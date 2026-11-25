Με μια ματιά Τέσσερα νέα σετ LEGO Harry Potter εμπνευσμένα από τη σειρά του HBO θα κυκλοφορήσουν την 1η Ιανουαρίου 2027.

Τα σετ περιλαμβάνουν το Privet Drive, το Hogwarts Express με την Platform 9¾ και το Gryffindor Common Room.

Ένα ξεχωριστό LEGO BrickHeadz σετ θα περιλαμβάνει τους Harry, Draco και Hagrid.

Η νέα συλλογή συνδέει τον κόσμο του Harry Potter με τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του HBO Original. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο μαγικός κόσμος του Harry Potter ετοιμάζεται να αποκτήσει μια ολοκαίνουργια LEGO μορφή και αυτή τη φορά η έμπνευση έρχεται από την πολυαναμενόμενη σειρά του HBO. Η LEGO παρουσιάζει τέσσερα νέα σετ LEGO Harry Potter, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν την 1η Ιανουαρίου 2027, δίνοντας στους fans την ευκαιρία να αναδημιουργήσουν με τουβλάκια μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σκηνικά του αγαπημένου μαγικού σύμπαντος.

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει τρεις εμβληματικές τοποθεσίες, που δύσκολα θα μπορούσαν να λείπουν από μια τέτοια κυκλοφορία: το Privet Drive, το Hogwarts Express μαζί με την Platform 9¾ και το Gryffindor Common Room. Την τετράδα συμπληρώνει ένα ξεχωριστό LEGO BrickHeadz σετ με τρεις γνώριμες φιγούρες, τον Harry, τον Draco και τον Hagrid. Αν αγαπάς τον κόσμο του Harry Potter και έχεις αδυναμία στις συλλεκτικές δημιουργίες της LEGO, η συγκεκριμένη κυκλοφορία έχει ήδη αρκετούς λόγους για να τραβήξει την προσοχή σου. Το ενδιαφέρον, μάλιστα, βρίσκεται στο γεγονός ότι τα νέα μοντέλα αντλούν έμπνευση από τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του HBO Original, συνδέοντας δύο διαφορετικές εκδοχές του ίδιου μαγικού κόσμου.

Διάβασε επίσης: «Ήρθαμε να παίξουμε GTA, όχι να αγοράζουμε λουλούδια»: Οι αντιδράσεις των gamers για το Grand Theft Auto VI

Τρία εμβληματικά σκηνικά του Harry Potter γίνονται LEGO

Η νέα σειρά LEGO Harry Potter περιλαμβάνει τρία σετ που αναπαριστούν χαρακτηριστικές τοποθεσίες από το σύμπαν της ιστορίας. Πρώτο στη λίστα βρίσκεται το Privet Drive, το μέρος όπου μεγάλωσε ο Harry πριν ανακαλύψει την πραγματική του ταυτότητα και τον κόσμο της μαγείας. Πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τοποθεσίες της ιστορίας, καθώς συνδέεται με τα πρώτα βήματα του ήρωα και την αρχή της περιπέτειάς του. Στη συνέχεια, η LEGO στρέφει την προσοχή της στο Hogwarts Express και την Platform 9¾. Το μαγικό τρένο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα του Harry Potter, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ταξίδι προς το Hogwarts και την έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς γεμάτης περιπέτειες. Η Platform 9¾, από την άλλη, είναι ένα από τα σημεία που κάθε fan αναγνωρίζει αμέσως.

Το τρίτο σκηνικό είναι το Gryffindor Common Room, ένας χώρος με ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές του οίκου Gryffindor. Η επιλογή του προσφέρει μια διαφορετική ματιά στην καθημερινότητα των μαθητών του Hogwarts, πέρα από τις αίθουσες διδασκαλίας και τις μεγάλες περιπέτειες που εκτυλίσσονται στους διαδρόμους του κάστρου.

Harry, Draco και Hagrid σε ένα νέο LEGO BrickHeadz σετ

Η 4η κυκλοφορία ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση, καθώς πρόκειται για ένα σετ LEGO BrickHeadz με τρεις από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες του Harry Potter. Ο Harry, ο Draco και ο Hagrid αποκτούν τη δική τους συλλεκτική εκδοχή, σε μια σύνθεση που απευθύνεται τόσο στους φίλους των χαρακτήρων όσο και στους συλλέκτες της συγκεκριμένης σειράς LEGO. Η συνύπαρξη των τριών φιγούρων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού εκπροσωπούν διαφορετικές πλευρές του μαγικού κόσμου. Ο Harry βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας, ο Draco αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς αντιπάλους του, ενώ ο Hagrid είναι από τις φιγούρες που συνδέονται με τις πιο αγαπημένες στιγμές της σειράς.

Η νέα σειρά LEGO εμπνέεται από την τηλεοπτική μεταφορά του HBO

Το στοιχείο που κάνει τη συγκεκριμένη συλλογή να ξεχωρίζει είναι η σύνδεσή της με τη νέα HBO Original σειρά Harry Potter. Τα 4 σετ έχουν σχεδιαστεί με έμπνευση από τη νέα τηλεοπτική παραγωγή, η οποία φέρνει ξανά την ιστορία στο προσκήνιο μέσα από μια διαφορετική μεταφορά. Για τη LEGO, η συνεργασία με ένα τόσο αναγνωρίσιμο ψυχαγωγικό σύμπαν αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία να συνδέσει τις κατασκευές της με μια νέα γενιά θεατών, αλλά και να απευθυνθεί στους fans που ακολουθούν τον Harry Potter εδώ και χρόνια. Προς το παρόν, τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά αφορούν τις βασικές θεματικές των τεσσάρων σετ και την ημερομηνία κυκλοφορίας τους. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις τιμές, τον αριθμό των κομματιών ή τις ακριβείς διαστάσεις των κατασκευών, επομένως θα χρειαστεί να περιμένεις τις επόμενες επίσημες πληροφορίες της LEGO για την πλήρη εικόνα.

Πότε κυκλοφορούν τα νέα LEGO Harry Potter σετ;

Η ημερομηνία που πρέπει να σημειώσεις είναι η 1η Ιανουαρίου 2027. Τότε αναμένεται να κυκλοφορήσουν και τα τέσσερα νέα LEGO Harry Potter σετ, εγκαινιάζοντας τη νέα χρονιά με μια συλλογή που συνδυάζει εμβληματικές τοποθεσίες και αγαπημένους χαρακτήρες. Είτε σε ενδιαφέρει περισσότερο το Hogwarts Express είτε θέλεις να προσθέσεις στη συλλογή σου το Privet Drive και το Gryffindor Common Room, η νέα σειρά έχει διαφορετικές επιλογές για να επιστρέψεις στον κόσμο της μαγείας. Και με το LEGO BrickHeadz σετ των Harry, Draco και Hagrid να συμπληρώνει την τετράδα, η συλλογή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όσους αγαπούν τόσο τις κατασκευές όσο και το σύμπαν του Harry Potter. Η 1η Ιανουαρίου 2027 πλησιάζει και η νέα χρονιά φαίνεται πως θα ξεκινήσει με αρκετή μαγεία για τους fans του Harry Potter.

Διάβασε επίσης: