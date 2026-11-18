Μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας από τον θεσμό, η Kate Middleton επέστρεψε στο πλευρό του πρίγκιπα William στη Βομβάη, με το βασιλικό ζεύγος να κλέβει τις εντυπώσεις

Με μια ματιά Η Kate Middleton επέστρεψε στα Earthshot Prize στη Βομβάη, μετά από 4 χρόνια απουσίας.

Φόρεσε ένα κόκκινο Anarkali από την Ινδή σχεδιάστρια Mahima Mahajan.

Ο πρίγκιπας William επέλεξε ένα Bandhgala από τον Ινδό σχεδιαστή Manish Malhotra.

Η πριγκίπισσα μίλησε για τη σύνδεση φύσης και υγείας, ενώ βραβεύτηκαν περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από 4 χρόνια απουσίας από τον θεσμό, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Kate Middleton, επέστρεψε δυναμικά στο πλευρό του πρίγκιπα William για την τελετή απονομής των περιβαλλοντικών βραβείων Earthshot Prize, που φέτος φιλοξενήθηκε στο Jio World Convention Centre της Βομβάης. Το βασιλικό ζεύγος περπάτησε στο χαρακτηριστικό «πράσινο χαλί» της διοργάνωσης, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τις στιλιστικές του επιλογές, οι οποίες λειτούργησαν ως ένας κομψός φόρος τιμής στην ινδική κουλτούρα και δεξιοτεχνία.

Η Kate Middleton, η οποία έδωσε το «παρών» για πρώτη φορά στη διοργάνωση μετά την τελετή της Βοστώνης το 2022, μαγνήτισε τα βλέμματα επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο Anarkali, το παραδοσιακό ινδικό σύνολο με τη χαρακτηριστική ρευστή γραμμή. Το ρούχο, φτιαγμένο από χειροποίητο μετάξι με περίτεχνες χρυσές λεπτομέρειες, έφερε την υπογραφή της Ινδής σχεδιάστριας Mahima Mahajan, συνδυάζοντας την υψηλή ραπτική με την τοπική υφαντουργική παράδοση.

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Την εμφάνισή της απογείωσε μια ιδιαίτερα συγκινητική επιλογή κοσμημάτων: το εμβληματικό σετ με σμαράγδια και διαμάντια, γνωστό ως «Emerald Tassel Suite», που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ Β’. Το εντυπωσιακό κολιέ και τα ασορτί σκουλαρίκια, τα οποία η εκλιπούσα μονάρχης είχε φορέσει σε ιστορικές περιστάσεις, όπως στην υποδοχή του ζεύγους Obama στο Λονδίνο το 2011, mέδωσαν μια νότα ιστορικής αίγλης και βασιλικής συνέχειας στο σύνολο.

Το custom-made look του πρίγκιπα William

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρίγκιπας William, αποφεύγοντας το κλασικό δυτικό σμόκιν. Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου επέλεξε ένα custom-made Bandhgala (το παραδοσιακό ινδικό σακάκι με κλειστό λαιμό) δια χειρός του κορυφαίου Ινδού σχεδιαστή Manish Malhotra, το οποίο ξεχώριζε για τα χειροποίητα κεντημένα κουμπιά του.

Μια βραδιά με συμβολισμό

Πέρα από την αδιαμφισβήτητη στιλιστική τους αρμονία, η βραδιά είχε και έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς η 44χρονη πριγκίπισσα ανέβηκε στη σκηνή για μια απρόσμενη, προσωπική ομιλία γύρω από τη σύνδεση της φύσης με την υγεία και την επούλωση, ένα θέμα που η ίδια έχει συνδέσει στενά με τη δική της περιπέτεια υγείας τα τελευταία χρόνια. Στην τελετή βραβεύτηκαν πέντε πρωτοποριακές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες από όλο τον κόσμο, με έπαθλο 1,3 εκατομμύρια δολάρια για την καθεμία, επιβεβαιώνοντας πως στη Βομβάη η υψηλή αισθητική συναντήθηκε ουσιαστικά με το μήνυμα της βιωσιμότητας.

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