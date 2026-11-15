Life 15.11.2026

Το άγνωστο γαλλικό τυρί που μπορεί να γίνει ο νέος σου σύμμαχος στη διατροφή

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Γνώρισε το cancoillotte το παραδοσιακό γαλλικό τυρί με κρεμώδη υφή πρωτεΐνη και σχετικά λίγα λιπαρά και πώς μπορείς να το εντάξεις στη διατροφή σου
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το cancoillotte είναι ένα γαλλικό τυρί με κρεμώδη υφή, χαμηλά λιπαρά και πρωτεΐνη.
  • Η πρωτεΐνη στο cancoillotte βοηθά στον κορεσμό, ενώ τα χαμηλά λιπαρά διευκολύνουν τον έλεγχο θερμίδων.
  • Η απώλεια βάρους εξαρτάται από τη συνολική διατροφή και δραστηριότητα, όχι μόνο από ένα τρόφιμο.
  • Το cancoillotte μπορεί να ενταχθεί σε διάφορες συνταγές, όπως σε ψωμί, λαχανικά ή σάλτσες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς το τυρί αλλά προσπαθείς να προσέξεις τη διατροφή σου, υπάρχει ένα γαλλικό προϊόν που αξίζει να γνωρίσεις. Το cancoillotte ξεχωρίζει για την κρεμώδη υφή του, τη σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και την πρωτεΐνη που προσφέρει.

Διάφορα είδη τυριών και ψωμί τοποθετημένα πάνω σε ξύλινη επιφάνεια κοπής.
Pexels

Όταν προσπαθείς να χάσεις βάρος, ίσως θεωρείς ότι πρέπει να περιορίσεις σημαντικά τα αγαπημένα σου τυριά. Δεν χρειάζεται, όμως, να τα αποκλείσεις από το καθημερινό σου μενού. Ένα τυρί που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον είναι το cancoillotte, μια παραδοσιακή γαλλική σπεσιαλιτέ που προέρχεται από την περιοχή Franche-Comté, στην ανατολική Γαλλία.

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Τι είναι το cancoillotte και γιατί ξεχωρίζει

Το cancoillotte είναι ένα τυρί με μαλακή, σχεδόν ρευστή υφή, που παρασκευάζεται παραδοσιακά από metton, ένα προϊόν τυροπήγματος αγελαδινού γάλακτος. Συχνά προστίθενται νερό ή γάλα και, ανάλογα με τη συνταγή, βούτυρο, αλάτι ή άλλα αρωματικά συστατικά. Αυτό που το κάνει ενδιαφέρον είναι ότι πολλές εκδοχές του έχουν σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά σε σύγκριση με αρκετά πιο συμπαγή τυριά. Παράλληλα, σου προσφέρει πρωτεΐνη, ένα θρεπτικό συστατικό που συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στον κορεσμό. Οι ακριβείς θερμίδες και η διατροφική του αξία εξαρτώνται από το προϊόν και τη συνταγή. Γι’ αυτό, αν θέλεις να ελέγχεις την πρόσληψη θερμίδων, είναι σημαντικό να διαβάζεις την ετικέτα και να εξετάζεις τη μερίδα που καταναλώνεις.

Πλατό με διάφορα είδη τυριών, ελιές, ντοματίνια και φρούτα πάνω σε ξύλινη επιφάνεια κοπής.
Pexels

Μπορεί να σε βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Η πρωτεΐνη μπορεί να σε βοηθήσει να αισθάνεσαι χορτάτη για περισσότερη ώρα, ενώ η επιλογή ενός τυριού με λιγότερα λιπαρά ενδέχεται να διευκολύνει τον έλεγχο της συνολικής ενεργειακής πρόσληψης. Αυτό δεν σημαίνει ότι το cancoillotte καίει λίπος ή ότι οδηγεί από μόνο του σε αδυνάτισμα. Η απώλεια βάρους εξαρτάται από το συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο, τις διατροφικές σου συνήθειες, τη σωματική δραστηριότητα και άλλους ατομικούς παράγοντες. Επομένως, μπορείς να το αντιμετωπίσεις ως μία ακόμη επιλογή που προσφέρει ποικιλία στο τραπέζι σου και όχι ως ένα τρόφιμο με θαυματουργές ιδιότητες.

Γυναίκα κρατά πιάτο με ορεκτικά μπρουσκέτες και κάνει χαρακτηριστική χειρονομία απόλαυσης
Pexels

Πώς μπορείς να το εντάξεις στο καθημερινό σου μενού

Η απαλή υφή του το κάνει ιδιαίτερα ευέλικτο στην κουζίνα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις:

  • Πάνω σε μια φέτα ψωμί ολικής άλεσης, μαζί με ντομάτα και λαχανικά.
  • Ως κρεμώδη προσθήκη σε βραστές πατάτες ή ψητά λαχανικά.
  • Σε μια σπιτική σάλτσα για ζυμαρικά, αντί για πιο λιπαρές επιλογές, ανάλογα με τη συνταγή.
  • Ως συνοδευτικό σε ένα γεύμα με αυγό ή άλλη πηγή πρωτεΐνης.
  • Πριν το αγοράσεις, έλεγξε την περιεκτικότητα σε αλάτι και λιπαρά, καθώς οι τιμές διαφέρουν ανά προϊόν. Αν δεν το βρίσκεις εύκολα στην ελληνική αγορά, μπορείς να αναζητήσεις άλλα τυριά με χαμηλότερα λιπαρά, όπως cottage cheese, συγκρίνοντας πάντα τις διατροφικές ετικέτες.
Κόψιμο τυριού σε φέτες με μαχαίρι πάνω σε επιφάνεια κοπής
pexels

Τελικά, δεν χρειάζεται να στερείσαι όσα σου αρέσουν για να φροντίσεις το σώμα σου. Με σωστή ενημέρωση, κατάλληλες μερίδες και ποικιλία τροφίμων, μπορείς να απολαμβάνεις το τυρί στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.Το μυστικό βρίσκεται στις επιλογές που κάνεις, στις ποσότητες που καταναλώνεις και στη συνολική ισορροπία της διατροφής σου.

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διατροφή τυριά
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