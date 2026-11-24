Γιατί το GPS λειτουργεί καλύτερα κάτω από ανοιχτό ουρανό, τι συμπληρώνει τη θέση σου μέσα σε κτίρια ή πόλεις και ποια λεπτομέρεια κρατάει τον εντοπισμό τόσο ακριβή

Με μια ματιά Οι δορυφόροι GPS εκπέμπουν σήματα με την ώρα και τη θέση τους, όχι το κινητό.

Το κινητό υπολογίζει την απόσταση από τους δορυφόρους με βάση την ταχύτητα του φωτός.

Η διασταύρωση σημάτων από πολλούς δορυφόρους καθορίζει την ακριβή θέση.

Wi-Fi, κεραίες κινητής και εσωτερικοί αισθητήρες συμπληρώνουν το GPS για ακρίβεια και κίνηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε φορά που ανοίγεις έναν χάρτη για να δεις πόση ώρα θέλεις μέχρι το ραντεβού σου, καλείς ταξί ή ελέγχεις την κίνηση στον δρόμο, το κινητό σου δείχνει τη θέση σου μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν να μην υπάρχει καμία δυσκολία. Στην πραγματικότητα όμως, πίσω από εκείνη τη μικρή μπλε κουκκίδα στην οθόνη κρύβεται μια εντυπωσιακή αλυσίδα φυσικής, αστρονομίας και ψηφιακής μηχανικής που δουλεύει ασταμάτητα χωρίς να χρειάζεται να κάνεις το παραμικρό.

Πολλοί φαντάζονται ότι το smartphone εκπέμπει ένα ισχυρό σήμα προς το διάστημα και κάποιος δορυφόρος το πιάνει για να το εντοπίσει, όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι δορυφόροι του συστήματος GPS εκπέμπουν συνεχώς σήματα προς τη Γη με την ακριβή ώρα μετάδοσης και τη θέση τους σε τροχιά, ενώ ο δέκτης μέσα στο κινητό σου υπολογίζει πόσο γρήγορα ταξίδεψε κάθε σήμα με την ταχύτητα του φωτός για να βρει πόσο μακριά βρίσκεσαι από τον καθένα.

Διάβασε επίσης: Γιατί τα μπαλόνια κολλάνε στα μαλλιά όταν τα τρίβουμε;

Για να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται από τη στιγμή που πατάς τον χάρτη μέχρι να εμφανιστεί το στίγμα σου, συγκεντρώσαμε τα βασικά βήματα πίσω από τον εντοπισμό θέσης. Δες πώς τα καταφέρνει το GPS και το κινητό σου.

Οι δορυφόροι στέλνουν σήματα με ακρίβεια κλάσματος του δευτερολέπτου

Στην τροχιά γύρω από τη Γη κινούνται δορυφόροι GPS που μεταφέρουν εξαιρετικά ακριβή ατομικά ρολόγια, επειδή ακόμη και μια ελάχιστη απόκλιση στον χρόνο θα μετέφραζε σε λάθος δεκάδων μέτρων στον χάρτη. Κάθε δορυφόρος εκπέμπει ραδιοσήματα που περιέχουν το δικό του αναγνωριστικό, τη θέση του εκείνη τη στιγμή και τον ακριβή χρόνο αποστολής, ώστε το smartphone σου να συγκρίνει αυτή τη χρονική στιγμή με το δικό του ρολόι και να υπολογίσει την απόσταση.

Η διασταύρωση σημάτων κλειδώνει το ακριβές στίγμα σου

Όταν το κινητό σου λάβει σήματα από αρκετούς δορυφόρους ταυτόχρονα, συνδυάζει τις αποστάσεις αυτές μέσω μαθηματικών υπολογισμών ώστε να περιορίσει το σημείο όπου βρίσκεσαι σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό στίγμα. Όσο πιο καθαρός είναι ο ορίζοντας και όσο περισσότεροι δορυφόροι είναι ορατοί χωρίς εμπόδια όπως ψηλά κτίρια ή πυκνή βλάστηση, τόσο πιο ακριβής γίνεται ο υπολογισμός.

Το Wi-Fi και οι κεραίες κινητής συμπληρώνουν όσα κρύβει το GPS

Μέσα σε κτίρια, υπόγεια ή στενά δρομάκια ανάμεσα σε πολυώροφα κτίρια, το δορυφορικό σήμα μπορεί να εξασθενήσει ή να χαθεί, οπότε το κινητό σου δεν βασίζεται μόνο στο GPS. Χρησιμοποιεί τα σήματα από κοντινούς σταθμούς βάσης της κινητής τηλεφωνίας και τις γνωστές βάσεις δεδομένων δικτύων Wi-Fi και Bluetooth για να σου δώσει γρήγορη και ρεαλιστική θέση χωρίς καθυστέρηση.

Η ταχύτητα και η αίσθηση κίνησης κάνουν τον χάρτη ζωντανό

Εκτός από το γεωγραφικό στίγμα, το smartphone αξιοποιεί εσωτερικούς αισθητήρες – όπως το επιταχυνσιόμετρο και το γυροσκόπιο – ώστε να καταλαβαίνει προς ποια κατεύθυνση στρίβεις ή πόσο γρήγορα κινείσαι. Έτσι, όταν περπατάς ή οδηγείς, ο χάρτης προσαρμόζεται ομαλά χωρίς να περιμένει να γίνει ξανά ολόκληρη η διαδικασία από την αρχή.

Διάβασε επίσης: