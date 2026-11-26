Ο ρόλος της μετατόπισης σχεδόν 16 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, η σπάνια ισορροπία σε απόσταση 28 ετών φωτός από τη Γη και το κοσμικό μυστήριο που ζητά εξήγηση

Με μια ματιά Ανακαλύφθηκε τυχαία ένα σπάνιο τρίδυμο αστρικό σύστημα, το Welopōʻai, 28 έτη φωτός μακριά.

Το σύστημα αποτελείται από έναν ερυθρό νάνο και δύο λευκούς νάνους σε ασυνήθιστη διάταξη.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα μοντέλα, το σύστημα δεν θα έπρεπε να υπάρχει λόγω της αρχικής μάζας ενός εκ των λευκών νάνων.

Το Welopōʻai είναι το μοναδικό γνωστό τρίδυμο σύστημα με δύο λευκούς νάνους και ένα κανονικό άστρο σε ακτίνα 100 ετών φωτός. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νομίζεις ότι τα πιο απρόσμενα plot twists συμβαίνουν μόνο στις σειρές και τις ταινίες, το διάστημα μόλις αποφάσισε να βάλει το δικό του εκκεντρικό σενάριο μόλις 28 έτη φωτός μακριά από εμάς. Ερευνητές που κυνηγούσαν εξωπλανήτες έπεσαν εντελώς κατά τύχη πάνω σε ένα σπάνιο τρίδυμο αστρικό σύστημα, το οποίο βαφτίστηκε Welopōʻai και, με βάση όσα γνωρίζουμε σήμερα για τη ζωή και τον θάνατο των άστρων, απλώς δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Η ανακάλυψη, που παρουσιάστηκε στις 19 Νοεμβρίου στο περιοδικό Astronomy & Astrophysics, ξεκίνησε όταν η ομάδα με επικεφαλής τον αστροφυσικό Étienne Artigau στράφηκε σε έναν γειτονικό ερυθρό νάνο χρησιμοποιώντας ένα ειδικό όργανο στο Canada-France-Hawaii Telescope στη Mauna Kea της Χαβάης. Αντί για ανεπαίσθητες μεταβολές ταχύτητας που προδίδουν πλανήτες, οι επιστήμονες είδαν μια τεράστια εκτίναξη – πάνω από χίλιες φορές μεγαλύτερη από το αναμενόμενο, φτάνοντας σχεδόν τα 16 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο αντί για λίγα μέτρα το δευτερόλεπτο.

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Όπως παραδέχτηκε με χιούμορ ο Étienne Artigau, επρόκειτο για ένα κοσμικό «παράδοξο» και ένα αντικείμενο που σίγουρα δεν περίμεναν να συναντήσουν όταν έψαχναν για μακρινούς κόσμους. Δες τι κρύβει αυτό το απίθανο τρίδυμο που μπέρδεψε ευχάριστα τους αστρονόμους.

Ένας ερυθρός νάνος και δύο λευκοί νάνοι σε σπάνια «χορογραφία»

Οι μετρήσεις έδειξαν ότι ο αόρατος συνοδός είχε μάζα πάνω από τη μισή του Ήλιου μας, κάτι που παρέπεμπε σε ένα νεκρό άστρο, και οι επακόλουθες παρατηρήσεις το 2023 και το 2024 στο Gemini North επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για έναν λευκό νάνο. Αυτός ο νεοανακαλυφθείς λευκός νάνος βρίσκεται αρκετά κοντά στον ερυθρό νάνο – σε μέγιστη απόσταση περίπου 4,6 φορές την απόσταση Γης-Ήλιου – ενώ ένα τρίτο σώμα, ένας ήδη γνωστός πιο μακρινός λευκός νάνος, περιφέρεται γύρω από το ζευγάρι σε απόσταση περίπου 124 αστρονομικών μονάδων.

Το άστρο που «έπρεπε» να τον καταπιεί αλλά δεν τα κατάφερε

Σύμφωνα με τα σημερινά μοντέλα, το άστρο που κατέληξε να γίνει ο κοντινός λευκός νάνος είχε αρχικά μάζα περίπου 1,4 φορές όσο ο Ήλιος και, καθώς έφτανε στο τέλος του, θα έπρεπε να φουσκώσει σε εκατοντάδες φορές το αρχικό του μέγεθος. Λογικά, θα έπρεπε να είχε καταπιεί ή να είχε συγχωνευτεί με τον γειτονικό ερυθρό νάνο, όμως εκείνος παραμένει μια χαρά σε σταθερή τροχιά, κάνοντας τον αστροφυσικό Patrick Dufour να πει ότι το σύστημα αυτό δεν θα έπρεπε να υφίσταται.

Το μοναδικό σύστημα του είδους του στη γειτονιά μας

Ενώ ζευγάρια λευκών νάνων έχουν εντοπιστεί ξανά, ένα τρίδυμο με δύο λευκούς νάνους και ένα κανονικό άστρο είναι εξαιρετικά σπάνιο και το Welopōʻai αποτελεί το μόνο γνωστό παράδειγμα μέσα σε ακτίνα 100 ετών φωτός από τη Γη. Όπως σχολίασε και ο αστροφυσικός Paul Delaney, ο πιο μακρινός λευκός νάνος ίσως βρισκόταν κάποτε πολύ πιο κοντά στο υπόλοιπο σύστημα, αφήνοντας ανοιχτό ένα συναρπαστικό διαστημικό μυστήριο για τις επόμενες παρατηρήσεις.

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