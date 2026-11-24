Η Lila μίλησε στο «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis, BACKSTAGE» για την εμπειρία της στο MadWalk 2026 και το εντυπωσιακό act της για τη Celia Kritharioti

Με μια ματιά Η Lila συμμετείχε στο MadWalk 2026 by Three Cents με ένα χορευτικό act για τη συλλογή της Celia Kritharioti.

Η εμφάνισή της συνδύασε μουσική και αισθητική του Hollywood της δεκαετίας του '20.

Η Lila δήλωσε ότι ένιωσε σαν να μεταφέρθηκε σε μια άλλη εποχή, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα ως γιορτή.

Η τραγουδίστρια ήθελε το act να είναι τέλειο, ανταποκρινόμενο στο όραμα της σχεδιάστριας και την προσπάθεια των συνεργατών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη, θεατρικότητα και εικόνες από μια άλλη εποχή έζησε η Lila στο MadWalk 2026 by Three Cents, συμμετέχοντας σε ένα από τα πιο ξεχωριστά fashion shows της διοργάνωσης. Η νεαρή τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή για τη συλλογή «Frozen Eden, the next temptation» της Celia Kritharioti, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό χορευτικό act που συνδύασε τη μουσική με την αισθητική της χρυσής εποχής του Hollywood. Η ατμόσφαιρα παρέπεμπε στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’20, με τη μόδα, την κίνηση και τη σκηνική παρουσία να δημιουργούν μια ολοκληρωμένη θεατρική εμπειρία.

Μιλώντας στην κάμερα του «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis, BACKSTAGE», η Lila περιέγραψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στο MadWalk 2026 by Three Cents, αποκαλύπτοντας πως ένιωσε ότι βρέθηκε σε έναν διαφορετικό κόσμο. «Στο MadWalk 2026 by Three Cents, ένιωσα μια γιορτή! Μεταφέρθηκα σε μια άλλη εποχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα που επικράτησε στη σκηνή.

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Για τη Lila, η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν ήταν απλώς ακόμη ένα μουσικό performance, αλλά μια συνεργασία για την οποία ήθελε να δώσει τον καλύτερό της εαυτό. Όπως εξήγησε, είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνη το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται τόσο στο όραμα της Celia Kritharioti όσο και στην προσπάθεια όλων των ανθρώπων που εργάστηκαν για την παρουσίαση.

«Ήθελα το act να είναι ωραίο, τόσο για την Celia Kritharioti, όσο και για τους συνεργάτες μου και όλη την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Ήθελα να βγει τέλειο», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Η εμφάνισή της εντάχθηκε στη σκηνική αφήγηση της συλλογής «Frozen Eden, the next temptation», με τη Lila να γίνεται μέρος ενός fashion show που έφερε στη σκηνή τη γοητεία μιας άλλης δεκαετίας. Η θεατρικότητα, το εντυπωσιακό χορευτικό και η ατμόσφαιρα παλιάς κινηματογραφικής εποχής συνέθεσαν ένα act που ταίριαξε με την αισθητική της δημιουργίας της Celia Kritharioti.

Το MadWalk 2026 by Three Cents απέδειξε για ακόμη μία χρονιά πως η μόδα και η μουσική μπορούν να συναντηθούν σε ένα κοινό δημιουργικό σύμπαν, χαρίζοντας ξεχωριστές στιγμές τόσο στους καλλιτέχνες όσο και στο κοινό.

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