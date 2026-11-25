Με μια ματιά Η Gen Z απομακρύνεται από τις οθόνες, αναζητώντας πιο απλές, δημιουργικές δραστηριότητες.

Χόμπι όπως πλέξιμο, μαγειρική, παρατήρηση φύσης και παζλ γίνονται ξανά δημοφιλή.

Η στροφή αυτή συνδέεται με την ανάγκη για ουσιαστικές εμπειρίες και αποσύνδεση από την ψηφιακή πίεση.

Η Gen Z αναζητά ισορροπία μεταξύ ψηφιακού και πραγματικού κόσμου, επανανακαλύπτοντας παλιές συνήθειες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ζούμε σε μια εποχή όπου το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μας περνά μέσα από μια οθόνη. Social media, ατελείωτο scrolling, streaming και ψηφιακή ψυχαγωγία έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Κι όμως, η Gen Z φαίνεται πως αναζητά όλο και περισσότερο τρόπους να αποσυνδεθεί από τον ψηφιακό κόσμο και να επιστρέψει σε πιο απλές, δημιουργικές δραστηριότητες.

Έτσι, χόμπι που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν συνήθειες προηγούμενων γενιών επιστρέφουν δυναμικά και αποκτούν μια εντελώς διαφορετική ταυτότητα. Το πλέξιμο, τα επιτραπέζια παιχνίδια, η μαγειρική και η παρατήρηση της φύσης γίνονται ξανά δημοφιλή, αυτή τη φορά μέσα από τη ματιά μιας γενιάς που ξέρει καλά πώς να μετατρέπει ακόμη και τις πιο παραδοσιακές συνήθειες σε σύγχρονα trends.

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Η στροφή αυτή συνδέεται και με την επιθυμία για πιο ουσιαστικές εμπειρίες στην καθημερινότητα, μακριά από την πίεση της συνεχούς διαδικτυακής παρουσίας. Για τη Gen Z, ένα χόμπι δεν χρειάζεται να είναι εντυπωσιακό ή να καταλήξει σε κάποιο viral post, αλλά μπορεί απλώς να αποτελεί έναν τρόπο χαλάρωσης, προσωπικής έκφρασης και δημιουργικής απασχόλησης. Άλλωστε, μερικές φορές οι πιο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις βρίσκονται σε συνήθειες που οι προηγούμενες γενιές γνώριζαν ήδη πολύ καλά.

Birdwatching: Η παρατήρηση πουλιών γίνεται ξανά cool

Η παρατήρηση πουλιών, γνωστή και ως birdwatching, είναι ίσως μία από τις πιο απρόσμενες δραστηριότητες που κερδίζουν το ενδιαφέρον της Gen Z. Ένα χόμπι που για χρόνια συνδεόταν κυρίως με μεγαλύτερες ηλικίες επιστρέφει στο προσκήνιο, με όλο και περισσότερους νέους να ανακαλύπτουν τη χαρά της επαφής με τη φύση. Μάλιστα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συμμετοχή ατόμων ηλικίας 16-29 ετών στην παρατήρηση πουλιών έχει αυξηθεί περισσότερο από 1.000% από το 2018.

Το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερος εξοπλισμός ή κάποια ειδική προετοιμασία για να ξεκινήσεις. Μια βόλτα στο πάρκο, μια εξόρμηση στην εξοχή ή ακόμη και λίγη παρατήρηση από το μπαλκόνι μπορούν να αποτελέσουν την αρχή. Παράλληλα, εφαρμογές αναγνώρισης πουλιών δίνουν στο χόμπι μια πιο σύγχρονη διάσταση, επιτρέποντας στους χρήστες να ανακαλύπτουν και να καταγράφουν διαφορετικά είδη. Με αυτόν τον τρόπο, το birdwatching μετατρέπεται από μια ήσυχη προσωπική δραστηριότητα σε μια νέα αφορμή για εξερεύνηση, παρέα και ανταλλαγή εμπειριών.

Πλέξιμο και κροσέ: Τα χόμπι της γιαγιάς γίνονται viral

Αν υπάρχει ένα trend που αποδεικνύει ότι τα παλιά χόμπι μπορούν να επιστρέψουν πιο δυναμικά από ποτέ, αυτό είναι το πλέξιμο. Το knitting και το crochet έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό στις νεότερες ηλικίες, με τη Gen Z να δημιουργεί από χειροποίητες τσάντες και ρούχα μέχρι αξεσουάρ και διακοσμητικά για το σπίτι. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταγραφεί για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, το 73% όσων ασχολούνται με το κροσέ ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών.

Η δημοτικότητα του χόμπι δεν οφείλεται μόνο στη δημιουργικότητα που προσφέρει, αλλά και στην ανάγκη για πιο ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Ταυτόχρονα, τα knitting clubs και οι συναντήσεις για πλέξιμο δίνουν στους νέους την ευκαιρία να γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να δημιουργήσουν κάτι μαζί. Και φυσικά, τα social media έχουν παίξει τον δικό τους ρόλο, γεμίζοντας με tutorials, DIY ιδέες και εντυπωσιακές χειροποίητες δημιουργίες.

Sourdough: Η επιστροφή στο σπιτικό ψωμί

Θυμάσαι την περίοδο της καραντίνας, όταν τα social media είχαν γεμίσει με φωτογραφίες από σπιτικά ψωμιά και συνταγές για προζύμι; Φαίνεται πως η συγκεκριμένη τάση δεν ήταν απλώς ένα προσωρινό lockdown trend. Το sourdough, δηλαδή το ψωμί με φυσικό προζύμι, εξακολουθεί να κερδίζει το ενδιαφέρον των νέων, οι οποίοι ανακαλύπτουν τη διαδικασία παρασκευής του από την αρχή.

Η προετοιμασία του απαιτεί χρόνο, υπομονή και φροντίδα, καθώς το προζύμι χρειάζεται συστηματική περιποίηση μέχρι να είναι έτοιμο για χρήση. Για πολλούς, αυτή ακριβώς η διαδικασία αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του χόμπι. Παράλληλα, η δημιουργία του δικού τους ψωμιού προσφέρει μια αίσθηση ικανοποίησης που δύσκολα συγκρίνεται με μια γρήγορη παραγγελία φαγητού. Από τα πρώτα tutorials μέχρι τις πιο απαιτητικές συνταγές, το σπιτικό baking έχει αποκτήσει τη δική του κοινότητα στο διαδίκτυο.

Vintage shopping: Η γοητεία των αντικειμένων με ιστορία

Η νοσταλγία για το παρελθόν δεν περιορίζεται στις δραστηριότητες, αλλά επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο η Gen Z επιλέγει να ψωνίζει. Τα vintage καταστήματα, οι αγορές μεταχειρισμένων ειδών και τα second-hand shops έχουν γίνει αγαπημένοι προορισμοί για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό από τις συνηθισμένες επιλογές της μαζικής αγοράς.

Ρούχα άλλων δεκαετιών, παλιά κοσμήματα, βινύλια και ιδιαίτερα διακοσμητικά αποκτούν ξανά αξία, καθώς οι νεότεροι αναζητούν αντικείμενα με χαρακτήρα και προσωπική ιστορία. Εκτός από την οικονομικότερη επιλογή, το second-hand shopping συνδέεται και με τη βιωσιμότητα, αφού δίνει μια δεύτερη ζωή σε προϊόντα που διαφορετικά μπορεί να κατέληγαν στα απορρίμματα. Έτσι, η αναζήτηση ενός ξεχωριστού vintage κομματιού μετατρέπεται σε μια μικρή περιπέτεια που συνδυάζει στιλ, νοσταλγία και οικολογική συνείδηση.

Παζλ: Μια διαφορετική πρόκληση μακριά από τις οθόνες

Τα παζλ είναι ακόμη μία δραστηριότητα που επιστρέφει στις προτιμήσεις των νεότερων ηλικιών. Η δημοτικότητά τους αυξήθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όμως το ενδιαφέρον δεν σταμάτησε με την επιστροφή στην κανονικότητα. Αντίθετα, όλο και περισσότεροι νέοι ανακαλύπτουν ξανά την απόλαυση του να συναρμολογούν μια εικόνα κομμάτι κομμάτι, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις ψηφιακές τους συνήθειες.

Είτε πρόκειται για ένα μικρό παζλ είτε για μια σύνθεση χιλιάδων κομματιών, η διαδικασία απαιτεί συγκέντρωση και υπομονή, ενώ μπορεί να γίνει ακόμη πιο διασκεδαστική όταν συμμετέχουν φίλοι ή μέλη της οικογένειας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα puzzle nights έχουν αρχίσει να αποτελούν μια διαφορετική πρόταση για βραδιές στο σπίτι, ενώ τα σχετικά βίντεο στα social media δημιουργούν μια ολόκληρη κοινότητα γύρω από αυτή την αναλογική δραστηριότητα.

Γιατί η Gen Z επιστρέφει στα χόμπι των προηγούμενων γενιών;

Η αναβίωση των παραδοσιακών χόμπι δεν είναι απλώς μια ακόμη νοσταλγική τάση. Σε μια καθημερινότητα γεμάτη ειδοποιήσεις, υποχρεώσεις και αδιάκοπη ψηφιακή παρουσία, η ανάγκη για αποσύνδεση γίνεται όλο και πιο έντονη. Οι δραστηριότητες που απαιτούν χρόνο, συγκέντρωση και δημιουργικότητα προσφέρουν μια ευκαιρία να επιβραδύνουμε και να απολαύσουμε τη διαδικασία χωρίς να κυνηγάμε διαρκώς το επόμενο ερέθισμα.

Η Gen Z δεν εγκαταλείπει την τεχνολογία ούτε γυρίζει απαραίτητα την πλάτη στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Αντίθετα, φαίνεται να αναζητά μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στον ψηφιακό και τον πραγματικό κόσμο, δίνοντας χώρο σε εμπειρίες που προσφέρουν διαφορετικού είδους ικανοποίηση. Και τελικά, ίσως το πιο ενδιαφέρον trend της εποχής να μην είναι κάτι καινούργιο, αλλά η ανακάλυψη ξανά όσων απολάμβαναν οι προηγούμενες γενιές.

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