Ο Dimitris Petrou αποκαλύπτει στο backstage Q&A του MadWalk 2026 τι δεν θα φορούσε ποτέ και ποια fashion items θεωρεί απαραίτητα

Με μια ματιά Ο Dimitris Petrou αποκάλυψε στο MadWalk 2026 ότι δεν θα φορούσε ποτέ έντονα χρώματα.

Θεωρεί απαραίτητα ένα καλοραμμένο κοστούμι και ένα black dress για κάθε γκαρνταρόμπα.

Το look του για το MadWalk 2026 περιέγραψε ως ασπρόμαυρο, ανδρόγυνο και με λουλούδια.

Συνεργάστηκε με τον Πέτρο Ιακωβίδη σε ένα act με vintage χαρακτήρα και θεατρικότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Dimitris Petrou βρέθηκε στο backstage του MadWalk 2026 by Three Cents και απάντησε σε ερωτήσεις που αποκαλύπτουν τη δική του φιλοσοφία γύρω από το προσωπικό στυλ, τα διαχρονικά κομμάτια και τις στιλιστικές επιλογές που κάνουν τη διαφορά. Ο γνωστός σχεδιαστής μοιράστηκε όσα δεν θα φορούσε ούτε για ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ ξεχώρισε 3 fashion items που θεωρεί απαραίτητα για κάθε γκαρνταρόμπα.

Στην ερώτηση για το τι δεν θα επέλεγε να φορέσει ποτέ, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Πάρα πολύ έντονα χρώματα». Όσο για τα κομμάτια που αξίζει να έχεις πάντα στην ντουλάπα σου, ο Dimitris Petrou έδωσε έμφαση στις διαχρονικές επιλογές. «Ένα καλοραμμένο κοστούμι στα μέτρα μας και για τις γυναίκες ένα black dress, είναι απαραίτητο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την αξία ενός σωστά επιλεγμένου ρούχου που μπορεί να φορεθεί σε διαφορετικές περιστάσεις.

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Ο σχεδιαστής περιέγραψε το look του για το MadWalk 2026 by Three Cents με τρεις λέξεις: «Ασπρόμαυρο, ανδρόγυνο και λουλούδια». Μια περιγραφή που ταίριαξε απόλυτα με την αισθητική του act του, στο οποίο συνεργάστηκε με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

Οι δύο τους ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια εμφάνιση με vintage χαρακτήρα και έντονη θεατρικότητα. Ο Πέτρος Ιακωβίδης ερμήνευσε το «Ίσως», φορώντας ένα κομψό ριγέ σακάκι με μαύρη τριανταφυλλένια μπουτονιέρα στο πέτο. Δίπλα του, μια μουσικός με σαξόφωνο συμπλήρωσε την ατμόσφαιρα, ενώ το retro μικρόφωνο με αισθητική των δεκαετιών του ’50 και του ’60 ολοκλήρωσε την εικόνα.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα act με ασπρόμαυρη αισθητική, ανδρόγυνες αναφορές και floral λεπτομέρειες που ξεχώρισαν.

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