Ο Dr Chris στο backstage του MadWalk 2026 by Three Cents αποκαλύπτει ποιο outfit του έχει συζητηθεί περισσότερο

Με μια ματιά Ο Dr Chris μίλησε στο backstage του MadWalk 2026 by Three Cents για τη μόδα.

Αστειεύτηκε ότι η ντουλάπα του θα τραγουδούσε "Μαύρη μου έχεις κάνει τη ζωή μου, μαύρη".

Ανέφερε ότι η εμφάνισή του στα MAD VMA 2025 έχει προκαλέσει τα περισσότερα σχόλια.

Ο Dr Chris συμμετείχε στο MadWalk 2026 ως Fashion Hero. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Dr Chris βρέθηκε στο backstage του MadWalk 2026 by Three Cents και απάντησε σε 2 fashion ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας τόσο τη σχέση του με τα ρούχα του όσο και το outfit που έχει προκαλέσει τα περισσότερα σχόλια.

Στην ερώτηση για το τι θα έλεγε η ντουλάπα του αν είχε φωνή, ο Dr Chris έδωσε μια απολαυστική απάντηση, επιστρατεύοντας τους στίχους του γνωστού τραγουδιού: «Θα τραγουδούσε το “Μαύρη μου έχεις κάνει τη ζωή μου, μαύρη”». Μια ατάκα με χιούμορ, που άφησε να εννοηθεί ότι οι στιλιστικές του επιλογές έχουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία.

Διάβασε επίσης: Πώς θα κάνεις ένα outfit να δείχνει πιο ακριβό; Ο Sotiris Georgiou δίνει την απάντηση

Όσο για το outfit που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα σχόλια, ο ίδιος δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί πολύ. Ξεχώρισε τη δημιουργία που φόρεσε στα MAD VMA 2025, αποκαλύπτοντας ποια εμφάνισή του έχει μείνει περισσότερο στη συζήτηση.

Στο MadWalk 2026 by Three Cents, ο Dr Chris συμμετείχε ως Fashion Hero, δίνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα στη διοργάνωση που ενώνει τη μόδα με τη μουσική. Η παρουσία του στον θεσμό συμπλήρωσε την εμπειρία του από το fashion event, ενώ στο backstage μοιράστηκε και μερικές πιο προσωπικές, χιουμοριστικές σκέψεις γύρω από το στιλ του.

Διάβασε επίσης: