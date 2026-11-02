Barbara Barrie: Στα 95 της έφυγε από τη ζωή η βραβευμένη ηθοποιός του «Breaking Away»

Η βραβευμένη Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή από το «Breaking Away» και τις τηλεοπτικές σειρές «Barney Miller» και «Suddenly Susan», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών

Με μια ματιά Η βραβευμένη ηθοποιός Barbara Barrie πέθανε σε ηλικία 95 ετών, μετά από μάχη με καρκίνο.

Έγινε γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία «Breaking Away», για τον οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η καριέρα της περιλάμβανε σημαντικές εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Barney Miller» και «Suddenly Susan».

Υπήρξε υποστηρίκτρια του δικαιώματος των ασθενών να αποφασίζουν για το τέλος της ζωής τους και έγραψε βιβλία για τον καρκίνο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Barbara Barrie, μια εμβληματική φιγούρα του αμερικανικού κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου, άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Οκτωβρίου 2026, σε ηλικία 95 ετών. Η είδηση του θανάτου της, που έγινε γνωστή από την κόρη της, Jane Harnick, και τον εκπρόσωπό της, Gary Gersh, σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, κλείνοντας ένα πλούσιο κεφάλαιο μιας καριέρας που εκτεινόταν σε επτά δεκαετίες.

Η Barbara Barrie, γεννημένη ως Barbara Ann Barrie Berman στις 23 Μαΐου 1931, έγινε ευρέως γνωστή για την ερμηνεία της στην ταινία «Breaking Away» (1979), για την οποία έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου. Η ταινία αυτή, που εξερευνούσε τη δυναμική μιας οικογένειας και την ενηλικίωση, της χάρισε διεθνή αναγνώριση. Ωστόσο, η καλλιτεχνική της πορεία δεν περιορίστηκε μόνο στον κινηματογράφο.

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Η παρουσία της στην τηλεόραση ήταν εξίσου σημαντική. Συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά «Barney Miller», υποδυόμενη την Elizabeth Miller, τη σύζυγο του κεντρικού χαρακτήρα. Αργότερα, από το 1996 έως το 2000, ενσάρκωσε τη γιαγιά της πρωταγωνίστριας στην κωμική σειρά «Suddenly Susan», αποσπώντας θετικές κριτικές για την ευρηματικότητα και το χιούμορ της. Η Barbara Barrie είχε επίσης τιμηθεί με υποψηφιότητες για βραβεία Emmy για τις εμφανίσεις της στην τηλεοπτική μεταφορά του «Breaking Away», καθώς και στις επιτυχημένες σειρές «Law & Order» και «Law & Order: Special Victims Unit».

Η θεατρική της διαδρομή ήταν εξίσου αξιοσημείωτη, με συμμετοχές που της απέφεραν υποψηφιότητες για βραβεία Tony. Επίσης, η φωνή της ακούστηκε στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney «Hercules».

Η Barbara Barrie «έφυγε» από τη ζωή στο σπίτι της στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, μετά από μάχη με καρκίνο σε τελικό στάδιο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της κόρης της και του εκπροσώπου της, ο θάνατός της επήλθε με ιατρική υποβοήθηση, μια διαδικασία που υποστηριζόταν από τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης. Η ηθοποιός υπήρξε θερμή υποστηρίκτρια του δικαιώματος των ασθενών με ανίατες παθήσεις να λαμβάνουν αποφάσεις για το τέλος της ζωής τους.

Η Barbara Barrie αντιμετώπιζε επίσης ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, μια χρόνια πάθηση που επηρεάζει τους πνεύμονες. Είχε δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή της το 2014, δηλώνοντας τότε την πρόθεσή της να συνεχίσει να ζει ενεργά και να εμπνέει άλλους. «Έχω μια πολύ γεμάτη και δραστήρια ζωή, αλλά αυτό που βρίσκεται μπροστά μου είναι άγνωστο και ταυτόχρονα γνωστό. Συνεχίζω να ζω με όλη μου τη δύναμη και προσπαθώ να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη φιλοσοφία ζωής της.

Κοινωνική δράση και παρακαταθήκη

Πέρα από την καλλιτεχνική της προσφορά, η Barbara Barrie ήταν ενεργή σε κοινωνικά ζητήματα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ενημέρωση για τον καρκίνο. Μετά τη δική της εμπειρία με καρκίνο του ορθού το 1994, αξιοποίησε την προσωπική της ιστορία για να ευαισθητοποιήσει το κοινό. Έγραψε δύο βιβλία με σκοπό την καταπολέμηση του στίγματος που συχνά συνοδεύει τη νόσο, αφήνοντας πίσω της ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και κατανόησης.

Η Barbara Barrie αφήνει πίσω της τα παιδιά της, Jane και Aaron, καθώς και μια πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά. Η πολυετής παρουσία της στη σκηνή, τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, την καθιέρωσε ως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές μορφές της αμερικανικής υποκριτικής.

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