Με μια ματιά Τα σουέντ loafers προσφέρουν πολυτελή όψη και κομψότητα χωρίς τακούνια.

Τα δίχρωμα παπούτσια συνδυάζουν κλασική κομψότητα με σύγχρονη αισθητική.

Το zebra print στα παπούτσια προσθέτει ένταση και χαρακτήρα σε minimal εμφανίσεις.

Οι μπότες σε πλούσιες αποχρώσεις (μπορντό, σοκολατί) ανανεώνουν τη χειμερινή γκαρνταρόμπα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι μαύρες μπότες αποτελούν διαχρονικά μία από τις πιο ασφαλείς επιλογές για τον χειμώνα, όμως η φετινή σεζόν έχει αρκετές ενδιαφέρουσες προτάσεις για να τις βγάλεις λίγο από το επίκεντρο. Τα παπούτσια αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εμφανίσεις και γίνονται το στοιχείο που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό σύνολο.

Από τα suede loafers και τα δίχρωμα σχέδια μέχρι τα παπούτσια με zebra print, οι τάσεις της σεζόν φέρνουν φρέσκες ιδέες στην καθημερινή γκαρνταρόμπα. Παράλληλα, οι μπότες σε αποχρώσεις του μπορντό και του σοκολατί διεκδικούν τη θέση που παραδοσιακά έχει το μαύρο, ενώ τα ψηλά ανοίγματα στα γυναικεία παπούτσια με τακούνι προσθέτουν μια πιο ιδιαίτερη πινελιά στις βραδινές εμφανίσεις.

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Το ενδιαφέρον είναι πως δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη χειμερινή γκαρνταρόμπα σου για να υιοθετήσεις τις νέες τάσεις. Ένα ζευγάρι παπούτσια με animal print μπορεί να δώσει χαρακτήρα σε ένα απλό τζιν με πλεκτό, ενώ μια μπορντό μπότα αρκεί για να κάνει ένα ουδέτερο σύνολο να δείχνει πιο προσεγμένο. Αυτές είναι οι πέντε τάσεις στα παπούτσια που αξίζει να προσέξεις φέτος τον χειμώνα.

1. Suede loafers

Τα loafers παραμένουν σταθερή αξία στη γυναικεία γκαρνταρόμπα, όμως αυτή τη σεζόν αποκτούν πιο ενδιαφέρουσα υφή μέσα από το σουέντ. Το μαλακό υλικό χαρίζει στα κλασικά μοκασίνια μια πιο πολυτελή όψη, ιδιαίτερα όταν επιλέγονται σε αποχρώσεις του σοκολατί, του camel και του taupe.

Είναι ιδανικά για τις ημέρες που θέλεις ένα κομψό αποτέλεσμα χωρίς να φορέσεις τακούνια. Μπορείς να τα συνδυάσεις με tailored παντελόνια και ένα χοντρό πλεκτό για ένα προσεγμένο καθημερινό look ή να τα φορέσεις με το αγαπημένο σου denim, δημιουργώντας έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό ανάμεσα στο casual και το chic.

2. Δίχρωμα παπούτσια

Γιατί να επιλέξεις μόνο ένα χρώμα όταν μπορείς να έχεις δύο; Τα δίχρωμα παπούτσια επιστρέφουν στο προσκήνιο, δίνοντας νέα πνοή σε κλασικές γραμμές. Από τις μπαλαρίνες και τα loafers μέχρι τις slingback γόβες, οι αντιθέσεις ανάμεσα στο μαύρο και το κρεμ ή στο καφέ και το μπεζ δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει χωρίς να γίνεται υπερβολικό.

Το συγκεκριμένο trend έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή συνδυάζει την κλασική κομψότητα με μια πιο σύγχρονη αισθητική. Για να αναδείξεις το σχέδιο, προτίμησε ένα μονόχρωμο σύνολο ή ρούχα σε ουδέτερους τόνους, αφήνοντας τα παπούτσια να γίνουν το κεντρικό στοιχείο της εμφάνισης.

3. Zebra print shoes

Τα animal prints δεν απουσιάζουν ποτέ εντελώς από τη μόδα, όμως αυτή τη σεζόν το zebra print κερδίζει ιδιαίτερο έδαφος στα παπούτσια. Το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο μοτίβο δίνει ένταση ακόμη και στις πιο minimal εμφανίσεις, χωρίς να δυσκολεύει ιδιαίτερα τους συνδυασμούς.

Ένα ζευγάρι zebra-print μπαλαρίνες μπορεί να αλλάξει αμέσως την εικόνα ενός συνόλου με τζιν και μαύρο πουλόβερ, ενώ οι αντίστοιχες γόβες ταιριάζουν εξαιρετικά με ένα κομψό tailored παντελόνι. Είναι μια επιλογή για όσες θέλουν να προσθέσουν λίγο περισσότερο χαρακτήρα στο καθημερινό τους στιλ, χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν σε ένα ολόκληρο statement outfit.

4. Μπότες σε πλούσιες αποχρώσεις

Το μαύρο μπορεί να παραμένει η πιο κλασική επιλογή στις μπότες, όμως φέτος οι βαθιές και πλούσιες αποχρώσεις έχουν την τιμητική τους. Το σοκολατί, το μπορντό, το oxblood και το espresso δημιουργούν μια διαφορετική χρωματική παλέτα για τα χειμερινά παπούτσια, προσθέτοντας ενδιαφέρον ακόμη και στα πιο απλά σύνολα.

Είτε προτιμάς ψηλές μπότες μέχρι το γόνατο είτε πιο διακριτικά ankle boots, οι συγκεκριμένες αποχρώσεις συνδυάζονται εύκολα με τα χειμερινά staples. Φοριούνται με σκούρο denim, μάλλινα παντελόνια και μακριά παλτό σε ουδέτερους τόνους, ενώ δείχνουν ιδιαίτερα κομψές όταν συνδυάζονται με διαφορετικές αποχρώσεις του καφέ. Είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος να ανανεώσεις τη συλλογή παπουτσιών σου χωρίς να απομακρυνθείς πολύ από τις κλασικές επιλογές.

5. Γόβες με ψηλό άνοιγμα

Μία από τις πιο ιδιαίτερες τάσεις της σεζόν είναι οι γόβες με ψηλότερο ντεκολτέ, δηλαδή με σχέδιο που καλύπτει μεγαλύτερο μέρος του επάνω τμήματος του ποδιού. Η συγκεκριμένη γραμμή διαφοροποιείται από τις κλασικές χαμηλές γόβες και δημιουργεί μια πιο σύγχρονη, αρχιτεκτονική σιλουέτα.

Το αποτέλεσμα είναι κομψό, με μια διακριτική vintage αναφορά, ενώ η συγκεκριμένη γραμμή ταιριάζει ιδιαίτερα με tailored παντελόνια, midi φούστες και minimal φορέματα. Για τις χειμερινές εμφανίσεις, μπορείς να επιλέξεις ένα σχέδιο από γυαλιστερό δέρμα ή σουέντ, σε σκούρες αποχρώσεις που αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη φόρμα του παπουτσιού.

Αν κάτι χαρακτηρίζει τις φετινές τάσεις στα παπούτσια, είναι η διάθεση να ξεφύγουν από τις απολύτως προβλέψιμες επιλογές. Κλασικές γραμμές αποκτούν νέες υφές, γνώριμα σχέδια συνδυάζονται με αναπάντεχες χρωματικές αντιθέσεις και τα παπούτσια γίνονται το στοιχείο που καθορίζει τον χαρακτήρα μιας εμφάνισης. Άλλωστε, μερικές φορές ένα διαφορετικό ζευγάρι παπούτσια είναι ό,τι χρειάζεται για να δεις ολόκληρη τη χειμερινή γκαρνταρόμπα σου με άλλη ματιά.

Κεντρική Εικόνα: @cvseev

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