Με μια ματιά Η Daphne Valente παρουσίασε τη συλλογή "Razzle Dazzle" στο MadWalk 2026, εμπνευσμένη από το Studio 54.

Η Klavdia ερμήνευσε τα τραγούδια "Think" και "Respect" φορώντας δημιουργία της Daphne Valente.

Η συλλογή χαρακτηρίζεται από μεταλλικά υφάσματα, πτυχώσεις και γλυπτικές σιλουέτες.

Η εμφάνιση της σχεδιάστριας στο MadWalk ήταν η πρώτη της, με έμφαση σε γιορτινά και edgy κομμάτια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα MAD TAP by Eurobank έφερε πριν από λίγο στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents τη Daphne Valente και την Klavdia, μετατρέποντας το stage σε μια εκτυφλωτική disco σκηνή βγαλμένη κατευθείαν από το θρυλικό Studio 54! Κάτω από μια τεράστια ντισκόμπαλα που έλουζε τον χώρο με αμέτρητες φωτεινές αντανακλάσεις, το show πλημμύρισε με ασταμάτητο χορό, ρυθμό και ατόφια disco vibes, ξεσηκώνοντας το κοινό από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Υπερυψωμένη επάνω στη σκηνή, η Klavdia κυριάρχησε από την πρώτη νότα, απογειώνοντας το show με τις καθηλωτικές ερμηνείες της στα εμβληματικά «Think» και «Respect». Για την εμφάνισή της, η τραγουδίστρια φόρεσε μια εντυπωσιακή μπορντό τουαλέτα με το χαρακτηριστικό της πλισέ και το πλούσιο όγκο στο κάτω μέρος, μια δημιουργία που σχεδιάστηκε ειδικά για εκείνη από τη Daphne Valente. Με τη χαρακτηριστική φωνητική της δύναμη και την ασταμάτητη ενέργειά της, έδωσε τον απόλυτο ρυθμό, ενώ ακριβώς δίπλα της χορεύτριες κινούνταν ασταμάτητα φορώντας εντυπωσιακές ασημί δημιουργίες με το κλασικό, σήμα κατατεθέν πλισέ της σχεδιάστριας.

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Η χριστουγεννιάτικη capsule συλλογή «Razzle Dazzle» και το ντεμπούτο της Daphne Valente

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Daphne Valente συμμετείχε στο MadWalk, κάνοντας ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο με τη χριστουγεννιάτικη capsule συλλογή της «Razzle Dazzle». Η συλλογή αποτέλεσε ένα ταξίδι στη θρυλική Glam εποχή του νεοϋορκέζικου club Studio 54, μιας περιόδου που η ίδια η σχεδιάστρια έζησε από κοντά κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη Νέα Υόρκη. Η επιρροή της συγκεκριμένης εποχής αποτυπώθηκε στα υφάσματα με τη μεταλλική λάμψη, στις εντυπωσιακές πτυχώσεις και στις γλυπτικές σιλουέτες που έδωσαν αέρινη κίνηση στην πασαρέλα.

Αν και η Daphne Valente έχει χτίσει από το 1985 μια αναγνωρίσιμη σχεδιαστική ταυτότητα, με αναφορές στον Mariano Fortuny και την πλαστικότητα της αρχαιοελληνικής ενδυμασίας, για την παρθενική της εμφάνιση στον θεσμό επέλεξε να παρουσιάσει μια διαφορετική, πιο fun, γιορτινή και edgy πλευρά της δουλειάς της. Στην πασαρέλα είδαμε εντυπωσιακές ασημί και μαύρες δημιουργίες, με τη λάμψη να κυριαρχεί σε κάθε look. Διατήρησε, ωστόσο, τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τις δημιουργίες της, όπως η ελευθερία στην κίνηση, η άνεση και οι ιδιαίτερες φόρμες.

Η εποχή της disco επέστρεψε στο MadWalk 2026 by Three Cents

Με τα «Think» και «Respect» να ξεσηκώνουν το κοινό, την τεράστια ντισκόμπαλα να δίνει τον ρυθμό και τη χριστουγεννιάτικη capsule συλλογή «Razzle Dazzle» να φέρνει την απόλυτη λάμψη στο catwalk, η νέα MAD TAP by Eurobank, η Daphne Valente και η Klavdia υπέγραψαν ένα από τα πιο λαμπερά acts της βραδιάς.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

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