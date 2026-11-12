Τα 6 scarf trends του χειμώνα 2026 που θα αναβαθμίσουν ακόμη και το πιο απλό outfit

Από τα εντυπωσιακά paisley prints μέχρι τα βελούδινα και τα γούνινα σχέδια, αυτά είναι τα κασκόλ που θα πρωταγωνιστήσουν

Με μια ματιά Τα paisley prints προσθέτουν μια vintage και πολυτελή αισθητική στα χειμερινά outfits.

Τα skinny scarves προσφέρουν ένα σύγχρονο, μινιμαλιστικό αλλά ιδιαίτερο fashion statement.

Τα βελούδινα κασκόλ μετατρέπουν απλά σύνολα σε κομψές, σχεδόν βραδινές εμφανίσεις.

Τα μεγάλα printed shawls με vintage αναφορές γίνονται το κεντρικό στοιχείο ενός χειμερινού look. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα κασκόλ έχουν επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο της μόδας και φέτος τον χειμώνα δεν αποτελούν απλώς ένα πρακτικό αξεσουάρ για τις χαμηλές θερμοκρασίες. Αντίθετα, εξελίσσονται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία ενός ολοκληρωμένου outfit, προσθέτοντας χρώμα, υφή και χαρακτήρα ακόμη και στους πιο minimal συνδυασμούς. Άλλωστε, οι εμφανίσεις των Zoë Kravitz και Jennifer Lawrence επιβεβαιώνουν πως ένα κασκόλ μπορεί να γίνει το απόλυτο fashion statement της σεζόν.

Ξέχνα, λοιπόν, για λίγο τα κλασικά μονόχρωμα και καρό σχέδια που φορούσες μέχρι σήμερα. Οι τάσεις για τον χειμώνα του 2026 φέρνουν στο προσκήνιο διαφορετικές εκδοχές του αγαπημένου αξεσουάρ, από εντυπωσιακά paisley prints και βελούδινες υφές μέχρι στενά κασκόλ και γούνινες λεπτομέρειες. Το καθένα έχει τη δική του αισθητική και μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και τον πιο απλό συνδυασμό με jeans και παλτό.

1. Paisley prints για μια πιο sophisticated αισθητική

Τα paisley prints επιστρέφουν με μια πιο πολυτελή διάθεση, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση που θέλει τα outfits του χειμώνα να αποκτούν πιο πλούσιες υφές και ιδιαίτερα μοτίβα. Είτε σε μεταξωτή είτε σε μάλλινη εκδοχή, τα κασκόλ με τα χαρακτηριστικά διακοσμητικά σχέδια προσθέτουν μια vintage πινελιά σε κάθε εμφάνιση. Μπορείς να τα φορέσεις με ένα μονόχρωμο παλτό, αφήνοντας το print να πρωταγωνιστήσει, ή να τα συνδυάσεις με διαφορετικά μοτίβα για ένα πιο τολμηρό αποτέλεσμα.

2. Skinny scarves για ένα σύγχρονο fashion statement

Τα στενά και μακριά κασκόλ είναι μία από τις πιο φρέσκες τάσεις της σεζόν και αποτελούν την ιδανική επιλογή αν θέλεις να δώσεις μια διαφορετική διάσταση στα καθημερινά σου looks. Με μήκος που συχνά φτάνει αρκετά χαμηλά στον κορμό, φοριούνται χαλαρά γύρω από τον λαιμό και δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα κάθετη γραμμή στη σιλουέτα. Η αισθητική τους είναι αρκετά minimal, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερη, ενώ ταιριάζουν εξίσου με ένα oversized παλτό, ένα δερμάτινο jacket ή ακόμη και ένα πιο casual σύνολο.

3. Velvet scarves για τις πιο elegant εμφανίσεις

Αν υπάρχει μία τάση που μπορεί να μετατρέψει ένα απλό χειμερινό outfit σε βραδινή εμφάνιση, αυτή είναι τα βελούδινα κασκόλ. Η χαρακτηριστική υφή τους προσθέτει βάθος και μια διακριτική πολυτέλεια, χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερο styling. Η Jennifer Lawrence έχει ήδη δείξει πόσο κομψά μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα πιο επίσημο σύνολο, ωστόσο δεν χρειάζεται να τα περιορίσεις μόνο στις βραδινές εξόδους. Δοκίμασε να τα φορέσεις με ένα απλό μάλλινο παλτό ή ένα καθημερινό outfit για μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στο casual και το sophisticated.

4. Printed shawls για vintage αναφορές

Τα μεγάλα printed shawls είναι η ιδανική επιλογή για όσες αγαπούν τις vintage αναφορές και τις πιο ανεπιτήδευτες εμφανίσεις. Με εντυπωσιακά μοτίβα, floral σχέδια και πλούσια υφάσματα, φοριούνται είτε ριγμένα χαλαρά πάνω από το παλτό είτε τυλιγμένα γύρω από τον λαιμό. Η Kendall Jenner είναι μία από τις fashion insiders που έχουν εντάξει επανειλημμένα αυτό το αξεσουάρ στις εμφανίσεις τους, αποδεικνύοντας πως ένα μεγάλο μαντήλι μπορεί να γίνει το κεντρικό στοιχείο ενός χειμερινού look.

5. Purple scarves για να υιοθετήσεις το χρώμα της σεζόν

Το μοβ είναι ένα από τα χρώματα που ξεχωρίζουν φέτος στη μόδα και τα κασκόλ αποτελούν έναν από τους πιο εύκολους τρόπους να το εντάξεις στην γκαρνταρόμπα σου. Από απαλές λιλά αποχρώσεις μέχρι πιο βαθύ και έντονο μωβ, η συγκεκριμένη τάση μπορεί να δώσει αμέσως ζωντάνια σε ένα total black ή γκρι σύνολο. Αν προτιμάς τις πιο διακριτικές επιλογές, μπορείς να επενδύσεις σε ένα λεπτό κασκόλ από κασμίρ, ενώ ένα πιο φαρδύ σχέδιο θα προσφέρει επιπλέον ζεστασιά και στιλιστικό ενδιαφέρον.

6. Fur scarves για την πιο luxurious πινελιά

Οι γούνινες λεπτομέρειες συνεχίζουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στα αξεσουάρ του χειμώνα, με τα fur scarves να επιστρέφουν για ακόμη μία σεζόν. Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές τάσεις, καθώς η πλούσια υφή τους προσθέτει αμέσως μια πιο πολυτελή διάσταση ακόμη και στο πιο απλό outfit. Μπορείς να επιλέξεις ένα σχέδιο σε φυσικές αποχρώσεις, όπως καφέ, μπεζ ή μαύρο, ή να κινηθείς σε πιο τολμηρές χρωματικές επιλογές. Σε κάθε περίπτωση, είναι το αξεσουάρ που θα κάνει το χειμερινό σου παλτό να δείχνει εντελώς διαφορετικό.

Το συμπέρασμα; Αυτόν τον χειμώνα, το κασκόλ παύει να είναι απλώς μια απαραίτητη προσθήκη για το κρύο και γίνεται βασικό κομμάτι του styling. Είτε αγαπάς τον μινιμαλισμό είτε προτιμάς τις πιο statement επιλογές, υπάρχει μια τάση που μπορεί να ταιριάξει στη δική σου αισθητική.

Κεντρική Εικόνα: @ingridedvinsen

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