Cinema 02.11.2026

Barbara Barrie: Στα 95 της έφυγε από τη ζωή η βραβευμένη ηθοποιός του «Breaking Away»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η βραβευμένη Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή από το «Breaking Away» και τις τηλεοπτικές σειρές «Barney Miller» και «Suddenly Susan», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η βραβευμένη ηθοποιός Barbara Barrie πέθανε σε ηλικία 95 ετών, μετά από μάχη με καρκίνο.
  • Έγινε γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία «Breaking Away», για τον οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ.
  • Η καριέρα της περιλάμβανε σημαντικές εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Barney Miller» και «Suddenly Susan».
  • Υπήρξε υποστηρίκτρια του δικαιώματος των ασθενών να αποφασίζουν για το τέλος της ζωής τους και έγραψε βιβλία για τον καρκίνο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Barbara Barrie, μια εμβληματική φιγούρα του αμερικανικού κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου, άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Οκτωβρίου 2026, σε ηλικία 95 ετών. Η είδηση του θανάτου της, που έγινε γνωστή από την κόρη της, Jane Harnick, και τον εκπρόσωπό της, Gary Gersh, σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, κλείνοντας ένα πλούσιο κεφάλαιο μιας καριέρας που εκτεινόταν σε επτά δεκαετίες.

https://www.instagram.com/adamkurtzman/
https://www.instagram.com/adamkurtzman/

Η Barbara Barrie, γεννημένη ως Barbara Ann Barrie Berman στις 23 Μαΐου 1931, έγινε ευρέως γνωστή για την ερμηνεία της στην ταινία «Breaking Away» (1979), για την οποία έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου. Η ταινία αυτή, που εξερευνούσε τη δυναμική μιας οικογένειας και την ενηλικίωση, της χάρισε διεθνή αναγνώριση. Ωστόσο, η καλλιτεχνική της πορεία δεν περιορίστηκε μόνο στον κινηματογράφο.

Διάβασε επίσης: Jennifer Lawrence: Από το Όσκαρ στην ομορφιά – Το νέο επαγγελματικό εγχείρημα της ηθοποιού

Η παρουσία της στην τηλεόραση ήταν εξίσου σημαντική. Συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά «Barney Miller», υποδυόμενη την Elizabeth Miller, τη σύζυγο του κεντρικού χαρακτήρα. Αργότερα, από το 1996 έως το 2000, ενσάρκωσε τη γιαγιά της πρωταγωνίστριας στην κωμική σειρά «Suddenly Susan», αποσπώντας θετικές κριτικές για την ευρηματικότητα και το χιούμορ της. Η Barbara Barrie είχε επίσης τιμηθεί με υποψηφιότητες για βραβεία Emmy για τις εμφανίσεις της στην τηλεοπτική μεταφορά του «Breaking Away», καθώς και στις επιτυχημένες σειρές «Law & Order» και «Law & Order: Special Victims Unit».

Η θεατρική της διαδρομή ήταν εξίσου αξιοσημείωτη, με συμμετοχές που της απέφεραν υποψηφιότητες για βραβεία Tony. Επίσης, η φωνή της ακούστηκε στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney «Hercules».

Η Barbara Barrie «έφυγε» από τη ζωή στο σπίτι της στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, μετά από μάχη με καρκίνο σε τελικό στάδιο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της κόρης της και του εκπροσώπου της, ο θάνατός της επήλθε με ιατρική υποβοήθηση, μια διαδικασία που υποστηριζόταν από τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης. Η ηθοποιός υπήρξε θερμή υποστηρίκτρια του δικαιώματος των ασθενών με ανίατες παθήσεις να λαμβάνουν αποφάσεις για το τέλος της ζωής τους.

Η Barbara Barrie αντιμετώπιζε επίσης ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, μια χρόνια πάθηση που επηρεάζει τους πνεύμονες. Είχε δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή της το 2014, δηλώνοντας τότε την πρόθεσή της να συνεχίσει να ζει ενεργά και να εμπνέει άλλους. «Έχω μια πολύ γεμάτη και δραστήρια ζωή, αλλά αυτό που βρίσκεται μπροστά μου είναι άγνωστο και ταυτόχρονα γνωστό. Συνεχίζω να ζω με όλη μου τη δύναμη και προσπαθώ να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη φιλοσοφία ζωής της.

Κοινωνική δράση και παρακαταθήκη

Πέρα από την καλλιτεχνική της προσφορά, η Barbara Barrie ήταν ενεργή σε κοινωνικά ζητήματα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ενημέρωση για τον καρκίνο. Μετά τη δική της εμπειρία με καρκίνο του ορθού το 1994, αξιοποίησε την προσωπική της ιστορία για να ευαισθητοποιήσει το κοινό. Έγραψε δύο βιβλία με σκοπό την καταπολέμηση του στίγματος που συχνά συνοδεύει τη νόσο, αφήνοντας πίσω της ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και κατανόησης.

Η Barbara Barrie αφήνει πίσω της τα παιδιά της, Jane και Aaron, καθώς και μια πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά. Η πολυετής παρουσία της στη σκηνή, τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, την καθιέρωσε ως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές μορφές της αμερικανικής υποκριτικής.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Barbara Barrie Breaking Away ΘΑΝΑΤΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από το NYXDrop 2 στη Eurovision; Η Eva Som καταθέτει υποψηφιότητα για το Sing for Greece 2027

Από το NYXDrop 2 στη Eurovision; Η Eva Som καταθέτει υποψηφιότητα για το Sing for Greece 2027

02.11.2026
Επόμενο
Οι 7 διατροφικές συνήθειες που κάνουν κακό στην τσέπη σου και στον πλανήτη

Οι 7 διατροφικές συνήθειες που κάνουν κακό στην τσέπη σου και στον πλανήτη

02.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιες ταινίες για το European Young Audience Award 2027
Cinema

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιες ταινίες για το European Young Audience Award 2027

02.11.2026
Universal Studios Hollywood: Τα Χριστούγεννα επιστρέφουν με Grinch, Minions και Harry Potter
Cinema

Universal Studios Hollywood: Τα Χριστούγεννα επιστρέφουν με Grinch, Minions και Harry Potter

02.11.2026
10 ρομαντικές ταινίες στο Netflix που αξίζουν μια θέση στη watchlist σου
Cinema

10 ρομαντικές ταινίες στο Netflix που αξίζουν μια θέση στη watchlist σου

01.11.2026
Netflix: Οι σειρές που «δίχασαν» το κοινό και η αναζήτηση του επόμενου «Stranger Things»
Cinema

Netflix: Οι σειρές που «δίχασαν» το κοινό και η αναζήτηση του επόμενου «Stranger Things»

31.10.2026
«The Birds»: Το θρυλικό θρίλερ του Alfred Hitchcock γίνεται σειρά στην HBO
Cinema

«The Birds»: Το θρυλικό θρίλερ του Alfred Hitchcock γίνεται σειρά στην HBO

30.10.2026
«Πτώση» στα εισιτήρια των κινηματογράφων: Ποια ταινία βρέθηκε στην κορυφή του ελληνικού Box Office
Cinema

«Πτώση» στα εισιτήρια των κινηματογράφων: Ποια ταινία βρέθηκε στην κορυφή του ελληνικού Box Office

30.10.2026
Harley Quinn: Τέλος εποχής για την Margot Robbie; – Τι αποκάλυψε ο James Gunn
Cinema

Harley Quinn: Τέλος εποχής για την Margot Robbie; – Τι αποκάλυψε ο James Gunn

30.10.2026
«The Last Mrs. Parrish»: Γιατί η Jennifer Lopez φέρεται να διαφωνεί με τον σκηνοθέτη της ταινίας
Cinema

«The Last Mrs. Parrish»: Γιατί η Jennifer Lopez φέρεται να διαφωνεί με τον σκηνοθέτη της ταινίας

30.10.2026
Το Halloween μπήκε στο streaming: Ποιες σειρές βλέπουν περισσότερο οι συνδρομητές
Cinema

Το Halloween μπήκε στο streaming: Ποιες σειρές βλέπουν περισσότερο οι συνδρομητές

30.10.2026
Το απόλυτο skincare hack για το ξηρό δέρμα – Πώς το λάδι καρύδας μεταμορφώνει την επιδερμίδα

Το απόλυτο skincare hack για το ξηρό δέρμα – Πώς το λάδι καρύδας μεταμορφώνει την επιδερμίδα

Οι 7 διατροφικές συνήθειες που κάνουν κακό στην τσέπη σου και στον πλανήτη

Οι 7 διατροφικές συνήθειες που κάνουν κακό στην τσέπη σου και στον πλανήτη

Η επόμενη πίτσα σου βρίσκεται εδώ: 6 spots στην Αθήνα που αξίζει να ανακαλύψεις!

Η επόμενη πίτσα σου βρίσκεται εδώ: 6 spots στην Αθήνα που αξίζει να ανακαλύψεις!

Αν αγόραζα καμπαρτίνα φέτος, αυτές θα ήταν στη λίστα μου

Αν αγόραζα καμπαρτίνα φέτος, αυτές θα ήταν στη λίστα μου

Οι βιταμίνες που χρειάζεται ο οργανισμός σου – Τα tips για να φροντίσεις την άμυνά σου

Οι βιταμίνες που χρειάζεται ο οργανισμός σου – Τα tips για να φροντίσεις την άμυνά σου

7 μικρές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν τον χώρο σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

7 μικρές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν τον χώρο σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

Ο καιρός της εβδομάδας: Βροχές στην αρχή, κρύο στη συνέχεια

Ο καιρός της εβδομάδας: Βροχές στην αρχή, κρύο στη συνέχεια

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Παιχνίδια με τα καλώδια και επικίνδυνη υποταγή στις τουρκικές αξιώσεις

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Παιχνίδια με τα καλώδια και επικίνδυνη υποταγή στις τουρκικές αξιώσεις

Τέλος εποχής και για τους φούρνους

Τέλος εποχής και για τους φούρνους