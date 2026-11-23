Η Georgia De Graecia παρουσίασε μια retro glam συλλογή στο MadWalk 2026 by Three Cents με τον Biased Beast στη σκηνή

Με μια ματιά Ο Biased Beast και η Georgia De Graecia παρουσίασαν glam rock vibes στη σκηνή του MadWalk 2026.

Ο Biased Beast μετέτρεψε την πασαρέλα σε rock συναυλία με εκρηκτική ενέργεια.

Η Georgia De Graecia παρουσίασε denim κομμάτια με το signature Baravelle print της.

Η συλλογή συνδύασε 70s rock, disco στοιχεία και το χαρακτηριστικό print της σχεδιάστριας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πριν λίγο ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents ο Biased Beast και προκάλεσε πραγματικό χαμό! Με ασταμάτητη φόρα, τα «έσπασε» κυριολεκτικά και μετέτρεψε το catwalk σε μια rock συναυλία. Την ίδια στιγμή, η Georgia De Graecia επέλεξε ένα denim σετ με το χαρακτηριστικό Baravelle print που υπογράφει τις δημιουργίες της, δίνοντας από την πρώτη στιγμή το στιλιστικό στίγμα της συλλογής της.

Ερμηνεύοντας με εκρηκτική ενέργεια τα «Take My Breath» και «How Deep Is Your Love», ο καλλιτέχνης έφερε το απόλυτο rock star attitude. Με τα drums να δίνουν τον καταιγιστικό ρυθμό και το έντονο κόκκινο χρώμα να κυριαρχεί στο background, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για την παρουσίαση της συλλογής. Το 70s rock ταμπεραμέντο του Biased Beast συνάντησε το disco στοιχείο της σχεδιάστριας, απογειώνοντας το catwalk.

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Το signature Baravelle print και οι λεπτομέρειες που ξεχώρισαν

Στο επίκεντρο βρέθηκε το signature Baravelle print και το denim που χαρακτηρίζουν τη σχεδιάστρια, τα οποία υπερίσχυσαν στη συλλογή μέσα από διαφορετικές υφές και σιλουέτες. Στην πασαρέλα είδαμε φορέματα με το χαρακτηριστικό print σε μπορντό και μπλε electric τόνους, δερμάτινα γιλέκα, χρωματιστά κοτλέ παντελόνια συνδυασμένα με αμάνικα μπλουζάκια, αλλά και halter neck tops. Ξεχωριστή 70s πινελιά έδωσαν και τα μαντήλια δεμένα στα παντελόνια, αναδεικνύοντας τη νοσταλγική διάθεση του act χωρίς να χάνεται η σύγχρονη fashion ταυτότητά του.

Τα παπούτσια Migato ολοκλήρωσαν τα looks, προσθέτοντας τη δική τους στιλιστική πινελιά στις εμφανίσεις και ενισχύοντας τη συνολική εικόνα της πασαρέλας.

Η Georgia De Graecia έφερε στο MadWalk 2026 by Three Cents μια συλλογή με έντονη προσωπικότητα, όπου το retro και disco στοιχείο συναντήθηκαν με το 70s rock ταμπεραμέντο του Biased Beast, σε ένα act γεμάτο παλμό, ένταση και αστείρευτη ενέργεια.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

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