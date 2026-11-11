MadWalk 2026: Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το Model Casting Call by Colgate για το catwalk του Σωτήρη Γεωργίου

Το Model Casting Call by Colgate ολοκληρώθηκε με περισσότερες από 3500 συμμετοχές και 60 άτομα επιλέχθηκαν για το MadWalk 2026

Με μια ματιά Ολοκληρώθηκε το Model Casting Call by Colgate για το MadWalk 2026, με πάνω από 3.500 συμμετοχές.

Επιλέχθηκαν 60 νέα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το catwalk του σχεδιαστή Σωτήρη Γεωργίου.

Η Αθηνά Κλήμη και ο Dr. Chris βρέθηκαν στο backstage, προσφέροντας ενθάρρυνση στους υποψηφίους.

Η κριτική επιτροπή, με εκπροσώπους από τον χώρο της μόδας, ανέλαβε την επιλογή των φιναλίστ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο σχεδιαστής Σωτήρης Γεωργίου ετοιμάζεται να παρουσιάσει τις δημιουργίες του στο MadWalk 2026 by Three Cents, έχοντας στο πλευρό του 60 νέα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το catwalk του. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν μέσα από το Model Casting Call by Colgate, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες, 10 Νοεμβρίου, στα γραφεία του MAD TV, με μεγάλη προσέλευση και περισσότερες από 3.500 συμμετοχές. Μια ξεχωριστή ευκαιρία για όσους ονειρεύονται να βρεθούν στην πασαρέλα ενός μεγάλου fashion event, αλλά και μια δυναμική προσθήκη στην προετοιμασία της φετινής διοργάνωσης.

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents έχει ήδη ξεκινήσει, με τη μόδα και τη μουσική να ετοιμάζονται να συναντηθούν ξανά σε ένα εντυπωσιακό fashion event. Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο, το κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS» θα δώσει τον τόνο σε μια βραδιά γεμάτη δημιουργίες, μουσικές εμφανίσεις και ξεχωριστές στιγμές.

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Στα backstage της διαδικασίας βρέθηκαν η Αθηνά Κλήμη και ο Dr. Chris, οι οποίοι συνομίλησαν με τους υποψηφίους και τους ενθάρρυναν καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στον χώρο. Την επιλογή των προσώπων ανέλαβε η κριτική επιτροπή με εκπροσώπους από τον χώρο της μόδας, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο σχεδιαστής, Σωτήρης Γεωργίου.

Η Αθηνά Κλήμη και ο Dr. Chris βρέθηκαν στο backstage του casting

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Model Casting Call by Colgate, η Αθηνά Κλήμη και ο Dr. Chris βρίσκονταν στο backstage, δίπλα στους υποψήφιους, προσφέροντας ενθάρρυνση και υποστήριξη. Συνομίλησαν με τους διαγωνιζόμενους, προσπάθησαν να τους αποφορτίσουν από την αγωνία της διαδικασίας και συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή του casting.

Άλλωστε, μια τέτοια εμπειρία δεν αφορά μόνο την εμφάνιση μπροστά στην κριτική επιτροπή. Η αυτοπεποίθηση, η άνεση και η προσωπικότητα παίζουν τον δικό τους ρόλο, ειδικά όταν καλείσαι να σταθείς για πρώτη φορά μπροστά σε ανθρώπους που θα αξιολογήσουν την παρουσία σου. Και σε αυτό το κομμάτι, η υποστήριξη στο backstage μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η κριτική επιτροπή που ανέλαβε την επιλογή των finalists

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία είχε η κριτική επιτροπή του Model Casting Call by Colgate, η οποία κλήθηκε να αξιολογήσει τις συμμετοχές και να επιλέξει τα πρόσωπα που θα βρεθούν τελικά στην πασαρέλα του MadWalk ’26 by Three Cents.

Στην επιτροπή συμμετείχαν ο ίδιος ο σχεδιαστής Σωτήρης Γεωργίου, ο fashion stylist Κώστας Ζήσης, η fashion stylist Νάντια Πουρή και η Υρώ Κρασακοπούλου, fashion stylist, ενδυματολόγος και make-up assistant. Με την εμπειρία και τη διαφορετική επαγγελματική τους ματιά, ανέλαβαν να ξεχωρίσουν τους υποψήφιους που θα πλαισιώσουν την επίδειξη του Σωτήρη Γεωργίου.

Ένα βήμα πιο κοντά στην πασαρέλα του MadWalk 2026

Με το Model Casting Call by Colgate να ολοκληρώνεται, οι 60 επιλεγμένοι συμμετέχοντες ετοιμάζονται για την επόμενη μεγάλη στιγμή: την εμφάνισή τους στο MadWalk 2026 by Three Cents.

60 ΦΙΝΑΛΙΣΤ. 2 ΝΙΚΗΤΕΣ. ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ!

Ποιοι θα περπατήσουν στην πασαρέλα του MadWalk 2026 by Three Cents;

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Για όσους συμμετείχαν στο casting, η διαδρομή από την αίτηση μέχρι την επιλογή ήταν ήδη μια εμπειρία που αξίζει να θυμούνται. Για τους 60 που ξεχώρισαν, όμως, το επόμενο κεφάλαιο θα γραφτεί πάνω στην πασαρέλα δίπλα στις δημιουργίες του Σωτήρη Γεωργίου.

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