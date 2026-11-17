Το μυστικό για ένα λαχταριστό κέικ καρότου βρίσκεται στα ώριμα φρούτα και στα αρώματα της κανέλας και του μοσχοκάρυδου

Με μια ματιά Το κέικ καρότου χωρίς ζάχαρη χρησιμοποιεί ώριμες μπανάνες για φυσική γλυκύτητα.

Το τριμμένο καρότο προσδίδει ζουμερότητα και απαλή υφή στο κέικ.

Η συνταγή περιλαμβάνει αλεύρι ολικής άλεσης, βρώμη, κανέλα και καρύδια για γεύση.

Το κέικ ψήνεται στους 180°C για 40-50 λεπτά και μπορεί να συνοδευτεί με γιαούρτι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς τα γλυκά, αλλά θέλεις να περιορίσεις την πρόσθετη ζάχαρη στη διατροφή σου, υπάρχει μια συνταγή που αξίζει να δοκιμάσεις. Το κέικ καρότου χωρίς ζάχαρη είναι αφράτο, αρωματικό και γεμάτο γεύση, ενώ φτιάχνεται με απλά υλικά που μπορείς εύκολα να βρεις στην κουζίνα σου.

Το μυστικό της συνταγής βρίσκεται στις ώριμες μπανάνες, οι οποίες χαρίζουν φυσική γλυκύτητα στο μείγμα, αλλά και στο τριμμένο καρότο, που κάνει το κέικ ζουμερό και μαλακό. Λίγη κανέλα και μερικά καρύδια συμπληρώνουν τη γεύση, δημιουργώντας έναν συνδυασμό που ταιριάζει ιδανικά με τον πρωινό καφέ ή το απογευματινό σου ρόφημα.

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Τα υλικά για το κέικ καρότου

Για να ετοιμάσεις ένα μεσαίου μεγέθους κέικ, θα χρειαστείς:

2 φλιτζάνια τριμμένο καρότο

2 ώριμες μπανάνες

2 αυγά

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 1/2 φλιτζάνι αλεύρι ολικής άλεσης

1/2 φλιτζάνι αλεσμένη βρώμη

1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένα καρύδια

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

Λίγο μοσχοκάρυδο

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

Μια πρέζα αλάτι

Η εκτέλεση βήμα προς βήμα

Αρχικά, προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C και ετοίμασε μια φόρμα για κέικ, αλείφοντάς τη με λίγο ελαιόλαδο. Τρίψε τα καρότα και λιώσε τις μπανάνες με ένα πιρούνι μέχρι να γίνουν σαν πουρές. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακάτεψε τα αυγά με τις λιωμένες μπανάνες, το ελαιόλαδο και τη βανίλια. Σε ένα δεύτερο μπολ βάλε το αλεύρι, τη βρώμη, το μπέικιν πάουντερ, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο και το αλάτι. Ένωσε σταδιακά τα δύο μείγματα και πρόσθεσε το τριμμένο καρότο και τα καρύδια. Ανακάτεψε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και μετέφερε το μείγμα στη φόρμα. Ψήσε για περίπου 40-50 λεπτά. Για να βεβαιωθείς ότι το κέικ είναι έτοιμο, βύθισε μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο του. Αν βγει καθαρή, μπορείς να το βγάλεις από τον φούρνο. Άφησέ το να κρυώσει πριν το κόψεις σε κομμάτια.

Το tip που θα απογειώσει τη συνταγή

Αν θέλεις ακόμη πιο πλούσια γεύση, πρόσθεσε λίγο ξύσμα πορτοκαλιού ή μια χούφτα σταφίδες στο μείγμα. Μπορείς επίσης να συνοδεύσεις το κέικ με λίγο στραγγιστό γιαούρτι, ανακατεμένο με βανίλια, για μια απλή και δροσερή επικάλυψη.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σπιτικό κέικ χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με τη φυσική γλυκύτητα της μπανάνας και τη μοναδική γεύση του καρότου. Μια εύκολη συνταγή που μπορείς να απολαύσεις στο πρωινό ή ως σνακ μέσα στην ημέρα, χωρίς να χρειάζεται να αποχωριστείς τις αγαπημένες σου γλυκές γεύσεις!

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