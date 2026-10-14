Celeb News 14.10.2026

Από supermodel, full-time μαμά – Οι πρώτες τρυφερές φωτογραφίες της Barbara Palvin με την κόρη της

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Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες με τη μικρή Sylvie Sprouse, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στη νέα της ζωή.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Barbara Palvin μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες με την νεογέννητη κόρη της, Sylvie Sprouse, στο Instagram.
  • Η λεζάντα της Palvin «becoming an adult in middle-earth» εκφράζει με χιούμορ τη νέα της μητρική ιδιότητα.
  • Ο Dylan Sprouse μοιράζεται την ίδια χαρά για τον ερχομό της κόρης τους, εκφράζοντας την αγάπη του.
  • Η γέννηση της κόρης τους σηματοδοτεί μια νέα, ξεχωριστή περίοδο για το ζευγάρι, που διατηρεί την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα φώτα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Barbara Palvin ζει μια νέα, συναρπαστική περίοδο στη ζωή της, καθώς απολαμβάνει τις πρώτες εβδομάδες ως μητέρα. Το διεθνούς φήμης μοντέλο μοιράστηκε με τους χιλιάδες ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από συγκινητικές φωτογραφίες, στις οποίες κρατά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της, Sylvie Sprouse. Αυτή η δημόσια έκθεση της προσωπικής της στιγμής προσφέρει μια σπάνια εικόνα της ζωής της μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού με τον σύζυγό της, Dylan Sprouse.

Έγκυος γυναίκα με τον σύντροφό της να την αγκαλιάζει τρυφερά, ανακοινώνοντας την πρώτη εγκυμοσύνη τους.
https://www.instagram.com/realbarbarapalvin/

Συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με μια χιουμοριστική λεζάντα, η Barbara Palvin έγραψε «becoming an adult in middle-earth », κάνοντας μια παιχνιδιάρικη αναφορά στον φανταστικό κόσμο του «The Lord of the Rings». Με αυτόν τον μοναδικό, αυθόρμητο τρόπο, το μοντέλο εξέφρασε πώς βιώνει αυτή τη σημαντική αλλαγή στη ζωή της, αντιμετωπίζοντάς την με χιούμορ και αισιοδοξία.

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Η μικρή Sylvie Sprouse ήρθε στον κόσμο τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου, ξεχωριστού κεφαλαίου για το ζευγάρι, το οποίο συνηθίζει να διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι πρόσφατες φωτογραφίες έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στους θαυμαστές τους, οι οποίοι παρακολουθούν με ενθουσιασμό τις πρώτες στιγμές της οικογένειας με το νέο της μέλος.

Ένα ζευγάρι με μωρό, φορώντας μπλούζες των Dodgers, παρακολουθεί αγώνα μπέιζμπολ στην τηλεόραση.
https://www.instagram.com/dylansprouse/

Την ίδια έντονη χαρά για τον ερχομό της κόρης τους μοιράζεται και ο Dylan Sprouse. Ο ηθοποιός, ευρύτερα γνωστός από τη δημοφιλή σειρά «The Suite Life of Zack & Cody», μίλησε πρόσφατα για την εμπειρία του ως νέος πατέρας, εκφράζοντας με ειλικρίνεια και αυθορμητισμό την αγάπη του για τη μικρή Sylvie. «Είναι τόσο, μα τόσο χαριτωμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τον ενθουσιασμό του για τον νέο του ρόλο.

Η άφιξη της κόρης τους αποτελεί μια κομβική στιγμή για το ζευγάρι, το οποίο παντρεύτηκε το 2023, μετά από αρκετά χρόνια σχέσης. Η Barbara Palvin και ο Dylan Sprouse συνεχίζουν να μοιράζονται επιλεκτικά στιγμές από την ιδιωτική τους ζωή, με τις τελευταίες φωτογραφίες να αποκαλύπτουν μια πιο προσωπική πλευρά του μοντέλου, μακριά από τις πασαρέλες και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

https://www.instagram.com/realbarbarapalvin/
https://www.instagram.com/realbarbarapalvin/

Η Barbara Palvin έχει αναφερθεί στο παρελθόν σε δυσκολίες υγείας, τις οποίες αντιμετώπισε, κάτι που καθιστά αυτή τη νέα περίοδο ακόμη πιο ξεχωριστή. Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί για εκείνη μια νέα καθημερινότητα, με την οικογένεια να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.

Η Barbara Palvin και ο Dylan Sprouse έγιναν γονείς για πρώτη φορά, με τις πρώτες φωτογραφίες της κόρης τους να αποτελούν ήδη μια από τις πιο viral στιγμές της ημέρας. Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της Barbara Palvin είχε γίνει στις Κάννες, μια στιγμή που είχε επίσης μονοπωλήσει το ενδιαφέρον.

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Barbara Palvin ΚΟΡΗ μητρότητα
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