Life 14.11.2026

Αν υπεραναλύεις τα πάντα, η ψυχολογία εξηγεί τι μπορεί να σου συμβαίνει

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Γιατί αναλύεις κάθε συζήτηση και φοβάσαι μήπως είπες κάτι λάθος δες τι κρύβεται πίσω από την υπερανάλυση και πώς να το αλλάξεις
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η υπερανάλυση μπορεί να οφείλεται στην ανάγκη ελέγχου, φόβο απόρριψης ή τελειομανία.
  • Η επαναλαμβανόμενη αρνητική σκέψη επιβαρύνει τη διάθεση, τον ύπνο και αυξάνει το άγχος.
  • Αναγνώρισε πότε η σκέψη παύει να βοηθά, διαχώρισε γεγονότα από υποθέσεις και αποδέξου την αβεβαιότητα.
  • Εστίασε στο παρόν, μίλα στον εαυτό σου με κατανόηση και ζήτα βοήθεια αν χρειαστεί.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αναπαράγεις στο μυαλό σου μια συζήτηση, αναρωτιέσαι αν είπες κάτι λάθος και ψάχνεις να βρεις τι μπορεί να σκέφτηκε ο άλλος για εσένα; Η ψυχολογία εξηγεί γιατί δυσκολεύεσαι να αφήσεις πίσω σου ακόμη και τις πιο απλές στιγμές της καθημερινότητας. Έχεις γυρίσει σπίτι μετά από μια συνάντηση και, ενώ όλα φαίνεται να έχουν πάει καλά, το μυαλό σου ξεκινά να δουλεύει ασταμάτητα. Γιατί είπες εκείνη τη φράση; Μήπως ακούστηκες απότομη; Μήπως ο άλλος παρεξήγησε το σχόλιό σου; Και όσο περισσότερο προσπαθείς να βρεις μια απάντηση, τόσο περισσότερα ερωτήματα εμφανίζονται.

Γυναίκα με τα χέρια στα κροτάφια μπροστά από laptop, δείχνει να σκέφτεται έντονα, σχετικό με τα ζώδια που κάνουν overthinking.
Pexels

Αυτή η συνήθεια, που συχνά αποκαλείται υπερανάλυση, μπορεί να σε εγκλωβίσει σε έναν κύκλο σκέψεων που δύσκολα σταματά. Δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με εσένα. Μπορεί, όμως, να δείχνει ότι δυσκολεύεσαι να ανεχτείς την αβεβαιότητα ή ότι δίνεις μεγάλη βαρύτητα στην άποψη των άλλων.

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Γιατί επιστρέφεις ξανά και ξανά στην ίδια συζήτηση

Ένας από τους λόγους που μπορεί να υπεραναλύεις είναι η ανάγκη σου να αισθάνεσαι ότι έχεις τον έλεγχο. Όταν δεν γνωρίζεις πώς εξέλαβε κάποιος τα λόγια σου, ο εγκέφαλός σου προσπαθεί να συμπληρώσει τα κενά. Ανατρέχει σε λεπτομέρειες, αναζητά διαφορετικές ερμηνείες και προσπαθεί να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια. Αν, παράλληλα, φοβάσαι την απόρριψη ή την αρνητική κριτική, ακόμη και μια ουδέτερη αντίδραση μπορεί να σου δημιουργήσει αμφιβολίες. Ένα σύντομο μήνυμα, μια αλλαγή στον τόνο της φωνής ή μια στιγμή σιωπής ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία στο μυαλό σου από όση έχουν στην πραγματικότητα. Η υπερανάλυση μπορεί επίσης να συνδέεται με την τελειοθηρία. Αν απαιτείς από τον εαυτό σου να λέει πάντα το σωστό και να μην κάνει λάθη, είναι πιθανό να αντιμετωπίζεις κάθε κοινωνική αλληλεπίδραση σαν μια δοκιμασία που πρέπει να περάσεις.

Μια γυναίκα με ξανθά μαλλιά κάθεται σε ένα καφέ, σκεπτική, ενώ τα ζώδια αναλύονται στο άρθρο.
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Όταν η σκέψη μετατρέπεται σε παγίδα

Το να επεξεργάζεσαι μια εμπειρία μπορεί να σε βοηθήσει να μάθεις από αυτήν. Το πρόβλημα αρχίζει όταν επιστρέφεις στις ίδιες σκέψεις χωρίς να καταλήγεις σε κάποιο χρήσιμο συμπέρασμα. Αντί να βρίσκεις λύση, καταλήγεις να αμφισβητείς τον εαυτό σου, να αισθάνεσαι ενοχές ή να ανησυχείς για πράγματα που δεν μπορείς να γνωρίζεις με βεβαιότητα. Αυτή η επαναλαμβανόμενη αρνητική σκέψη μπορεί να επιβαρύνει τη διάθεσή σου, να δυσκολέψει τον ύπνο σου και να αυξήσει το άγχος σου. Χρειάζεται, ωστόσο, να θυμάσαι ότι η υπερανάλυση δεν αποτελεί από μόνη της διάγνωση ούτε σημαίνει απαραίτητα ότι αντιμετωπίζεις κάποια ψυχική διαταραχή.

Γυναίκα ξαπλωμένη σε καναπέ με μαξιλάρια, δείχνοντας σημάδια εξάντλησης και ανάγκης για ξεκούραση.
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Πώς μπορείς να σταματήσεις να βασανίζεις τον εαυτό σου

Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσεις πότε η σκέψη σου παύει να σε βοηθά. Την επόμενη φορά που θα πιάσεις τον εαυτό σου να αναπαράγει μια συζήτηση, δοκίμασε να κάνεις τα εξής: Ξεχώρισε τα γεγονότα από τις υποθέσεις. Το ότι κάποιος απάντησε σύντομα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ενοχλήθηκε μαζί σου. Αναρωτήσου τι θα έλεγες σε μια φίλη σου. Θα ήσουν εξίσου αυστηρή μαζί της για το ίδιο περιστατικό; Μην αναζητάς βεβαιότητα για τα πάντα. Δεν μπορείς να ελέγξεις κάθε εντύπωση που δημιουργείς στους άλλους, ούτε να γνωρίζεις όλες τις σκέψεις τους. Επέστρεψε στο παρόν. Μια βόλτα, λίγη κίνηση ή μια δραστηριότητα που απαιτεί την προσοχή σου μπορεί να σε βοηθήσει να απομακρυνθείς από τον φαύλο κύκλο των σκέψεων. Μίλησε στον εαυτό σου με περισσότερη κατανόηση.

Μια γυναίκα με το κεφάλι ακουμπισμένο στα χέρια της, με έκφραση που υποδηλώνει ότι κάνει την τρίχα τριχιά.
Pexels

Έχεις το δικαίωμα να κάνεις λάθη και να μην εντυπωσιάζεις τους πάντες

Αν οι επαναλαμβανόμενες σκέψεις επηρεάζουν συστηματικά τον ύπνο, τις σχέσεις ή την καθημερινότητά σου, η υποστήριξη από έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις τι τις συντηρεί και να αναπτύξεις αποτελεσματικότερους τρόπους διαχείρισης. Δεν χρειάζεται να αναλύεις κάθε λέξη σου για να αξίζεις την αποδοχή των άλλων. Μερικές φορές, το πιο ουσιαστικό βήμα δεν είναι να βρεις την τέλεια απάντηση σε όσα συνέβησαν, αλλά να αποδεχτείς ότι μια συζήτηση μπορεί να τελειώσει χωρίς να χρειάζεται να την ξαναζήσεις δεκάδες φορές στο μυαλό σου.

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