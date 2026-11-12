Η Taylor Swift ετοιμάζεται να γίνει event planner; Ο Travis Kelce αποκάλυψε τι της ζήτησε

Η εμπειρία της Taylor Swift από τις τεράστιες παραγωγές του «Eras Tour» φαίνεται πως μπορεί να φανεί χρήσιμη σε ένα διαφορετικό project του Kelce

Με μια ματιά Ο Travis Kelce πιστεύει ότι η Taylor Swift μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση μιας νέας εκδήλωσης τύπου "tailgate party".

Η ανάγκη για μια σκηνή σε μελλοντικές εκδηλώσεις τέθηκε ως πρόκληση από τον Jason Kelce.

Η Taylor Swift έχει εμπειρία σε μεγάλες παραγωγές, όπως το "Eras Tour", που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.

Οι αδελφοί Kelce έχουν αποδείξει την ικανότητά τους στη διοργάνωση επιτυχημένων εκδηλώσεων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Travis Kelce, ο γνωστός αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Taylor Swift, θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες συμβουλές για ένα επικείμενο επαγγελματικό εγχείρημα. Συγκεκριμένα, ο Travis Kelce ανέφερε σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast «New Heights» ότι η Taylor Swift θα μπορούσε να βοηθήσει στην υλοποίηση μιας νέας εκδήλωσης τύπου «tailgate party», που διοργανώνουν μαζί με τον αδελφό του, Jason Kelce.

Η ανάγκη για μια σκηνή και η… επέμβαση της Taylor Swift

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο podcast, ο Jason Kelce περιέγραψε την επιτυχία της πρόσφατης εκδήλωσης tailgate στη Φιλαδέλφεια, χαρακτηρίζοντάς την ως την «καλύτερη» που έχουν διοργανώσει ποτέ. Ωστόσο, επισήμανε μια πρόκληση: την ανάγκη για τη δημιουργία μιας σκηνής, κάτι που δεν είναι εφικτό σε όλες τις τοποθεσίες. «Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε… ίσως να φτιάξουμε τη δική μας» είπε ο Jason, για να ρωτήσει στη συνέχεια τον Travis: «Ξέρεις κανέναν που γνωρίζει κάτι για σκηνές;».

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Η απάντηση του Travis Kelce ήρθε με ένα χαμόγελο και μια δόση χιούμορ: «Ναι, ξέρω. Θα δω τι μπορεί να ετοιμάσει η γυναίκα μου». Αν και φάνηκε να το λέει εν μέρει αστειευόμενος, η αναφορά του δεν ήταν τυχαία. Η Taylor Swift, με την πολυετή εμπειρία της στις περιοδείες από νεαρή ηλικία και την τεράστια επιτυχία του «Eras Tour», διαθέτει αναμφίβολα την τεχνογνωσία για τη διοργάνωση μεγάλων παραγωγών, ακόμη και αν πρόκειται για μια εκδήλωση τύπου tailgate και όχι για ένα στάδιο. Ο Jason Kelce, από την πλευρά του, συνέχισε το αστείο, φανταζόμενος μια πιθανή αντίδραση της Taylor Swift: «Οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζομαι δεν θα παίξουν με εσάς, ανόητοι».

Η επιχειρηματική δεινότητα των Kelce και η συμβολή της Taylor Swift

Ανεξάρτητα από το αν η βραβευμένη με 14 Grammy τραγουδίστρια θα συνεργαστεί επίσημα με τους αδελφούς Kelce για την επόμενη εκδήλωση «New Heights», είναι σαφές ότι οι Kelce γνωρίζουν πώς να διοργανώνουν επιτυχημένες εκδηλώσεις. Ο Travis Kelce, για παράδειγμα, έχει διοργανώσει δύο φορές το φεστιβάλ «Kelce Jam» προς τιμήν των νικών των Chiefs στο Super Bowl, φέρνοντας στη σκηνή καλλιτέχνες όπως οι Lil Wayne, Diplo και Machine Gun Kelly.

Επιπλέον, η ικανότητα του Travis Kelce να σχεδιάζει με επιτυχία την πρόταση γάμου στην Taylor Swift το 2025, φροντίζοντας τα πάντα να είναι έτοιμα ενώ εκείνη ηχογραφούσε το επεισόδιο του «New Heights», αποδεικνύει την προσοχή του στη λεπτομέρεια και την ικανότητά του να σχεδιάζει «μυστικές» επιχειρήσεις. Όπως είχε αναφέρει ο ίδιος στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, σχεδίαζε κρυφά την πρόταση, νιώθοντας έντονο το άγχος.

Η συμβολή της Taylor Swift σε ένα τέτοιο εγχείρημα, ακόμη και αν αφορά την οργάνωση μιας σκηνής για ένα tailgate event, θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική, αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία της στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.

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