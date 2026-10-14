4 ζώδια που θα συναντήσεις σε κάθε γραφείο: Ποιος δουλεύει και ποιος είναι μόνιμα σε meeting

Με μια ματιά Ο Κριός θέλει να τελειώνει γρήγορα τις υποχρεώσεις του, αλλά περιμένει και από τους άλλους να κινηθούν με την ίδια ταχύτητα.

Ο Δίδυμος φαίνεται απασχολημένος με πολλαπλές εργασίες, αλλά δεν είναι πάντα σαφές τι ακριβώς κάνει.

Ο Παρθένος είναι εξαιρετικά οργανωμένος και ελέγχει τα πάντα για να διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση της δουλειάς.

Ο Ζυγός πιστεύει στη συζήτηση και τη συνεργασία, αλλά μπορεί να καθυστερήσει τις αποφάσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα μέρος όπου καταλαβαίνεις πραγματικά τον χαρακτήρα κάποιου, αυτό είναι το γραφείο. Γιατί μπορεί στην πρώτη γνωριμία όλοι να δείχνουν ευγενικοί, οργανωμένοι και απόλυτα επαγγελματίες, όμως αρκούν μερικές εβδομάδες για να αποκαλυφθούν τα πάντα. Θα καταλάβεις ποιος σηκώνει τα μανίκια και πιάνει δουλειά, ποιος χρειάζεται τρεις καφέδες για να ανοίξει laptop και ποιος έχει κάνει το «έχω ένα meeting» την απόλυτη δικαιολογία για να εξαφανιστεί.

Και φυσικά, κάπου εδώ μπαίνουν τα ζώδια. Γιατί αν πιστεύεις έστω και λίγο στην αστρολογία, τότε ξέρεις ότι κάθε office έχει τους δικούς του πρωταγωνιστές. Έχεις αυτόν που θέλει να τελειώνει τα πάντα πριν από το deadline, εκείνον που μιλάει ασταμάτητα στα chats, αυτόν που έχει οργανώσει μέχρι και τα αρχεία του υπολογιστή του με στρατιωτική ακρίβεια και φυσικά εκείνον που μπορεί να οργανώσει ένα meeting για να αποφασίσετε αν χρειάζεται… meeting. Αν λοιπόν κοιτάς γύρω σου και προσπαθείς να καταλάβεις ποιος πραγματικά δουλεύει και ποιος απλώς φαίνεται απασχολημένος, ίσως τα παρακάτω τέσσερα ζώδια σου φανούν ύποπτα γνώριμα.

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1. Κριός – Ο «πάμε να το τελειώνουμε» συνάδελφος

Αν έχεις Κριό στην ομάδα, δύσκολα θα τον δεις να κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Θέλει να τελειώνει γρήγορα με τις υποχρεώσεις του και να περνάει στην επόμενη δουλειά. Αν υπάρχει deadline την Παρασκευή, εκείνος θέλει να το έχει παραδώσει από την Τετάρτη. Δεν αγαπά ιδιαίτερα τις ατελείωτες συζητήσεις και σίγουρα δεν θα ενθουσιαστεί αν ένα meeting κρατήσει μία ώρα χωρίς να παρθεί καμία απόφαση. Το μόνο πρόβλημα; Περιμένει συχνά από όλους να κινούνται με την ίδια ταχύτητα. Αν εσύ θέλεις λίγο χρόνο να σκεφτείς, ο Κριός πιθανότατα έχει ήδη ανοίξει το επόμενο task. Συμπέρασμα: Δουλεύει πραγματικά. Απλώς θέλει να δουλεύεις κι εσύ.

2. Δίδυμος – Ο μόνιμα «σε ένα meeting»

Ο Δίδυμος είναι ο συνάδελφος που έχει πάντα κάτι να κάνει. Ένα email να απαντήσει, ένα chat να ανοίξει, ένα call να προλάβει και, φυσικά, ένα «γρήγορο meeting» που τελικά δεν είναι καθόλου γρήγορο. Μπορεί να έχει δέκα tabs ανοιχτά και να μιλάει ταυτόχρονα με τρία διαφορετικά άτομα. Παρ’ όλα αυτά, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: επικοινωνεί με τους πάντες και ξέρει πάντα τι συμβαίνει στο γραφείο. Αν τον πετύχεις χαλαρό, μην ξεγελαστείς. Μπορεί απλώς να κάνει multitasking με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο. Συμπέρασμα: Δεν είναι σίγουρο ότι ξέρεις τι κάνει, αλλά σίγουρα φαίνεται απασχολημένος.

3. Παρθένος – Ο συνάδελφος που έχει ήδη ελέγξει τα πάντα

Ο Παρθένος είναι αυτός που θα διαβάσει το email δύο φορές πριν πατήσει «αποστολή». Θα ελέγξει το αρχείο, θα διορθώσει ένα typo που κανείς δεν είχε δει και θα σου θυμίσει ότι το deadline είναι αύριο. Έχει λίστες, reminders, folders και πιθανότατα ένα Excel για κάτι που εσύ δεν θα σκεφτόσουν ποτέ να οργανώσεις. Αν του πεις «μην ανησυχείς, το έχω τσεκάρει», υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το ξανατσεκάρει μόνος του. Όχι επειδή δεν σε εμπιστεύεται. Απλώς επειδή… είναι Παρθένος. Συμπέρασμα: Αν θέλεις να γίνει σωστά η δουλειά, τον θέλεις στην ομάδα σου.

4. Ζυγός – Ο άνθρωπος πίσω από κάθε meeting

Ο Ζυγός θέλει να υπάρχει αρμονία. Και για να υπάρξει αρμονία, φυσικά, πρέπει πρώτα να συζητηθούν όλα. Είναι εκείνος που θα πει «να το δούμε όλοι μαζί» και ξαφνικά θα βρεθείτε σε ένα meeting που κανείς δεν κατάλαβε ακριβώς γιατί έγινε. Θα ακούσει όλες τις απόψεις, θα προσπαθήσει να βρει τη χρυσή τομή και θα αποφύγει όσο μπορεί τις συγκρούσεις. Το καλό; Είναι συνεργάσιμος και ξέρει να κρατάει ισορροπίες. Το κακό; Μέχρι να αποφασίσει, μπορεί να έχει τελειώσει η εργάσιμη ημέρα. Συμπέρασμα: Δεν αποφεύγει τη δουλειά. Απλώς πιστεύει βαθιά στη δύναμη της… συζήτησης.

Και τελικά, ποιος είσαι εσύ στο γραφείο

Από τον Κριό που θέλει να τα τελειώσει όλα πριν καν προλάβεις να ανοίξεις το email σου, μέχρι τον Δίδυμο που είναι μόνιμα «σε ένα γρήγορο call», τον Παρθένο που έχει ελέγξει τα πάντα τρεις φορές και τον Ζυγό που χρειάζεται ένα meeting για κάθε πιθανή απόφαση, το office zodiac έχει χώρο για όλους. Βέβαια, δεν χρειάζεται να παίρνεις τα ζώδια και τόσο στα σοβαρά. Γιατί μπορεί ο ωροσκόπος σου να λέει ότι είσαι εργασιομανής, αλλά αν είναι 16:55 και έχεις ήδη κλείσει το laptop, μάλλον το σύμπαν δεν μπορεί να σε σώσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όποιο ζώδιο κι αν είσαι, κάπου στο γραφείο υπάρχει ένας συνάδελφος που ταιριάζει απόλυτα στην περιγραφή σου. Και την επόμενη φορά που θα ακούσεις το κλασικό «παιδιά, πρέπει να μπω σε ένα meeting», ίσως αξίζει να κοιτάξεις το ζώδιό του πριν τον πιστέψεις.

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