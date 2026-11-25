Με μια ματιά Πρώτη φορά αστροναύτης από το Πακιστάν ταξιδεύει στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Tiangong.

Η αποστολή Shenzhou-24 περιλαμβάνει επιστημονικά πειράματα σε τομείς όπως η βιοτεχνολογία και η επιστήμη υλικών.

Ο κινεζικός διαστημικός σταθμός Tiangong φιλοδοξεί να γίνει κέντρο διεθνούς συνεργασίας στο διάστημα.

Η Κίνα και το Πακιστάν ενισχύουν τη συνεργασία τους στο διάστημα, με μελλοντικά σχέδια για σεληνιακές αποστολές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κίνα κατέγραψε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην εξερεύνηση του διαστήματος, εκτοξεύοντας με επιτυχία το διαστημόπλοιο Shenzhou-24. Στην αποστολή αυτή, η οποία κατευθύνεται προς τον κινεζικό διαστημικό σταθμό Tiangong, συμμετέχει για πρώτη φορά ένας αστροναύτης από το Πακιστάν, ο 40χρονος Muhammad Zeeshan Ali. Η παρουσία του Muhammad Zeeshan Ali σηματοδοτεί την είσοδο ενός αλλοδαπού στο «Ουράνιο Παλάτι», όπως αποκαλείται ο κινεζικός σταθμός, και ενισχύει τον αυξανόμενο διαστημικό ανταγωνισμό μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Jiuquan, με κυβερνήτη τον Tang Hongbo και μηχανικό πτήσης τον Wu Yi. Η αποστολή κρίθηκε από τους υπεύθυνους ως «απόλυτη επιτυχία», με το διαστημόπλοιο να τίθεται ομαλά στην προκαθορισμένη τροχιά του.

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Ο Muhammad Zeeshan Ali, ο οποίος συμμετέχει στην αποστολή ως ειδικός επιστημονικού φορτίου, δήλωσε συγκινημένος ότι «κουβαλά το όνομα του Πακιστάν στους ώμους μου, τις ελπίδες 250 εκατομμυρίων Πακιστανών». Η δήλωσή του, η οποία μεταδόθηκε και μέσω των social media, υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της ιστορικής στιγμής για την πακιστανική κοινωνία.

Η παραμονή του στον διαστημικό σταθμό αναμένεται να διαρκέσει από πέντε έως δέκα ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα επικεντρωθεί στην εκτέλεση τεσσάρων επιστημονικών προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν τομείς όπως η βιοτεχνολογία και η επιστήμη των υλικών. Συγκεκριμένα, τα πειράματά του περιλαμβάνουν τη μελέτη της φωτοσύνθεσης σε βακτήρια, καθώς και τη διερεύνηση των επιπτώσεων της διαστημικής ακτινοβολίας και της μικροβαρύτητας σε σπόρους κινόα. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του, ο Μοχάμεντ Ζισάν Αλί θα επιστρέψει στη Γη με το διαστημόπλοιο Shenzhou-23, μαζί με τα μέλη της προηγούμενης αποστολής, εκτός από τον κυβερνήτη Zhu Yangzhu.

Επιστημονική έρευνα και μακροπρόθεσμοι στόχοι

Το πλήρωμα του Shenzhou-24 αναμένεται να πραγματοποιήσει συνολικά πάνω από 90 επιστημονικά πειράματα και τεχνολογικές δοκιμές. Αυτές οι έρευνες επικεντρώνονται σε κρίσιμους τομείς όπως οι επιστήμες της ζωής στο διάστημα, η αεροδιαστημική ιατρική και η μελέτη των φαινομένων καύσης. Μια από τις σημαντικές έρευνες αφορά την επίδραση του διαστημικού περιβάλλοντος στην γήρανση των αιμοφόρων αγγείων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων μεθόδων πρόληψης και θεραπείας.

Astronaut Muhamad Zeeshan Ali to Pakistani nation: “I want to assure you that I am not flying for myself. I carry the name of Pakistan on my shoulder, the hopes of 250 million Pakistanis” #MuhammadZeeshanAli #PakistanInSpace #Shenzhou24 #NationalPride #PakistanTV https://t.co/seyLdtNpJg November 24, 2026

Οι αστροναύτες Tang Hongbo και Wu Yi θα παραμείνουν στον διαστημικό σταθμό Tiangong για 6 μήνες, συνοδεύοντας τον Zhu Yangzhu, ο οποίος βρίσκεται εκεί από νωρίτερα εντός του έτους. Ο Zhu Yangzhu έχει επικεντρωθεί στη μελέτη της προσαρμογής του ανθρώπινου οργανισμού στην παρατεταμένη διαμονή στο διάστημα.

🚀Shenzhou-24 Spacecraft Successful Launched The Long March-2F Y24 carrier rocket successfully lifted off from Jiuquan at 05:18 am on 25th November (Pakistan Standard Time), carrying Chinese astronauts Tang Hongbo, Wu Yi and Pakistani astronaut Muhammad Zeeshan Ali to China’s space station. This mission marks the first joint flight of Chinese and foreign astronauts in the history of China’s human spaceflight program, a historic milestone for China-Pakistan space cooperation and a signature achievement marking the 75th anniversary of China-Pakistan diplomatic ties. We wish the crew a successful mission! Pak 🇵🇰 China 🇨🇳 Dosti — Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) November 25, 2026

Αυτή η έρευνα είναι ζωτικής σημασίας για τα μελλοντικά σχέδια της Κίνας, τα οποία περιλαμβάνουν επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη και ενδεχομένως ένα ταξίδι στον Άρη. Μέχρι την επιστροφή του στη Γη, ο Zhu Yangzhu αναμένεται να έχει συμπληρώσει έναν χρόνο συνολικής παραμονής στο διάστημα, σημειώνοντας το ρεκόρ μεγαλύτερης συνεχούς παραμονής για Κινέζο αστροναύτη.

Το «Ουράνιο παλάτι» και η Διεθνής Συνεργασία

Ο κινεζικός διαστημικός σταθμός Tiangong, που σημαίνει «Ουράνιο παλάτι», βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τα τέλη του 2022 και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως έξι αστροναύτες κατά τις περιόδους εναλλαγής των πληρωμάτων. Ο σταθμός κινείται σε τροχιά σε υψόμετρο 340-450 χιλιομέτρων, παρόμοιο με αυτό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS). Η Κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένων Διαστημικών Αποστολών έχει εκφράσει την πρόθεση να διατηρήσει τον Tiangong σε συνεχή λειτουργία για τουλάχιστον μία δεκαετία, με τουλάχιστον τρεις αστροναύτες να διαμένουν μόνιμα εκεί.

یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ میں شین ژو-24 کے تین خلابازوں کی روانگی کی تقریب میں شریک ہوں، جن میں مدار تک جانے والے پہلے پاکستانی خلاباز ذیشان علی بھی شامل ہیں۔ چین بھر سے ہزاروں افراد صبح سویرے یہاں جمع ہوئے۔ یہ تاریخ رقم ہونے کا لمحہ تھا اور ایک خواب کی تعبیر بھی۔ 2017-18 میں میں اپنے چینی دوستوں سے بار بار کہتا تھا کہ سی پیک کے تحت زمین پر انقلابی منصوبے مکمل کرنے کے بعد اب ہمارے تعاون کو خلا تک وسعت دینی چاہیے، اور چینی خلائی مشن پر پاکستانی خلاباز ہمارا اگلا قدم ہونا چاہیے۔ آج وہ خواب حقیقت بن گیا ہے اور میں پہلے پاکستانی خلاباز ذیشان علی کو اپنے خلائی جہاز کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پاک چین دوستی زندہ باد! 🇵🇰🇨🇳 — Ahsan Iqbal (@betterpakistan) November 24, 2026

Το Πεκίνο φιλοδοξεί να αναδείξει τον σταθμό σε κέντρο διεθνούς διαστημικής συνεργασίας, ειδικά καθώς ο ISS, υπό την ηγεσία της NASA, αναμένεται να αποσυρθεί περίπου το 2030. Η συνεργασία Κίνας και Πακιστάν στο διάστημα έχει μακρά ιστορία, με τις δύο χώρες να έχουν υπογράψει νέα συμφωνία διαστημικής συνεργασίας το 2025. Η Κίνα έχει ήδη συνδράμει στην εκτόξευση πακιστανικών δορυφόρων, ενώ ένα πακιστανικό όχημα εξερεύνησης της Σελήνης αναμένεται να συμμετάσχει σε κινεζική σεληνιακή αποστολή γύρω στο 2028. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Shehbaz Sharif, έχει επαινέσει τον Πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping, για την «οραματική του ηγεσία» που έχει οδηγήσει τη συνεργασία των δύο χωρών «σε πρωτοφανή ύψη».

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