Caribbean: At World’s End» (2007), «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» (2011) και «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» (2017). Ο ρόλος του Jack Sparrow θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς της καριέρας του, κερδίζοντας παγκόσμια αναγνώριση και αγάπη από το κοινό.

Νωρίτερα φέτος, στο συνέδριο D23, ο Jerry Bruckheimer είχε δώσει μια ενημέρωση σχετικά με την έκτη ταινία «Pirates of the Caribbean», αναφέροντας: «Μιλάμε με τον Johnny [Depp], δουλεύουμε σε ένα σενάριο, και ελπίζουμε να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε». Αυτή η δήλωση, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες δηλώσεις του Johnny Depp, ενισχύει τις ελπίδες των θαυμαστών για την επιστροφή του ηθοποιού.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλα πρότζεκτ που εξελίσσονται στο πλαίσιο του franchise. Ο Jerry Bruckheimer είχε δηλώσει στο παρελθόν στο EW ότι ένα «reboot» βρίσκεται σε εξέλιξη με σενάριο του Jeff Nathanson, ενώ μια ταινία με επίκεντρο την Margot Robbie βρίσκεται επίσης υπό συγγραφή από την Christina Hodson. Η πορεία αυτών των πρότζεκτ παραμένει αβέβαιη, ειδικά υπό το φως της επιθυμίας του Johnny Depp για μια «καλύτερη νότα» ολοκλήρωσης.

Η πιθανότητα επιστροφής του Johnny Depp ως Jack Sparrow θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη σειρά, προσφέροντας στους φανς την ευκαιρία να δουν τον αγαπημένο τους πειρατή σε μια τελική, αξιοπρεπή περιπέτεια.

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