Layered bedding: Το μυστικό των διακοσμητών για ένα κρεβάτι που μεταμορφώνει το χώρο

Με μια ματιά Το layered bedding είναι η τεχνική τοποθέτησης διαφορετικών υφασμάτων και μαξιλαριών για ένα ζεστό και κομψό κρεβάτι.

Η βάση ξεκινά με σωστά στρωμένα σεντόνια σε ουδέτερα χρώματα για αρμονία με τις επόμενες στρώσεις.

Δώσε βάθος με διαφορετικές υφές (βαμβάκι, λινό, πλεκτό) και 2-3 συγγενικές αποχρώσεις, όχι πολλά χρώματα.

Χρησιμοποίησε μαξιλάρια με μέτρο: 2-3 διακοσμητικά μπροστά από τα μαξιλάρια ύπνου για ολοκληρωμένη εικόνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κρεβάτια που μοιάζουν απλώς στρωμένα και υπάρχουν εκείνα τα κρεβάτια που σε κάνουν να θέλεις να ακυρώσεις κάθε υποχρέωση της ημέρας και να χωθείς αμέσως μέσα τους. Η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο εικόνες συνήθως δεν κρύβεται στα πανάκριβα σεντόνια ούτε σε κάποιο δυσπρόσιτο μυστικό που γνωρίζουν μόνο οι διάσημοι διακοσμητές εσωτερικών χώρων. Βρίσκεται στη φιλοσοφία του layered bedding, δηλαδή στην έξυπνη και μελετημένη τοποθέτηση διαφορετικών στρώσεων από υφάσματα, μαξιλάρια και καλύμματα που αγκαλιάζουν το στρώμα σου.

Όταν καταφέρνεις να συνδυάσεις αρμονικά αυτά τα στοιχεία μεταξύ τους, ολόκληρο το υπνοδωμάτιο αποκτά αμέσως οπτικό βάθος, πλούσια υφή και εκείνη την ανεπιτήδευτη, ζεστή κομψότητα που συναντάς στα πιο όμορφα boutique ξενοδοχεία. Ωστόσο, το ζητούμενο σε ένα αληθινό σπίτι δεν είναι να δημιουργήσεις ένα κρεβάτι τόσο περίπλοκο ώστε να χρειάζεσαι γραπτές οδηγίες χρήσης κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς, αλλά να στήσεις ένα σύνολο φιλόξενο, απόλυτα πρακτικό και ουσιαστικά δικό σου.

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Πέρα από το καθαρά αισθητικό κομμάτι, ένα όμορφα στρωμένο κρεβάτι λειτουργεί ως μια μικρή καθημερινή τελετουργία φροντίδας που αναβαθμίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τον προσωπικό σου χώρο. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις όλα σου τα λευκά είδη ούτε να αγοράσεις διακοσμητικά αντικείμενα που θα ζουν μόνιμα πεταμένα πάνω σε μια καρέκλα. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε τα βασικά βήματα για να εφαρμόσεις το layered bedding αξιοποιώντας όσα ήδη έχεις στην ντουλάπα σου.

Ξεκίνα από μια ήρεμη και σωστά στρωμένη βάση

Η επιτυχία του layered bedding αρχίζει πάντα από τα σεντόνια σου, καθώς αυτά καθορίζουν τόσο την πρώτη οπτική εντύπωση όσο και την αίσθηση άνεσης του κρεβατιού. Προτίμησε ένα ουδέτερο, ήσυχο χρώμα, όπως το καθαρό λευκό, το εκρού, το ανοιχτό γκρι ή το απαλό μπεζ, ώστε οι επόμενες στρώσεις υφασμάτων να μπορούν να ξεχωρίσουν αρμονικά χωρίς να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται το κατωσέντονο ή το πανωσέντονο να είναι τεντωμένα με την αυστηρότητα στρατιωτικής επιθεώρησης, αρκεί να δείχνουν φρέσκα και φροντισμένα, ενώ αν διπλώσεις το επάνω μέρος του σεντονιού πάνω από το πάπλωμα αφήνοντας να φαίνεται μια λωρίδα υφάσματος, δημιουργείς αμέσως την αίσθηση ότι το κρεβάτι στήθηκε με πρόθεση και όχι βιαστικά.

Δώσε βάθος με διαφορετικές υφές, όχι με πολλά χρώματα

Για να δείχνει πλούσιο και ακριβό το κρεβάτι σου, δεν χρειάζεται να επιστρατεύσεις ολόκληρο το χρωματολόγιο της αγοράς, αφού 2 ή 3 συγγενικές αποχρώσεις είναι υπεραρκετές αρκεί να παίξεις έξυπνα με τις υφές. Συνδύασε το λείο βαμβάκι με αέρινο λινό, ένα ελαφρώς ανάγλυφο κουβερλί με ένα μαλακό πλεκτό ριχτάρι ή ένα ματ ύφασμα με διακριτικό βελούδο, δημιουργώντας έτσι πλούσιο οπτικό ενδιαφέρον χωρίς να βαραίνεις την ατμόσφαιρα του δωματίου. Άφησε το πάπλωμα να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κρεβατιού και τοποθέτησε μια λεπτότερη κουβέρτα διπλωμένη χαλαρά και ελαφρώς ασύμμετρα στο κάτω τρίτο, καθώς η απόλυτη συμμετρία θυμίζει περισσότερο ψυχρή βιτρίνα καταστήματος παρά έναν ζωντανό χώρο όπου ξεκουράζεται άνθρωπος.

Βάλε μαξιλάρια με μέτρο και σωστή σειρά

Τα μαξιλάρια έρχονται να ολοκληρώσουν την εικόνα του layered bedding, όμως σε αυτό ακριβώς το σημείο χρειάζεται αυτοσυγκράτηση για να μη χαθεί η λειτουργικότητα της καθημερινότητάς σου. Αν κάθε βράδυ πριν ξαπλώσεις αναγκάζεσαι να μεταφέρεις 12 διακοσμητικά μαξιλάρια σε μια πολυθρόνα, τότε σίγουρα κάτι έχει ξεφύγει από το μέτρο. Ξεκίνα τοποθετώντας τα κλασικά μαξιλάρια ύπνου όρθια κοντά στο κεφαλάρι, πρόσθεσε μπροστά τους 2 ελαφρώς μεγαλύτερα διακοσμητικά και ολοκλήρωσε τη σύνθεση με ένα μικρότερο ορθογώνιο μαξιλάρι που φέρνει διακριτικά χρώμα ή μοτίβο, επαναλαμβάνοντας μια απόχρωση που υπάρχει ήδη στις κουρτίνες ή το χαλί σου ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει απόλυτα δεμένο, σύγχρονο και προσωπικό.

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