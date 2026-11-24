Ο Dimitris Petrou αποκαλύπτει στο backstage του MadWalk 2026 by Three Cents τι δεν θα φορούσε ποτέ και ποια fashion items θεωρεί απαραίτητα

Με μια ματιά Η εμφάνιση αναβαθμίζεται από την κίνηση, το attitude και τις λεπτομέρειες όπως κραγιόν και παπούτσια.

Ο σχεδιαστής Sotiris Georgiou τονίζει τις λεπτομέρειες που ολοκληρώνουν την εικόνα και τον τρόπο υποστήριξης του look.

Το καφέ χρώμα χρειάζεται προσοχή στους συνδυασμούς, αν και οι κανόνες στη μόδα δεν είναι απόλυτοι.

Η Λένα Ζευγαρά εμφανίστηκε με γκρι φόρεμα και μακριά γάντια, σε συνδυασμό με ραπτική και ελληνική μουσική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποιο είναι τελικά το μυστικό για να δείχνει ένα outfit πιο ακριβό, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσεις σε επώνυμα κομμάτια; Ο Sotiris Georgiou βρέθηκε στο backstage του MadWalk 2026 by Three Cents και μοιράστηκε τη δική του οπτική για το στιλ, αποκαλύπτοντας τι μπορεί να αναβαθμίσει μια εμφάνιση, αλλά και ποιο χρώμα χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή στους συνδυασμούς του.

Στην ερώτηση για τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν ένα outfit να φαίνεται ακριβό, ο σχεδιαστής έδωσε μια απάντηση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα fashion tips. «Η κίνηση, το attitude, τι κραγιόν θα βάλει η γυναίκα και τι παπούτσια θα βάλει ο άντρας», ανέφερε, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στα ρούχα, αλλά και στις λεπτομέρειες που ολοκληρώνουν την εικόνα και στον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζεις το look σου.

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Όταν κλήθηκε να επιλέξει 3 χρώματα που δεν συνδυάζονται, ο Sotiris Georgiou στάθηκε στο καφέ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι όλα εξαρτώνται από την απόχρωση. Μια απάντηση που υπενθυμίζει ότι στη μόδα οι κανόνες δεν είναι πάντα απόλυτοι και ότι η σωστή ισορροπία μπορεί να αλλάξει εντελώς το αποτέλεσμα.

Στο MadWalk 2026 by Three Cents, ο Sotiris Georgiou παρουσίασε τις δημιουργίες του μέσα από ένα εντυπωσιακό fashion show, με τη Λένα Ζευγαρά να αναλαμβάνει το μουσικό μέρος της εμφάνισης. Η τραγουδίστρια έκανε το ντεμπούτο της στον θεσμό ερμηνεύοντας το «Εξαρτάται», σε ένα act που συνδύασε τη σύγχρονη ραπτική με τη δυναμική της ελληνικής μουσικής σκηνής, σε partnership με την Colgate.

Η Λένα Ζευγαρά εμφανίστηκε με ένα μακρύ φόρεμα σε γκρι του πάγου απόχρωση, με ασημί λάμψη, ενώ τα μακριά γάντια ολοκλήρωναν το glamorous σύνολό της. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα ψηλά, δημιουργώντας την αίσθηση ενός κοντού κουρέματος και προσθέτοντας μια ιδιαίτερη πινελιά στην εμφάνισή της.

Το σκηνικό συμπλήρωναν 6 αιωρούμενα μαύρα φορέματα, που έδιναν θεατρικότητα και κίνηση στην παρουσίαση. Την ίδια στιγμή, τα μοντέλα περνούσαν από την πασαρέλα με τις δημιουργίες του σχεδιαστή, δημιουργώντας ένα fashion performance με ξεχωριστή σκηνική ταυτότητα.

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