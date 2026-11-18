Με μια ματιά Ο Βασίλης Ζούλιας και ο Περικλής Κονδυλάτος μιλούν για τη συνεργασία τους, τις επιτυχίες τους και τις εμπειρίες τους.

Ένα κόσμημα του Κονδυλάτου έφτασε στην Lady Gaga, ενώ δημιουργία του Ζούλια εμφανίστηκε στο "Emily in Paris".

Οι δύο δημιουργοί μοιράζονται απόψεις για τη μόδα των social media και αναφέρουν τις επιθυμίες τους για συνεργασίες.

Ετοιμάζουν μια μεγάλη παραγωγή με τον Σάκη Ρουβά για το MadWalk 2026, εμπνευσμένη από τα 90s. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μόδα, η δημιουργικότητα, οι iconic συνεργασίες και οι απολαυστικές ιστορίες από τον χώρο της ελληνικής και διεθνούς fashion σκηνής συναντιούνται στο νέο επεισόδιο του MadWalk 2026 Vidcast by Three Cents. Η Φωτεινή Τράκα υποδέχεται 2 ξεχωριστές προσωπικότητες της ελληνικής μόδας, τον Βασίλη Ζούλια και τον Περικλή Κονδυλάτο, σε μια συζήτηση γεμάτη backstage αποκαλύψεις, χιούμορ, αναμνήσεις και ενδιαφέρουσες απόψεις για το στιλ και τη σύγχρονη αισθητική.

Οι 2 δημιουργοί, που μετρούν χρόνια κοινής πορείας και έχουν υπογράψει εμφανίσεις οι οποίες έχουν ξεχωρίσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μοιράζονται στιγμές από τη συνεργασία τους, θυμούνται πώς ξεκίνησαν όλα, μιλούν για τις προσωπικότητες που έχουν ντύσει και αποκαλύπτουν τι ετοιμάζουν για το MadWalk 2026 by Three Cents. Από 1 κόσμημα που κατέληξε στο κεφάλι της Lady Gaga και την επιτυχία του Βασίλη Ζούλια στο «Emily in Paris», μέχρι την ανυπομονησία τους για τη συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά, το νέο vidcast έχει αρκετές ιστορίες που αξίζει να ακούσεις.

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Η πρώτη τους δημιουργική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε 1 show στο Μουσείο Αυτοκινήτου, όταν ο Βασίλης Ζούλιας είδε τα κοσμήματα που δημιουργούσε ο Περικλής Κονδυλάτος στον ελεύθερο χρόνο του και του πρότεινε να τα εντάξει στην επίδειξή του. Όπως αποκάλυψε ο Περικλής, εκείνη την περίοδο δεν είχε καν βλέψεις να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο, καθώς τα κοσμήματα αποτελούσαν περισσότερο ένα προσωπικό δημιουργικό χόμπι.

Η συνεργασία τους, ωστόσο, έμελλε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ένα από τα κοσμήματα που είχε δημιουργήσει ο Περικλής Κονδυλάτος για εκείνο το show, και συγκεκριμένα ένα στέμμα, έφτασε μέχρι τη Lady Gaga, αποτελώντας μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της διαδρομής του.

Οι δύο σχεδιαστές θυμήθηκαν, επίσης, μια δημιουργική διαφωνία τους κατά τη διάρκεια ενός show με αναφορές στη βασιλική οικογένεια, με τίτλο «The Crown». Ο Περικλής είχε προτείνει έναν μεγάλο χρυσό αστακό ως αξεσουάρ, με τον Βασίλη Ζούλια να θεωρεί αρχικά πως η ιδέα ήταν υπερβολική. Η εξήγηση, όμως, πως οι βασιλιάδες συνήθιζαν να τρώνε αστακό ήταν αρκετή για να τον πείσει, αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι πιο τολμηρές ιδέες μπορούν να βρουν τη θέση τους σε ένα fashion show.

Η δημιουργική διαφωνία, ο συμβιβασμός και οι 3 λέξεις που τους χαρακτηρίζουν

Μιλώντας για τη μεταξύ τους σχέση, οι 2 δημιουργοί παραδέχτηκαν πως οι διαφωνίες είναι μέρος της δημιουργικής διαδικασίας, αλλά δεν αποτελούν εμπόδιο στη συνεργασία τους. Ο Περικλής Κονδυλάτος εξήγησε πως το μυστικό βρίσκεται στον συμβιβασμό, στην αμοιβαία κατανόηση και στην πρόθεση και των δύο να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά όμορφο.

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως συχνά δίνει προβάδισμα στην άποψη του Βασίλη Ζούλια, καθώς η πολυετής εμπειρία του στον χώρο της μόδας αποτελεί για εκείνον σημαντικό σημείο αναφοράς.

Όταν η Φωτεινή Τράκα τούς ζήτησε να περιγράψουν ο ένας τον άλλον με 3 λέξεις, οι απαντήσεις είχαν και χιούμορ και ουσία. Ο Βασίλης Ζούλιας χαρακτήρισε τον Περικλή Κονδυλάτο «ευφυή, ακούραστο και καινοτόμο», ενώ ο Περικλής Κονδυλάτος επέλεξε τη λέξη «Ταύρος» για τον Βασίλη Ζούλια, εξηγώντας πως αναφέρεται στην επιμονή και την υπομονή του, αλλά και στην αγάπη του για την κομψότητα και το καλό φαγητό.

Βασίλης Ζούλιας: Από τα περιοδικά μόδας στο «Emily in Paris» και τα Golden Globes

Ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε στην εποχή που ξεκίνησε την καριέρα του στα περιοδικά μόδας τη δεκαετία του ’80, περιγράφοντας τις τεράστιες αλλαγές που έχει γνωρίσει ο χώρος μέσα στα χρόνια. Όπως εξήγησε, η μεγαλύτερη διαφορά είναι η ταχύτητα με την οποία καταναλώνεται πλέον η εικόνα, καθώς οι συλλογές και οι τάσεις είναι διαθέσιμες σχεδόν αμέσως μέσω των social media, σε αντίθεση με την εποχή των έντυπων περιοδικών.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του ήταν η εμφάνιση δημιουργίας του στα Golden Globes, την οποία φόρεσε η Alison Brie. Το φόρεμά του βρέθηκε ανάμεσα στις πέντε καλύτερες εμφανίσεις της βραδιάς, σε μια στιγμή που ο ίδιος θυμάται ως ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς η επιτυχία ήρθε χωρίς κάποιο μεγάλο PR γραφείο ή οργανωμένη υποστήριξη από το εξωτερικό.

Εξίσου καθοριστική υπήρξε η συνεργασία του με την Patricia Field, μέσα από την οποία δημιουργίες του εμφανίστηκαν στη σειρά «Emily in Paris». Ο σχεδιαστής αποκάλυψε πως η γνωριμία με την Patricia Field προέκυψε χάρη στον Περικλή Κονδυλάτο, ο οποίος της έστειλε το lookbook του Βασίλη Ζούλια κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η στιγμή που η Lily Collins δημοσίευσε φωτογραφία φορώντας δημιουργία του ήταν για εκείνον ένα τεράστιο συναίσθημα χαράς, ενώ η συμμετοχή στη σειρά αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την καριέρα του και την αναγνωρισιμότητά του διεθνώς.

Η άποψή τους για τη μόδα των social media και τα fashion icons

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει και τη σύγχρονη εικόνα της μόδας, με τους 2 δημιουργούς να εκφράζουν τις απόψεις τους για την επιρροή των social media και την ανάδειξη νέων fashion personalities.

Ο Περικλής Κονδυλάτος σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την ευκολία με την οποία κάποιος μπορεί πλέον να αυτοχαρακτηρίζεται fashion expert, σχεδιαστής ή fashion editor μέσα από το Instagram, χωρίς απαραίτητα να διαθέτει γνώση ή ουσιαστικό υπόβαθρο στον χώρο. Όπως ανέφερε, πολλές φορές η υπερβολή και η προσπάθεια πρόκλησης εντυπώσεων επισκιάζουν την πραγματική αισθητική.

Και οι 2 συμφώνησαν, πάντως, πως ο χρόνος είναι εκείνος που τελικά ξεχωρίζει τους ανθρώπους με πραγματικό ταλέντο και ουσιαστική πορεία από όσους βασίζονται αποκλειστικά στην προβολή.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Βασίλης Ζούλιας μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τη Βίκυ Καγιά, θυμούμενος την πρώτη φωτογράφιση που είχαν πραγματοποιήσει μαζί όταν εκείνη ήταν μόλις 14 ετών. Περιέγραψε την εντυπωσιακή αντίληψη που είχε από τότε μπροστά στον φακό, ενώ χαρακτήρισε τη σημερινή της παρουσία στον χώρο της μόδας απολύτως δικαιολογημένη, καθώς συνδυάζει εμπειρία, αισθητική, προσωπικότητα και λάμψη.

Άννα Βίσση, Δέσποινα Βανδή και οι celebrities που θα ήθελαν να ντύσουν ξανά

Σε μια πιο προσωπική συζήτηση για τις αγαπημένες τους συνεργασίες, ο Βασίλης Ζούλιας αποκάλυψε πως θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί ξανά με την Άννα Βίσση, με την οποία έχει δημιουργήσει στο παρελθόν εντυπωσιακές εικόνες. Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε μια φωτογράφιση πριν από περισσότερα από 25 χρόνια, όταν είχε επιλέξει για εκείνη μια δημιουργία από την πρώτη συλλογή Gucci του Tom Ford, δίνοντάς της μια διαφορετική, πιο sophisticated αισθητική.

Παράλληλα, οι 2 δημιουργοί εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεργαστούν με τη Δέσποινα Βανδή σε 1 ολοκληρωμένο project, καθώς, όπως είπαν, την αγαπούν τόσο ως καλλιτέχνιδα όσο και ως άνθρωπο. Ο Βασίλης Ζούλιας αποκάλυψε πως είχε δημιουργήσει ένα look έχοντας εκείνη στο μυαλό του και πως η Δέσποινα Βανδή το δοκίμασε, με αποτέλεσμα να ενθουσιαστούν με το πώς της ταίριαζε.

Η μεγάλη συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά στο MadWalk 2026 by Three Cents

Το φετινό MadWalk έχει ξεχωριστή σημασία για τους δύο δημιουργούς, καθώς ετοιμάζουν μια εμφάνιση με τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στο act της συλλογής του Βασίλη Ζούλια με τίτλο «Strike Pose», εμπνευσμένη από τα 90s.

Ο Βασίλης Ζούλιας μίλησε για τον ενθουσιασμό του όταν έμαθε πως θα συνεργαστεί με τον Σάκη Ρουβά, τον οποίο χαρακτήρισε διαχρονικό superstar, ενώ ο Περικλής Κονδυλάτος θυμήθηκε την πρώτη φορά που τον είχε δει από κοντά, όταν ο πατέρας του τον είχε πάει στο καμαρίνι του για να πάρει αυτόγραφο.

Οι 2 δημιουργοί αποκάλυψαν πως η εμφάνιση θα είναι μια μεγάλη παραγωγή με χορευτές, χορεύτριες και μοντέλα, ενώ ο Βασίλης Ζούλιας τόνισε πως βασική προτεραιότητα είναι ο Σάκης Ρουβάς να αισθάνεται άνετα με το outfit, ώστε να μπορεί να αποδώσει όπως ακριβώς θέλει πάνω στη σκηνή.

Όσο για το τι θα δούμε τελικά, κράτησαν τις λεπτομέρειες για έκπληξη, αφήνοντας, όμως, να εννοηθεί πως δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη πασαρέλα.

Το Met Gala, η Νέα Υόρκη και οι στιγμές που ένιωσαν πως λάμπουν

Με αφορμή το φετινό θέμα του MadWalk, «We Are All Made of Stars», η Φωτεινή Τράκα τούς ρώτησε ποια προσωπικότητα θεωρούν πως έχει πραγματικά ξεχωριστή λάμψη. Ο Βασίλης Ζούλιας επέλεξε την Anna Wintour, ενώ ο Περικλής Κονδυλάτος θυμήθηκε τη στιγμή που η Mindy Kaling φόρεσε δημιουργία του Βασίλη Ζούλια και ένα εντυπωσιακό κόσμημά του στο Met Gala, στο πλαίσιο του «Heavenly Bodies».

Οι 2 τους αναφέρθηκαν στη συγκίνηση που ένιωσαν όταν είδαν τις πρώτες φωτογραφίες από τη Νέα Υόρκη, καθισμένοι σε ένα παγκάκι στο Central Park, περιμένοντας να δημοσιευτούν οι εικόνες από την εμφάνιση. Μια στιγμή που, όπως είπαν, τους έκανε να αισθανθούν περήφανοι για την κοινή τους δουλειά και για το γεγονός πως η επιτυχία ήρθε μέσα από το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους.

Ο Βασίλης Ζούλιας παραδέχτηκε με χιούμορ πως για χρόνια προτιμούσε να μένει πίσω από τις κουρτίνες, καθώς είχε συνηθίσει να εργάζεται backstage, ενώ ο Περικλής Κονδυλάτος περιέγραψε εκείνη την εμπειρία ως μία από τις πιο λαμπερές στιγμές της κοινής τους πορείας.

Το παιχνίδι του vidcast και οι πιο απολαυστικές αποκαλύψεις

Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με 2 παιχνίδια που φέρνουν στην επιφάνεια τις πιο αυθόρμητες και fun πλευρές των 2 δημιουργών. Στο «Who is more likely to…», ο Βασίλης Ζούλιας αναδεικνύεται ως ο τελειομανής της παρέας, εκείνος που μπορεί να αλλάξει γνώμη ακόμη και λίγες ώρες πριν από ένα show, ενώ ο Περικλής Κονδυλάτος παραδέχεται πως είναι πιο πιθανό να πει ευθέως σε μια celebrity ότι κάτι δεν της ταιριάζει.

Μάλιστα, ο Βασίλης Ζούλιας θυμήθηκε μια χαρακτηριστική στιγμή κατά την οποία αποφάσισε να αλλάξει ένα φόρεμα λίγες ώρες πριν από το show, ζητώντας να κοπεί στη μέση και να συνδυαστεί με παντελόνι. Μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής που, όπως αποδείχθηκε, οδήγησε σε μία από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στα Golden Globes.

Στο δεύτερο παιχνίδι, οι απαντήσεις τους έγιναν ακόμη πιο απρόβλεπτες. Από την πελάτισσα που ζήτησε φρέσκα τριαντάφυλλα πάνω στα παπούτσια της, μέχρι μια πρόταση για δημιουργία κοσμήματος που θα χρησιμοποιούνταν σε τελετουργικό μαγείας, οι ιστορίες τους αποδεικνύουν πως η μόδα δεν σταματά ποτέ να εκπλήσσει.

Και φυσικά, όταν η συζήτηση έφτασε στον Σάκη Ρουβά, οι 2 σχεδιαστές δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, με τον Βασίλη Ζούλια να δηλώνει πως δεν θα άλλαζε τίποτα στο στιλ του, καθώς του ταιριάζουν σχεδόν τα πάντα, από ένα αποσκισμένο φανελάκι μέχρι ένα στενό jean και ένα κοστούμι.

Το νέο επεισόδιο του MadWalk 2026 Vidcast by Three Cents είναι μια συζήτηση γεμάτη μόδα, προσωπικές ιστορίες, αυθορμητισμό και δημιουργικές στιγμές, που αποκαλύπτει 2 ανθρώπους οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη μόδα ως μια διαρκή διαδικασία πειραματισμού, έμπνευσης και εξέλιξης.

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