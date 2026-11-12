Celeb News 12.11.2026

Kim Kardashian: Τα πανάκριβα δώρα που έκανε στις συμπρωταγωνίστριές της

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Μάθε για τις πολυτελείς εκπλήξεις που χαρίζει η Kim Kardashian στις συμπρωταγωνίστριές της, όπως κομψές τσάντες Balenciaga
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kim Kardashian προσέφερε στις συμπρωταγωνίστριές της τσάντες Balenciaga μετά την 1η σεζόν της σειράς.
  • Οργάνωσε ιδιωτική βραδιά shopping στα Skims για τις ηθοποιούς μετά τη 2η σεζόν.
  • Προσέφερε θεραπείες προσώπου με σπέρμα σολομού και ιατρικές εξετάσεις Prenuvo.
  • Η Sarah Paulson ξεχώρισε την ελεύθερη επιλογή δώρων στα Skims ως την αγαπημένη της ανάμνηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kim Kardashian είναι γνωστή για την ικανότητά της να δημιουργεί ξεχωριστές σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω της, ιδιαίτερα με εκείνους με τους οποίους συνεργάζεται επαγγελματικά. Η διάσημη επιχειρηματίας, που συμμετέχει στη σειρά «All’s Fair», έχει αναπτύξει ένα ξεχωριστό έθιμο προσφοράς δώρων στις συμπρωταγωνίστριές της, επιλέγοντας πάντα εκπλήξεις που συνδυάζουν την πολυτέλεια, τη μόδα και την ευεξία.

sarah_paulson_kardashian
https://www.instagram.com/mssarahcatharinepaulson/

Της κινήσεις αποκάλυψε η ηθοποιός Sarah Paulson, σε συνέντευξή της στο podcast «The Run-Through with Vogue». Όπως εξήγησε, μετά την ολοκλήρωση της 1ης σεζόν της σειράς, η Kim Kardashian προσέφερε στις συναδέλφους της κομψές μαύρες τσάντες Balenciaga, όλες στο ίδιο στιλ.

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Ωστόσο, η πιο αξιομνημόνευτη έκπληξη ήρθε μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της δεύτερης σεζόν. Η Kim Kardashian οργάνωσε μια ιδιωτική βραδιά shopping σε κατάστημα Skims στην Πόλη του Μεξικού. Οι συμπρωταγωνίστριές της είχαν στη διάθεσή τους 45 λεπτά για να διαλέξουν ελεύθερα ό,τι επιθυμούσαν, χωρίς κανέναν περιορισμό στο κόστος.

Η Kim Kardashian ποζάρει με ένα λευκό φόρεμα και εντυπωσιακά κοσμήματα, επιβεβαιώνοντας την επιμονή της να γίνει δικηγόρος.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η Sarah Paulson περιέγραψε αυτήν την εμπειρία ως μια διασκεδαστική «επιδρομή» στο κατάστημα. Η δική της επιλογή περιλάμβανε εσώρουχα, σουτιέν και πιτζάμες από το brand. Η ηθοποιός δήλωσε μάλιστα ότι είναι μεγάλη θαυμάστρια των Skims και ότι η ίδια και οι υπόλοιπες ηθοποιοί χρησιμοποιούν συχνά τα προϊόντα του brand, ακόμα και κάτω από τα ρούχα τους κατά τις δημόσιες εμφανίσεις τους για την προώθηση της σειράς. Τόνισε ότι η προτίμησή της είναι αυθεντική και δεν συνδέεται με κάποια αμειβόμενη συνεργασία.

Θεραπείες ομορφιάς και δώρα υγείας

Οι εκπλήξεις της Kim Kardashian δεν περιορίστηκαν μόνο στα επώνυμα αξεσουάρ και ρούχα. Σε προηγούμενες περιπτώσεις, είχε προσφέρει στις συμπρωταγωνίστριές της μια ιδιαίτερη θεραπεία προσώπου, χρησιμοποιώντας συστατικά που προέρχονται από σπέρμα σολομού, μια περιποίηση ομορφιάς που έχει προκαλέσει συζητήσεις στον χώρο της ομορφιάς. Ωστόσο, σύμφωνα με την Sarah Paulson, καμία από τις ηθοποιούς δεν είχε χρησιμοποιήσει τελικά αυτό το συγκεκριμένο δώρο.

Επιπλέον, η επιχειρηματίας είχε χαρίσει στις συναδέλφους της προληπτικές ολόσωμες ιατρικές εξετάσεις μέσω της τεχνολογίας Prenuvo, με την αξία κάθε εξέτασης να ανέρχεται περίπου στα 2.500 δολάρια.

Η Kim Kardashian με εντυπωσιακή εμφάνιση για τα γενέθλιά της, φορώντας κόκκινο φόρεμα και περίτεχνο αξεσουάρ στα μαλλιά.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Παρά τα εντυπωσιακά δώρα, η Sarah Paulson ξεχώρισε την επίσκεψη στο κατάστημα Skims ως την αγαπημένη της ανάμνηση, καθώς εκείνη και οι υπόλοιπες πρωταγωνίστριες είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν ελεύθερα ό,τι επιθυμούσαν.

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Kim Kardashian Sarah Paulson
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