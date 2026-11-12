Σχέσεις 12.11.2026

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

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Τα fourth spaces είναι η νέα τάση που φέρνει τη Gen Z και τους Millennials κοντά μέσα από κοινά ενδιαφέροντα, events και πραγματικές φιλίες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν αυθεντικές φιλίες, πέρα από τα social media.
  • Τα "fourth spaces" φέρνουν online κοινότητες στον πραγματικό κόσμο, με βάση κοινά ενδιαφέροντα.
  • Η συνεχής ψηφιακή επικοινωνία ενισχύει την ανάγκη για πραγματικές, ουσιαστικές κοινωνικές επαφές.
  • Η εύρεση fourth spaces περιλαμβάνει την αναζήτηση ή δημιουργία συναντήσεων γύρω από χόμπι και πάθη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα social media έχουν αλλάξει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, από τον τρόπο που ενημερωνόμαστε και διασκεδάζουμε μέχρι τον τρόπο που γνωρίζουμε νέους ανθρώπους. Μπορεί να μας έδωσαν τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με κάποιον στην άλλη άκρη του κόσμου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι νιώθουμε και πιο κοντά στους ανθρώπους γύρω μας. Όσο περισσότερο χρόνο περνάμε μπροστά στις οθόνες, τόσο πιο έντονη γίνεται η ανάγκη για αυθεντικές κοινωνικές επαφές.

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unsplash

Κάπου εδώ έρχονται τα fourth spaces, μια νέα τάση που επιχειρεί να μεταφέρει τις διαδικτυακές κοινότητες στον πραγματικό κόσμο. Η ιδέα είναι απλή, αλλά αρκετά ενδιαφέρουσα, καθώς άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα αφήνουν για λίγο τα κινητά τους και συναντιούνται από κοντά, δημιουργώντας φιλίες και σχέσεις που δεν περιορίζονται σε ένα like ή ένα σχόλιο.

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Τι είναι τα fourth spaces και πώς λειτουργούν

Μέχρι σήμερα, πιθανότατα έχεις ακούσει τον όρο third places, ο οποίος περιγράφει τους χώρους όπου περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας πέρα από το σπίτι και τη δουλειά. Ένα αγαπημένο καφέ, ένα βιβλιοπωλείο ή ένα πάρκο αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τα fourth spaces πηγαίνουν την ιδέα ένα βήμα παραπέρα, καθώς δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία το πού θα συναντηθείς με κάποιον, αλλά το τι είναι αυτό που σας ενώνει.

Pexels
Pexels

Μπορεί να πρόκειται για μια συνάντηση ανθρώπων που αγαπούν το διάβασμα, ένα club για fans ενός καλλιτέχνη, μια ομαδική προπόνηση, ένα εργαστήριο κεραμικής ή ακόμη και ένα event για όσους παρακολουθούν την ίδια τηλεοπτική σειρά. Το κοινό ενδιαφέρον λειτουργεί ως αφορμή για να γνωριστούν άνθρωποι που πιθανότατα ακολουθούσαν ο ένας τον άλλον στα social media χωρίς να έχουν συναντηθεί ποτέ.

Γιατί έχουμε αρχίσει να αναζητούμε περισσότερες πραγματικές φιλίες

Η συνεχής ψηφιακή επικοινωνία έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι είμαστε πάντα συνδεδεμένοι. Ωστόσο, άλλο πράγμα είναι να ανταλλάσσεις μηνύματα με δεκάδες ανθρώπους και άλλο να έχεις κάποιον με τον οποίο μπορείς να μοιραστείς μια εμπειρία έξω από την οθόνη σου. Η μοναξιά και η δυσκολία δημιουργίας νέων φιλιών στην ενήλικη ζωή κάνουν αυτή την ανάγκη ακόμη πιο εμφανή.

Pexels
Pexels

Ειδικά για τη Gen Z και τους Millennials, που έχουν μεγαλώσει με το διαδίκτυο ως βασικό μέσο κοινωνικοποίησης, τα fourth spaces προσφέρουν μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις μια συζήτηση από το μηδέν ούτε να αναζητήσεις κοινά σημεία με έναν άγνωστο. Υπάρχει ήδη κάτι που σας ενδιαφέρει και μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας γνωριμίας. Και αυτό κάνει την πρώτη επαφή λίγο πιο εύκολη.

Πώς θα βρεις το δικό σου fourth space

Το πρώτο βήμα είναι να σκεφτείς τι πραγματικά σου αρέσει να κάνεις. Ποια θέματα αναζητάς συχνότερα στο TikTok; Ποια accounts παρακολουθείς με ενδιαφέρον; Μπορεί να αγαπάς τη μουσική, τη γυμναστική, τη μαγειρική, τα βιβλία ή να ανήκεις σε ένα fandom που μέχρι σήμερα ζούσε κυρίως μέσα από το διαδίκτυο.

Στη συνέχεια, αναζήτησε σχετικά meet-ups, workshops και events στην περιοχή σου. Βιβλιοπωλεία, δημιουργικά studios, χώροι πολιτισμού και ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα διοργανώνουν συχνά συναντήσεις που μπορούν να αποτελέσουν μια καλή αφετηρία. Αν πάλι δεν βρίσκεις κάτι που να σε εκφράζει, μπορείς να πάρεις την πρωτοβουλία και να οργανώσεις εσύ μια μικρή συνάντηση, προσκαλώντας ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια αγάπη για ένα συγκεκριμένο hobby.

Παρέα ενηλίκων φίλων που γελούν και συζητούν, συμβολίζοντας τη δημιουργία νέων φιλικών σχέσεων.
unsplash

Το σημαντικό είναι να μην περιμένεις ότι θα δημιουργήσεις μια παρέα μέσα σε ένα απόγευμα. Οι ουσιαστικές φιλίες χρειάζονται χρόνο, επαναλαμβανόμενες συναντήσεις και διάθεση να γνωρίσεις πραγματικά τον άλλον. Ίσως, λοιπόν, το επόμενο ενδιαφέρον πρόσωπο που θα μπει στη ζωή σου να μην βρίσκεται σε κάποιο dating app ή στα μηνύματά σου, αλλά σε μια λέσχη βιβλίου, ένα μάθημα χορού ή ένα live event. Και αυτή τη φορά, δεν θα χρειαστεί να του κάνεις follow για να το ξαναδείς.

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Gen Z Millenials φιλιά
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