Η πιο γλυκιά «άφιξη» της χρονιάς έγινε στην Αλόννησο – Γεννήθηκαν δύο φώκιες!

Ευχάριστα νέα από το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου με 2 νεογέννητες φώκιες και ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθυσμό του είδους

2 ακόμη μικρές Μεσογειακές φώκιες Monachus monachus ήρθαν στον κόσμο τις προηγούμενες ημέρες στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων, χαρίζοντας αισιοδοξία στους επιστήμονες που εργάζονται για την προστασία ενός από τα πιο σπάνια θαλάσσια θηλαστικά της Ευρώπης. Οι νέες γεννήσεις καταγράφηκαν ενώ η φετινή αναπαραγωγική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της προστατευόμενης περιοχής για την επιβίωση του είδους.

Τις 2 νέες αφίξεις εντόπισε το προσωπικό του Ιδρύματος Aenaos Thalassa, ενώ είχε προηγηθεί, στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο εντοπισμός του πρώτου νεογέννητου της φετινής περιόδου από τη Μονάδα Διαχείρισης Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων. Το μικρό είχε βρεθεί σε ανοιχτή παραλία της νησίδας Πιπέρι, ένα σημείο ιδιαίτερης σημασίας για την αναπαραγωγή της Μεσογειακής φώκιας.

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Το ενδιαφέρον των ειδικών είναι πλέον στραμμένο στην εξέλιξη της φετινής περιόδου, καθώς τα περσινά στοιχεία δημιούργησαν νέα δεδομένα για τον πληθυσμό του είδους. Το 2025 καταγράφηκαν 21 νεογέννητες φώκιες, αριθμός που αποτέλεσε ρεκόρ για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Σποράδων και ξεπέρασε αισθητά τον μέσο ετήσιο αριθμό γεννήσεων των προηγούμενων 37 ετών.

Οι Μεσογειακές φώκιες επιστρέφουν στις ανοιχτές παραλίες της Αλοννήσου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουν πλέον οι Μεσογειακές φώκιες τα σημεία όπου γεννούν και μεγαλώνουν τα μικρά τους. Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι τα ζώα δεν περιορίζονται στις θαλάσσιες σπηλιές, αλλά χρησιμοποιούν και ανοιχτές παραλίες της νησίδας Πιπέρι για τον τοκετό και τον θηλασμό των νεογνών τους.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς εκτιμάται ότι αποτελεί ένδειξη πως οι φώκιες αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια στον πυρήνα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Η παρουσία τους σε τέτοιες περιοχές συνδέεται με τις προσπάθειες προστασίας και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την αναπαραγωγή τους.





Για την καταγραφή και την παρακολούθηση του πληθυσμού έχουν τοποθετηθεί ειδικές κάμερες στα αναπαραγωγικά καταφύγια. Οι επιστήμονες αξιοποιούν το φωτογραφικό υλικό που συγκεντρώνεται, προκειμένου να αξιολογήσουν την πορεία της αναπαραγωγικής δραστηριότητας και να καταλήξουν σε πιο ολοκληρωμένες εκτιμήσεις για τον πληθυσμό.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), το Ίδρυμα Thalassa και η περιβαλλοντική οργάνωση MOm, στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας.

Από τα 600 άτομα στις 950 φώκιες: Η πορεία ανάκαμψης του σπάνιου είδους

Η Μεσογειακή φώκια αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά παγκοσμίως και η προστασία της έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα. Το 1996 είχε χαρακτηριστεί ως Κρισίμως Κινδυνεύον είδος στον Κόκκινο Κατάλογο της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN), ενώ περίπου ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός της εκτιμάται ότι ζει στις ελληνικές θάλασσες.

Η κατάσταση του είδους ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ο συνολικός πληθυσμός του δεν ξεπερνούσε τα 600 άτομα. Η δημιουργία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Σποράδων το 1992 αποτέλεσε μία από τις πρώτες σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία της και τη διατήρηση του φυσικού της περιβάλλοντος.

Οι πολυετείς προσπάθειες φαίνεται πως έχουν αποδώσει καρπούς, καθώς ο σημερινός πληθυσμός της Μεσογειακής φώκιας υπολογίζεται πλέον σε 850 έως 950 άτομα. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι έχουν εξαλειφθεί.

Η συνεχής επιτήρηση των περιοχών αναπαραγωγής, η προστασία των φυσικών καταφυγίων και η συνεργασία επιστημόνων και περιβαλλοντικών οργανώσεων παραμένουν καθοριστικές για τη διατήρηση του είδους. Οι 2 νέες γεννήσεις στην Αλόννησο αποτελούν, επομένως, ακόμη μία θετική είδηση σε μια μακρά προσπάθεια που συνεχίζεται.

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