Με μια ματιά Ο Θοδωρής Φέρρης και ο Απόστολος Μητρόπουλος συνεργάστηκαν στο MadWalk 2026, παρουσιάζοντας ένα act με έμπνευση το «ΔΕΗ No Gravity».

Το act ερμήνευσε το τραγούδι «Χίλια κομμάτια» και ανέδειξε μηνύματα ελευθερίας, κίνησης και συμπερίληψης.

Ο σχεδιαστής Απόστολος Μητρόπουλος δημιούργησε μια athleisure συλλογή εμπνευσμένη από το concept «No Gravity».

Η πασαρέλα περιλάμβανε διαφορετικούς ανθρώπους, τονίζοντας τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής και της προσωπικής έκφρασης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς η βραδιά του MadWalk 2026 by Three Cents πλησιάζει προς το τέλος της, στη σκηνή ανέβηκε ο Θοδωρής Φέρρης για ένα ξεχωριστό act σε συνεργασία με τον σχεδιαστή Apostolos Mitropoulos και τη «ΔΕΗ No Gravity». Ερμηνεύοντας το «Χίλια κομμάτια», ο τραγουδιστής έδωσε τον δικό του μουσικό παλμό σε ένα fashion show αφιερωμένο στην ελευθερία, την κίνηση και τη δύναμη να αφήνεις πίσω ό,τι σε κρατάει κάτω. Για την εμφάνισή του επέλεξε ένα casual σύνολο, συνδυάζοντας jean παντελόνι με σκούρο μπλε σατέν κοστούμι και πουκάμισο, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στο casual και το πιο επίσημο στιλ.

Η παρουσίαση είχε ως κεντρική έμπνευση την πρωτοβουλία «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» και το μήνυμα «Άφησε πίσω ό,τι σε κρατάει κάτω». Μέσα από τη μουσική και τη μόδα, το act ανέδειξε τη σημασία της συμπερίληψης, της ισότιμης συμμετοχής, της προσωπικής ελευθερίας και της δύναμης να ξεπερνάς όσα σε περιορίζουν.

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Ο Apostolos Mitropoulos δημιούργησε μια athleisure συλλογή εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία και τα χρώματα του «ΔΕΗ No Gravity», μεταφέροντας το concept στην πασαρέλα μέσα από τη δική του ανατρεπτική αισθητική. Οι δημιουργίες κινήθηκαν σε ένα σύγχρονο sporty ύφος, με τη μόδα να συνδέεται με την κίνηση, την άνεση και την ανάγκη να εκφράζεις τον εαυτό σου χωρίς περιορισμούς.

Στην πασαρέλα βρέθηκαν διαφορετικοί άνθρωποι, με τη μοναδικότητα του καθενός να αποτελεί μέρος της συνολικής εικόνας του show. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ετεοκλής Παύλου, ο οποίος περπάτησε για τον Απόστολο Μητρόπουλο, δίνοντας με την παρουσία του ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο μήνυμα της συμπερίληψης. Η συμμετοχή του ανέδειξε πως η κίνηση, η έκφραση και η χαρά δεν έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο ούτε απευθύνονται σε λίγους.

Η συνεργασία του Apostolos Mitropoulos και του Θοδωρή Φέρρη στο MadWalk 2026 by Three Cents έφερε στη σκηνή μια διαφορετική προσέγγιση της μόδας, με το «No Gravity» να γίνεται κάτι περισσότερο από ένα concept: μια υπενθύμιση πως αξίζει να αφήνεις πίσω όσα σε κρατούν στάσιμο και να βρίσκεις τη δική σου δύναμη να προχωράς.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Akim Tsatsoulis

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