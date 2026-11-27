Με μια ματιά Η επιλογή χριστουγεννιάτικης ταινίας μπορεί να γίνει με βάση το ζώδιο του καθενός.

Κάθε ζώδιο αντιστοιχίζεται με μια συγκεκριμένη ταινία, βασισμένη στα χαρακτηριστικά του.

Το άρθρο προτείνει ταινίες όπως "Die Hard", "Home Alone", "Love Actually" και άλλες.

Η λίστα καλύπτει όλα τα ζώδια, από τον Κριό μέχρι τους Ιχθύες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις ήδη μπει σε χριστουγεννιάτικο mood, έχεις ετοιμάσει την αγαπημένη σου κουβέρτα, έχεις βρει τα snacks και είσαι έτοιμος να πατήσεις play. Υπάρχει, όμως, ένα μικρό πρόβλημα: ποια χριστουγεννιάτικη ταινία να επιλέξεις; Γιατί, όσο κι αν αγαπάς τα Χριστούγεννα, το να περάσεις μισή ώρα κάνοντας scroll ανάμεσα σε δεκάδες τίτλους μέχρι να αποφασίσεις τι θα δεις είναι μια εμπειρία από μόνη της.

Φέτος, άσε για λίγο τους αλγόριθμους των streaming πλατφορμών και δώσε τον λόγο στα άστρα! Το ζώδιό σου μπορεί να γίνει η πιο απρόσμενη έμπνευση για την επόμενη κινηματογραφική σου βραδιά. Είσαι ο τύπος που θέλει δράση, ανατροπές και λίγη ένταση ακόμη και τα Χριστούγεννα ή προτιμάς ρομαντικές ιστορίες, συγκινητικές επανενώσεις και χιόνι έξω από το παράθυρο;

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Συγκεντρώσαμε 12 αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες και τις αντιστοιχίσαμε με τα ζώδια, με βάση τα χαρακτηριστικά και την προσωπικότητά τους. Από το «Home Alone» και το «The Holiday» μέχρι το «Die Hard» και το «The Grinch», υπάρχει μία επιλογή για κάθε διάθεση. Βρες το ζώδιό σου, πάρε την αγαπημένη σου ζεστή σοκολάτα και ετοιμάσου για το πιο festive movie night!

Η χριστουγεννιάτικη ταινία που ταιριάζει σε κάθε ζώδιο

Κριός – Die Hard (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Ποιος είπε ότι οι χριστουγεννιάτικες ταινίες πρέπει να έχουν μόνο χιόνι, γλυκά και ρομαντικές ιστορίες; Σίγουρα όχι ένας Κριός! Με την έντονη προσωπικότητα, την αγάπη για τη δράση και την ανάγκη να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, το ζώδιο αυτό δεν θα μπορούσε να αρκεστεί σε μια ήρεμη χριστουγεννιάτικη ιστορία.

Το «Die Hard» είναι η ιδανική επιλογή, αφού συνδυάζει γιορτινή ατμόσφαιρα με περιπέτεια, ένταση και έναν πρωταγωνιστή που αναλαμβάνει να σώσει την κατάσταση. Και φυσικά, ο Κριός έχει ήδη έτοιμο το επιχείρημά του για το αιώνιο debate: είναι ή δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία;

Ταύρος – National Lampoon’s Christmas Vacation (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Για τον Ταύρο, Χριστούγεννα σημαίνουν παράδοση, οικογενειακά τραπέζια, αγαπημένες συνήθειες και φυσικά στολισμός που δεν περνά απαρατήρητος. Το «National Lampoon’s Christmas Vacation» είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται, αφού ο Clark Griswold είναι αποφασισμένος να δημιουργήσει τα τέλεια Χριστούγεννα, ακόμη κι αν όλα γύρω του πηγαίνουν στραβά.

Ο Ταύρος θα ταυτιστεί με την επιμονή του να πετύχει το γιορτινό αποτέλεσμα που έχει φανταστεί, αλλά και με την υπερβολική αγάπη του για τα φωτάκια και τα διακοσμητικά. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, αν είναι να στολίσεις, θα το κάνεις σωστά!

Δίδυμοι – Elf (21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Αν υπάρχει ένα ζώδιο που μπορεί να ταυτιστεί με τον Buddy από το «Elf», αυτό είναι οι Δίδυμοι. Επικοινωνιακοί, αυθόρμητοι, γεμάτοι ενέργεια και με ένα μυαλό που δεν σταματά ποτέ να λειτουργεί, οι Δίδυμοι έχουν την ίδια διάθεση για ασταμάτητη κουβέντα και περιπέτεια.

Η ταινία είναι γεμάτη χιούμορ, παιδικό ενθουσιασμό και ατάκες που θα θέλεις να χρησιμοποιείς σε κάθε ευκαιρία. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να υιοθετήσεις και το «cotton-headed ninny muggins» στην καθημερινότητά σου. Αν δεν ξέρεις τι σημαίνει, ακόμη καλύτερα!

Καρκίνος – Home Alone (21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Ο Καρκίνος είναι το ζώδιο της οικογένειας, του σπιτιού και των συναισθημάτων, οπότε το «Home Alone» δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα του. Μπορεί ο Kevin να περνάει τα Χριστούγεννα μόνος του και να στήνει παγίδες σε δύο επίδοξους διαρρήκτες, όμως στο τέλος αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η αγάπη και η επανένωση με την οικογένειά του.

Ο Καρκίνος θα γελάσει με τις απίθανες περιπέτειές του, αλλά πιθανότατα θα συγκινηθεί περισσότερο με τη στιγμή που η μητέρα του επιστρέφει κοντά του. Άλλωστε, πίσω από το σκληρό του κέλυφος κρύβεται πάντα μια ευαίσθητη καρδιά.

Λέων – The Santa Clause (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Ο Λέων λατρεύει τη μαγεία, τη διασκέδαση και φυσικά να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε γιορτής. Το «The Santa Clause» με τον Tim Allen είναι η ταινία που ταιριάζει στη χριστουγεννιάτικη διάθεσή του, αφού συνδυάζει φαντασία, χιούμορ και μια ιστορία που θυμίζει σε όλους τη σημασία του να διατηρούμε το παιδί μέσα μας.

Ο Λέων είναι εκείνος που θα οργανώσει το πιο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο πάρτι, θα φροντίσει να είναι όλα στην εντέλεια και πιθανότατα θα έχει ήδη σκεφτεί το outfit της βραδιάς. Με λίγα λόγια, αν κάποιος μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του Άγιου Βασίλη, αυτός είναι ο Λέων!

Παρθένος – Miracle on 34th Street (23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Ο Παρθένος χρειάζεται αποδείξεις πριν πιστέψει σε οτιδήποτε, ακόμη κι αν αυτό έχει σχέση με τη μαγεία των Χριστουγέννων. Γι’ αυτό το «Miracle on 34th Street» είναι η ιδανική επιλογή. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από έναν άνδρα που ισχυρίζεται ότι είναι ο πραγματικός Άγιος Βασίλης και καλείται να αποδείξει την ταυτότητά του στο δικαστήριο.

Ο Παρθένος θα εκτιμήσει την προσπάθεια να εξεταστούν όλα τα στοιχεία, αλλά ίσως στο τέλος αφήσει για λίγο στην άκρη τη λογική της και πιστέψει σε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο θαύμα. Μπορείς να επιλέξεις είτε την κλασική ασπρόμαυρη εκδοχή του 1947 είτε το remake του 1994.

Ζυγός – Love Actually (23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Αν είσαι Ζυγός, μάλλον δεν χρειάζεται καν να εξηγήσουμε γιατί η επιλογή σου είναι το «Love Actually». Έρωτας, σχέσεις, ρομαντικές εξομολογήσεις και αρκετά συναισθηματικά μπλεξίματα συνθέτουν την ιδανική χριστουγεννιάτικη ιστορία για ένα ζώδιο που αγαπά την αγάπη σε όλες τις μορφές της.

Ο Ζυγός θα απολαύσει τις διαφορετικές ιστορίες των πρωταγωνιστών, θα αναλύσει κάθε ερωτική απόφαση και πιθανότατα θα έχει ήδη επιλέξει το αγαπημένο του ζευγάρι. Μόνο πρόσεξε: μπορεί να ξεκινήσεις την ταινία για να χαλαρώσεις και να καταλήξεις να στέλνεις μήνυμα στο άτομο που σκέφτεσαι εδώ και εβδομάδες!

Σκορπιός – How the Grinch Stole Christmas (23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Ο Σκορπιός δεν είναι απαραίτητα ο μεγαλύτερος fan της υπερβολικής χριστουγεννιάτικης χαράς. Μπορεί να προτιμά να παρακολουθεί τη γιορτινή φρενίτιδα από απόσταση, με μια δόση ειρωνείας και αρκετά καυστικά σχόλια. Γι’ αυτό ο Grinch είναι ο κινηματογραφικός του alter ego!

Ο χαρακτήρας του Jim Carrey μπορεί να ξεκινά με μια έντονη αντιπάθεια για τα Χριστούγεννα, όμως πίσω από την απόμακρη συμπεριφορά του κρύβεται μια πιο ευαίσθητη πλευρά. Ο Σκορπιός θα αναγνωρίσει αυτή την αντίθεση και ίσως τελικά συγκινηθεί με την αλλαγή του. Δεν χρειάζεται να το παραδεχτεί δημόσια, φυσικά.

Τοξότης – The Holiday (22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Ο Τοξότης δεν χρειάζεται δεύτερη πρόσκληση για να ετοιμάσει βαλίτσα και να φύγει για έναν διαφορετικό προορισμό. Η αγάπη του για τα ταξίδια, τις νέες εμπειρίες και τις αλλαγές κάνει το «The Holiday» την απόλυτη χριστουγεννιάτικη επιλογή του. Δύο γυναίκες ανταλλάσσουν σπίτια για τις γιορτές, αφήνοντας πίσω τους τις ερωτικές απογοητεύσεις και αναζητώντας μια νέα αρχή.

Ο Τοξότης θα λατρέψει την ιδέα να αλλάξει παραστάσεις, να γνωρίσει διαφορετικούς ανθρώπους και να ζήσει μια απρόσμενη περιπέτεια. Και, μεταξύ μας, η πιθανότητα να γνωρίσει κάποιον σαν τον Graham του Jude Law κάνει την ταινία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Αιγόκερως – A Christmas Carol (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Ο Αιγόκερως είναι πρακτικός, φιλόδοξος και συχνά τόσο αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του, που μπορεί να ξεχάσει να απολαύσει τις μικρές χαρές της ζωής. Γι’ αυτό η ιστορία του Ebenezer Scrooge στο «A Christmas Carol» είναι η ιδανική υπενθύμιση για εκείνον.

Μέσα από την επίσκεψη των τριών πνευμάτων των Χριστουγέννων, ο πρωταγωνιστής αναγκάζεται να κοιτάξει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του και να επανεκτιμήσει όσα έχουν πραγματική αξία. Ο Αιγόκερως ίσως αναγνωρίσει λίγο τον εαυτό του στον Scrooge, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν χρειάζεται να τον επισκεφθούν τρία φαντάσματα για να μπει σε γιορτινό mood.

Υδροχόος – A Charlie Brown Christmas (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Ο Υδροχόος είναι ο αντισυμβατικός του ζωδιακού κύκλου και δεν ακολουθεί εύκολα όσα επιβάλλει η κοινωνία. Το «A Charlie Brown Christmas» ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του, αφού πίσω από την απλή ιστορία του κρύβεται ένα σημαντικό μήνυμα για το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων.

Ο Charlie Brown επιλέγει ένα μικρό, αδύναμο χριστουγεννιάτικο δέντρο που κανείς άλλος δεν θέλει, αμφισβητώντας την υπερβολική εμπορευματοποίηση των γιορτών. Ο Υδροχόος θα αγαπήσει αυτή την αντισυμβατική επιλογή και θα θυμηθεί ότι τα Χριστούγεννα δεν χρειάζονται ακριβά δώρα και εντυπωσιακά στολίδια για να είναι ξεχωριστά.

Ιχθύες – The Polar Express (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Αν υπάρχει ένα ζώδιο που θα ήθελε να επιβιβαστεί σε ένα μαγικό τρένο και να ταξιδέψει σε έναν φανταστικό κόσμο, αυτό είναι οι Ιχθύες. Ονειροπόλοι, ευαίσθητοι και με ανεξάντλητη φαντασία, θα λατρέψουν το «The Polar Express» και την ατμόσφαιρά του. Η ιστορία ενός μικρού αγοριού που επιβιβάζεται σε ένα μυστηριώδες τρένο με προορισμό τον Βόρειο Πόλο είναι γεμάτη μαγεία, όνειρα και συναισθήματα.

Οι Ιχθύες θα αφεθούν στην παραμυθένια περιπέτεια και ίσως αναρωτηθούν, όπως και ο πρωταγωνιστής, αν όλα όσα βλέπουν είναι αληθινά ή απλώς ένα όνειρο. Γιατί, όταν πρόκειται για Χριστούγεννα, λίγη μαγεία δεν έβλαψε ποτέ κανέναν!

Λοιπόν, βρήκες την ταινία που ταιριάζει στο ζώδιό σου ή πιστεύεις ότι τα άστρα έκαναν λάθος επιλογή; Όπως και να έχει, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχεις πλέον μια καλή αφορμή για το επόμενο χριστουγεννιάτικο movie night σου. Και αν δεν συμφωνείς με την πρόταση του ζωδίου σου, μπορείς πάντα να δεις και τις 12 ταινίες – κανείς δεν θα σε κρίνει!

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