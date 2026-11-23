Η Lila και η Celia Kritharioti ένωσαν μουσική και μόδα σε 1 act εμπνευσμένο από τη δύναμη της γυναικείας φύσης

Με μια ματιά Η Lila και η Celia Kritharioti παρουσίασαν τη συλλογή «Frozen Eden, the next temptation» στο MadWalk 2026.

Η εμφάνιση της Lila συνδύασε χορό, θεατρικότητα και λάμψη, θυμίζοντας Hollywood και δεκαετία του '20.

Η συλλογή της Kritharioti εμπνεύστηκε από τον «απαγορευμένο καρπό» και την αθωότητα που συναντά τον πειρασμό.

Η θηλυκότητα παρουσιάστηκε ως δύναμη, με τις γυναίκες να κατακτούν τον δικό τους παράδεισο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με ένα εντυπωσιακό χορευτικό act, έντονη θεατρικότητα και λάμψη που θύμιζε τη χρυσή εποχή του Hollywood, η Lila ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents για το fashion show της Celia Kritharioti. Με τίτλο «Frozen Eden, the next temptation», η φετινή συλλογή της σχεδιάστριας συνάντησε τη μουσική και τον χορό σε μια σκηνική αφήγηση που έμοιαζε να έχει ξεπηδήσει από τη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’20.

Στο κέντρο της σκηνής βρέθηκε η Lila, ερμηνεύοντας το «BEYONCÉ x Prisencolinensinainciusol», έχοντας γύρω της χορευτές και χορεύτριες που έδιναν ένταση και κίνηση στο performance. Οι χορευτές ντυμένοι στα μαύρα πλαισίωναν την τραγουδίστρια σε ένα χορευτικό act με έντονο cabaret χαρακτήρα, ενώ γύρω τους τα μοντέλα περπατούσαν στην πασαρέλα παρουσιάζοντας τις δημιουργίες της Celia Kritharioti.

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Η εμφάνιση της Lila έκρυβε μια μικρή σκηνική έκπληξη. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε αρχικά φορώντας μια εντυπωσιακή κάπα με φτερά, η οποία έκρυβε από κάτω ένα άκρως αισθησιακό και εντυπωσιακό outfit. Κάτω από την κάπα αποκαλύφθηκε ένα μαύρο σουτιέν και μια κοντή φούστα με κρόσσια και στρας, δημιουργώντας ένα λαμπερό, sexy look.

Το σκηνικό, με αναφορές στη Νέα Υόρκη των roaring twenties, δημιούργησε την αίσθηση μιας άλλης εποχής, όπου η υπερβολή, η πολυτέλεια και η σκηνική λάμψη είχαν τον πρώτο λόγο. Η μουσική, οι χορευτικές κινήσεις και η συνεχής εναλλαγή των looks συνέθεσαν ένα ολοκληρωμένο fashion performance, στο οποίο κάθε στοιχείο είχε τον δικό του ρόλο.

Frozen Eden, the next temptation: Η αθωότητα συναντά τον πειρασμό

Η έμπνευση ξεκίνησε από τον «απαγορευμένο καρπό» και τη στιγμή που η απόφαση έχει ήδη παρθεί. Σε έναν κήπο όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει, πέταλα, φύλλα και ανεκπλήρωτες επιθυμίες έχουν παγώσει, δημιουργώντας μια αυτοκρατορία από λευκό και ασημένιο πάγο. Το σκηνικό έμοιαζε σχεδόν απόκοσμο, σαν ένας κόσμος που βρίσκεται ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα.

Η χρωματική παλέτα είχε τον δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο. Το μαύρο βελούδο έντυσε τα μυστικά της νύχτας, το λευκό συμβόλισε την αθωότητα πριν από την Πτώση, ενώ το ασημί παρέπεμπε στο φεγγαρόφωτο και την αιωνιότητα. Το χρυσό πρόσθεσε μια αίσθηση χαμένης θεϊκής λάμψης, ενώ το κόκκινο έγινε ο ίδιος ο «απαγορευμένος καρπός» μια υπόσχεση πάθους και ανατροπής.

Στις δημιουργίες της Celia Kritharioti, οι αέρινες διαφάνειες συναντήθηκαν με τις ντελικάτες δαντέλες και τα περίτεχνα κεντήματα. Το γυμνό δέρμα αποκαλύφθηκε μέσα από λεπτομέρειες που έπαιζαν με το βλέμμα, για να καλυφθεί ξανά από το βαθύ μαύρο του βελούδου και τον όγκο του ταφτά. Η θηλυκότητα δεν παρουσιάστηκε ως κάτι εύθραυστο, αλλά ως μια παρουσία που μπορεί να είναι ταυτόχρονα ρομαντική, μυστηριώδης και επιβλητική.

Και μέσα σε αυτό το σχεδόν απόλυτα λευκό τοπίο, το κόκκινο ήρθε να ανατρέψει την ισορροπία. Σαν υγρή φωτιά πάνω στο χιόνι, διέσχισε το catwalk και έδωσε στη συλλογή την ένταση του πειρασμού. Ήταν η στιγμή που η παγωμένη Εδέμ απέκτησε ξανά ζωή και οι ηρωίδες της ιστορίας έπαψαν να μοιάζουν με φιγούρες ενός χαμένου παραδείσου.

Στο «Frozen Eden, the next temptation», οι γυναίκες δεν εγκαταλείπουν την Εδέμ ούτε μετανιώνουν για τον απαγορευμένο καρπό. Την κατακτούν και τη μετατρέπουν στο δικό τους βασίλειο, χωρίς να ζητούν άδεια ή να απολογούνται για τις επιλογές τους. Η Lila έδωσε τη μουσική διάσταση σε αυτή την αφήγηση, ενώ η Celia Kritharioti παρουσίασε μια συλλογή που αντιμετωπίζει τη θηλυκότητα ως την απόλυτη δύναμη ακόμη και μέσα στον πιο παγωμένο παράδεισο.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Akim Tsatsoulis

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